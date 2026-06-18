Как собрать деньги на вуз ребёнку без кредитов

Откройте детский накопительный счёт, чтобы собрать деньги на вуз ребёнку
Стоимость обучения в вузах растёт каждый год. По прогнозам Минобрнауки, в 2026 году высшее образование в среднем подорожает почти на 11%. Накопительный счёт на ребёнка — один из самых простых способов подготовиться к таким расходам заранее. Рассказываем, чем детский счёт отличается от взрослого, как его открыть и сколько можно накопить благодаря сложному проценту.
Что такое детский накопительный счёт и чем он отличается от взрослого
Счёт открывается на имя несовершеннолетнего, а управляет им законный представитель — родитель или опекун. Ключевое отличие от обычного счёта — встроенные ограничения, которые защищают накопления от случайных трат.
На детском счёте запрещены переводы третьим лицам (только на счёт родителя), автоматические списания и подписки. Снятие наличных ограничено или недоступно. Лимиты на операции строже, чем на взрослом счёте. Всё это работает в пользу накоплений: деньги не утекают на ежедневные расходы. Пополнять счёт родитель может в любое время и любыми суммами.
Важно. При разводе деньги на счёте, открытом на ребёнка, разделу не подлежат.
Как меняются права по мере взросления ребёнка
Права на детский счёт по возрасту меняются в три этапа:
- До 6 лет. Всеми операциями управляет только родитель.
- 6–14 лет. Мелкие операции может совершать ребёнок, крупные — с согласия родителя. Карту к счёту обычно выдают с 6–7 лет.
- 14–18 лет. Подросток считается ограниченно дееспособным и может совершать операции по своему счёту. Для крупных сумм — например, свыше 10–50 тысяч рублей — требуется письменное согласие родителя. Конкретный размер такого лимита каждый банк определяет самостоятельно.
Открыть счёт в банке без согласия родителей подростки уже не могут — с 1 августа 2025 года это закреплено в законе.
Расчёт: сколько можно накопить
Накопительный счёт приносит доход в виде процентов. Если эти проценты не снимать, а оставлять на счёте, в следующем месяце они начисляются уже на большую сумму. Так работает капитализация, которую часто называют «сложным процентом» или «процентами на проценты». Именно этот механизм превращает регулярные небольшие взносы в серьёзный капитал через 10–15 лет.
При ежемесячных взносах по 10 тысяч рублей с рождения ребёнка под 7% годовых к 18 годам накопится около 4,3 миллиона рублей. Родитель внесёт 2,16 миллиона, а ещё 2,14 миллиона составит доход от капитализации процентов. Даже 3–5 тысяч рублей в месяц за 10 лет превращаются в ощутимую сумму. Главный принцип — регулярность важнее размера взноса.
Какие риски учесть. Ставка по накопительному счёту плавающая — банк вправе изменить её в одностороннем порядке. Кроме того, важно помнить: это деньги ребёнка, и их нельзя использовать как семейный «резервный фонд».
Как открыть счёт и не допустить ошибок
Для открытия счёта нужны всего три документа: ваш паспорт, свидетельство о рождении ребёнка и его СНИЛС. СНИЛС не обязателен, но с ним банк быстрее проверит данные через ЗАГС, и счёт откроют мгновенно. В мобильном приложении процедура занимает 10–15 минут — достаточно заполнить и отправить форму, и можно вносить первые деньги.
Чтобы накопления действительно росли, а не стояли на месте, запомните три простых правила:
- Настройте автопополнение. Выберите день, когда приходит зарплата, и пусть небольшая сумма — хотя бы 3–5 тысяч рублей — автоматически уходит на детский счёт. Вы даже не заметите этих денег, а через год набежит приятная цифра.
- Не снимайте без крайней необходимости. Каждое изъятие — это потеря процентов. Представьте, что счёт — это копилка, которую нельзя разбить до совершеннолетия. Чем реже вы заглядываете внутрь, тем больше там оказывается.
- Сохраняйте подтверждения крупных пополнений. Если вы вносите деньги от продажи квартиры, наследства или материнского капитала, держите выписки или скриншоты переводов. Это защитит от вопросов банка или налоговой о происхождении средств.
Накопительный счёт на ребёнка — доступный способ сформировать капитал к его совершеннолетию без сложных инструментов и высоких рисков. Тем, кто готов к более длинному горизонту и хочет дополнительную поддержку от государства, стоит рассмотреть детскую программу долгосрочных сбережений в НПФ.