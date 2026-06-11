Россиянам напомнили важное правило продления вкладов

Автоматическое продление (автопролонгация) банковских вкладов по-прежнему остаётся законным и широко используемым инструментом, если это предусмотрено условиями договора. Об этом «Рамблеру» заявил директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

© alexan107/123rf.com

Ранее СМИ сообщали, что банки перестраивают депозитную политику, отменяя автоматическую пролонгацию — якобы теперь, чтобы продлить договор или изменить его параметры, нужно предупреждать вкладчиков и получать их согласие. На самом деле, закон о том, что банки при продлении вклада обязаны уведомить клиента за 5 дней до окончания срока, появился в 2024 году.

Как это работает и в чём подвох

Автопролонгация — это удобно. В день окончания срока вклад продлевается автоматически, и вам не нужно посещать офис или переоформлять документы. Деньги продолжают работать и приносить доход.

Однако здесь кроется главный риск. Банк, скорее всего, продлит вклад по той ставке, которая действует для этого продукта на момент пролонгации. Если за время действия вашего вклада рыночные ставки упали, доходность сбережений окажется намного скромнее, чем вы рассчитывали.

Гораздо хуже, если в договоре вообще не предусмотрена автопролонгация. В этом случае по истечении срока деньги просто переведут на счёт «до востребования», где ставка обычно составляет около 0,01% годовых.

Как защитить свои деньги

Чтобы защитить интересы вкладчиков с 1 февраля 2024 года Банк России обязал кредитные организации уведомлять клиентов об окончании срока вклада минимум за пять календарных дней. Уведомление приходит бесплатно тем способом, который вкладчик выбрал при открытии депозита — (СМС, пуш-сообщение в приложении, электронное письмо). Важно не пропустить уведомление и своевременно принять решение.

Автоматическая пролонгация по-прежнему остается законным и широко используемым механизмом, если она предусмотрена условиями договора банковского вклада. Она позволяет избежать ситуации, когда средства после окончания вклада переводятся на счет до востребования с минимальной процентной ставкой. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Памятка: что делать, когда заканчивается вклад

Чтобы не пропустить момент и не потерять проценты, следуйте простому алгоритму.

Узнайте дату окончания вклада. Она прописана в договоре, а также отражается в приложении или интернет-банке. Узнайте, предусмотрена ли автопролонгация. Убедитесь, предусмотрена ли там автопролонгация. Сравните ставки. Узнайте, на каких условиях вклад будет продлён. Сравните эту ставку с предложениями других банков на рынке. Сравните с рынком. Посмотрите, какие ставки по депозитам на аналогичный срок предлагают другие банки. Возможно, выгоднее перевести деньги, чем оставаться на автоматическом продлении. Примите решение. Если новая ставка вас устраивает — ничего делать не нужно. Если она невыгодна — закройте старый вклад в день окончания и откройте новый на лучших условиях.

Коротко о главном

Автопролонгацию работает, если прописана в вашем договоре. С февраля 2024 года банк обязан предупредить вас об окончании вклада за 5 дней. Это не ограничение, а дополнительная защита ваших прав.

Получили уведомление — не игнорируйте его. Проверьте ставку, которую предлагают при продлении. Если она ниже рыночной, лучше закрыть вклад в день окончания и открыть новый — в том же или другом банке.

Какие последствия для вкладчика влечёт пропуск срока окончания депозита