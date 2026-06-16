Эксперты назвали альтернативу вкладам на фоне падения ставок

С начала этого года вклады постепенно теряют доходность. Часть вкладчиков уже присматривается к другим инструментам, а банки продолжают снижать ставки: с 10 июня объявил о снижении ставок Газпромбанк, а с 16 июня — Т-Банк. «Рамблер» спросил у экспертов, стоит ли забирать деньги с депозитов или такие решения преждевременны.

© sommart/iStock.com

Что происходит: снижаются ставки, падает интерес вкладчиков

Падение доходности

По данным Банка России, средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках в первой декаде июня этого года составила 12,97% годовых. Для сравнения: в начале января 2026 года показатель превышал 15%, а в июне 2025 года составлял около 19%.

Похожую динамику показывает и индекс вкладов «Финуслуг». По состоянию на 10 июня 2026 года средняя доходность трёхмесячных вкладов в крупнейших банках составляла 13,44% годовых, депозитов на 6 месяцев — 12,99%, на год — 12,32%.

Снижение ставок началось в июне 2025 года, после того как Банк России стал смягчать денежно-кредитную политику. 24 апреля 2026 года Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5%.

Разные условия для разных сумм и сроков

По данным «Финуслуг», после апрельского заседания ЦБ ставки снизили 15 из 20 крупнейших банков. В преддверии заседания ЦБ, которое состоится 19 июня, доходности банковских депозитов снова падают.

Например, Газпромбанк с 10 июня снизил ставку по вкладу «Новые деньги» на 0,3 процентного пункта (п. п.), до 13,3% годовых. Т-Банк объявил о снижении с 16 июня ставок по вкладам до 12,4%. Ставки опустились на 0,1 п. п. по депозитам на срок четыре и шесть месяцев и на 1,29 п. п. — по депозиту на пять месяцев.

Несмотря на общее снижение доходности, на рынке всё ещё можно найти отдельные предложения со ставкой до 15% годовых, например в Московском кредитном банке. Однако такие продукты остаются скорее исключением.

Снижение интереса вкладчиков по сравнению с прошлым годом

Весной появились первые признаки того, что интерес россиян к банковским вкладам начал снижаться. В марте РБК со ссылкой на статистику ЦБ сообщал, что остатки на срочных депозитах сократились почти на 290 миллиардов рублей. Такое снижение зафиксировали впервые с осени 2022 года.

Вместе с тем говорить о массовом оттоке денег из банков пока рано. По данным регулятора, в первом квартале 2026 года средства населения в банках продолжили расти, хотя и значительно медленнее, чем в конце прошлого года.

Например, в апреле 2026 года средства физических лиц в банках выросли на 1,7%. Основной прирост пришелся на остатки на текущих счетах (+1,1 триллиона рублей, +5,7%), тогда как средства на вкладах выросли умеренно (+0,1 триллиона рублей, +0,2%). Для сравнения: в четвёртом квартале 2025 года общий прирост средств составлял 7,2%.

Какие альтернативы депозитам рассматривают инвесторы

Часть вкладчиков начала искать другие варианты размещения средств. На это обратил внимание Банк России в обзоре банковского сектора за первый квартал 2026 года. Но речь идёт не о полном отказе от вкладов, а о распределении сбережений между несколькими инструментами. По данным ЦБ, на счетах и вкладах населения находится более 68 триллионов рублей.

В первом квартале 2026 года чистый приток средств розничных инвесторов на российский фондовый рынок достиг 910 миллиардов рублей, что является максимальным показателем с начала наблюдений в 2021 году.

Наибольшим спросом у физических лиц пользовались биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) денежного рынка и облигаций. По итогам квартала долговые бумаги сохранили статус ключевого актива в портфелях физических лиц, их доля составила 36%.

Физлица в первом квартале 2026 года приобрели ОФЗ и корпоративные бумаги на биржевом рынке на 290 миллиардов рублей (с учетом проданных и погашенных бумаг). Это меньше, чем в первом квартале 2025 года (365 миллиардов), но значительно больше, чем в четвёртом квартале прошлого года (91 миллиард рублей).

Стоит ли искать альтернативу вкладам: мнение экспертов

Снижение ставок заставляет многих вкладчиков задуматься о других способах сохранить и приумножить сбережения. Однако эксперты считают, что решение зависит не только от уровня доходности, но и от финансовых целей, срока вложений и готовности рисковать.

Вклады по-прежнему надёжны и стабильны

Несмотря на снижение ставок, классический банковский депозит остаётся базовым и надёжным инструментом. По мнению младшего директора по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Виктории Лукиной, сейчас нет веских причин массово закрывать вклады.

Если вклад открыт на привлекательных условиях и до окончания срока осталось немного времени, чаще всего разумнее сохранить его до даты закрытия, чтобы не терять начисленные проценты. Виктория Лукина Младший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА»

Эту позицию разделяет и руководитель управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин. Он полагает, что ставки по депозитам продолжат снижаться вслед за ключевой ставкой и к концу года могут опуститься до 11–12%.

По нашим прогнозам, Банк России продолжит этот цикл: к концу года ключевая ставка может снизиться с текущих 14,5 до 12%. В таких условиях досрочное изъятие средств и размещение их на новых вкладах принесут меньшую доходность. Никита Кулагин Начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка

Фонды ликвидности и облигации — альтернатива для сохранения доходности

Для тех, кто готов выйти за рамки депозитов ради потенциально большей прибыли, эксперты предлагают рассмотреть более гибкие инструменты. Как правило, это выбор инвесторов, готовых принять умеренный риск.

Инвесторам разумно рассматривать, помимо классических депозитов, фонды ликвидности с доходностью около 14%, а также надёжные корпоративные облигации как с постоянным, так и с переменным купоном (15–19%). Эти инструменты позволяют зафиксировать привлекательную доходность в условиях постепенного смягчения денежно-кредитной политики. Никита Кулагин Начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка

По мнению Лукиной, альтернативой депозитам могут стать облигации надёжных эмитентов и фонды денежного рынка. Она считает наиболее эффективным подходом диверсификацию — распределение средств между разными инструментами с учётом личных финансовых целей и уровня допустимого риска.

Эксперты напоминают, что доходность инвестиционных инструментов заранее не гарантирована: стоимость активов может меняться под влиянием рыночной ситуации. Поэтому перед покупкой облигаций, паёв фондов или других ценных бумаг стоит оценить не только потенциальную доходность, но и возможные риски, предупреждают эксперты.