Как собрать деньги на вуз ребёнку без кредитов

Стоимость обучения в вузах растёт каждый год. По прогнозам Минобрнауки, в 2026 году высшее образование в среднем подорожает почти на 11%. Накопительный счёт на ребёнка — один из самых простых способов подготовиться к таким расходам заранее. Рассказываем, чем детский счёт отличается от взрослого, как его открыть и сколько можно накопить благодаря сложному проценту.

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Что такое детский накопительный счёт и чем он отличается от взрослого

Счёт открывается на имя несовершеннолетнего, а управляет им законный представитель — родитель или опекун. Ключевое отличие от обычного счёта — встроенные ограничения, которые защищают накопления от случайных трат.

На детском счёте запрещены переводы третьим лицам (только на счёт родителя), автоматические списания и подписки. Снятие наличных ограничено или недоступно. Лимиты на операции строже, чем на взрослом счёте. Всё это работает в пользу накоплений: деньги не утекают на ежедневные расходы. Пополнять счёт родитель может в любое время и любыми суммами.

Важно. При разводе деньги на счёте, открытом на ребёнка, разделу не подлежат.

Как меняются права по мере взросления ребёнка

Права на детский счёт по возрасту меняются в три этапа:

До 6 лет . Всеми операциями управляет только родитель.

. Всеми операциями управляет только родитель. 6–14 лет . Мелкие операции может совершать ребёнок, крупные — с согласия родителя. Карту к счёту обычно выдают с 6–7 лет.

. Мелкие операции может совершать ребёнок, крупные — с согласия родителя. Карту к счёту обычно выдают с 6–7 лет. 14–18 лет. Подросток считается ограниченно дееспособным и может совершать операции по своему счёту. Для крупных сумм — например, свыше 10–50 тысяч рублей — требуется письменное согласие родителя. Конкретный размер такого лимита каждый банк определяет самостоятельно.

Открыть счёт в банке без согласия родителей подростки уже не могут — с 1 августа 2025 года это закреплено в законе.

Расчёт: сколько можно накопить

Накопительный счёт приносит доход в виде процентов. Если эти проценты не снимать, а оставлять на счёте, в следующем месяце они начисляются уже на большую сумму. Так работает капитализация, которую часто называют «сложным процентом» или «процентами на проценты». Именно этот механизм превращает регулярные небольшие взносы в серьёзный капитал через 10–15 лет.

При ежемесячных взносах по 10 тысяч рублей с рождения ребёнка под 7% годовых к 18 годам накопится около 4,3 миллиона рублей. Родитель внесёт 2,16 миллиона, а ещё 2,14 миллиона составит доход от капитализации процентов. Даже 3–5 тысяч рублей в месяц за 10 лет превращаются в ощутимую сумму. Главный принцип — регулярность важнее размера взноса.

Какие риски учесть. Ставка по накопительному счёту плавающая — банк вправе изменить её в одностороннем порядке. Кроме того, важно помнить: это деньги ребёнка, и их нельзя использовать как семейный «резервный фонд».

Как открыть счёт и не допустить ошибок

Для открытия счёта нужны всего три документа: ваш паспорт, свидетельство о рождении ребёнка и его СНИЛС. СНИЛС не обязателен, но с ним банк быстрее проверит данные через ЗАГС, и счёт откроют мгновенно. В мобильном приложении процедура занимает 10–15 минут — достаточно заполнить и отправить форму, и можно вносить первые деньги.

Чтобы накопления действительно росли, а не стояли на месте, запомните три простых правила:

Настройте автопополнение . Выберите день, когда приходит зарплата, и пусть небольшая сумма — хотя бы 3–5 тысяч рублей — автоматически уходит на детский счёт. Вы даже не заметите этих денег, а через год набежит приятная цифра.

. Выберите день, когда приходит зарплата, и пусть небольшая сумма — хотя бы 3–5 тысяч рублей — автоматически уходит на детский счёт. Вы даже не заметите этих денег, а через год набежит приятная цифра. Не снимайте без крайней необходимости . Каждое изъятие — это потеря процентов. Представьте, что счёт — это копилка, которую нельзя разбить до совершеннолетия. Чем реже вы заглядываете внутрь, тем больше там оказывается.

. Каждое изъятие — это потеря процентов. Представьте, что счёт — это копилка, которую нельзя разбить до совершеннолетия. Чем реже вы заглядываете внутрь, тем больше там оказывается. Сохраняйте подтверждения крупных пополнений. Если вы вносите деньги от продажи квартиры, наследства или материнского капитала, держите выписки или скриншоты переводов. Это защитит от вопросов банка или налоговой о происхождении средств.

Накопительный счёт на ребёнка — доступный способ сформировать капитал к его совершеннолетию без сложных инструментов и высоких рисков. Тем, кто готов к более длинному горизонту и хочет дополнительную поддержку от государства, стоит рассмотреть детскую программу долгосрочных сбережений в НПФ.

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