У россиян появится новый способ копить на недвижимость

С 1 января 2027 года в России появится новый вид банковского продукта – договор жилищных сбережений. Соответствующий закон приняла Госдума 24 июня.

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Теперь граждане смогут открывать в банке специальный целевой вклад для накопления средств на покупку жилья, строительство дома или участие в долевом строительстве. Эти деньги разрешено использовать и как первоначальный взнос по ипотеке, и для погашения уже взятого жилищного кредита.

Согласно инициативе, кредитные организации будут принимать деньги от вкладчика или от других людей на его счёт и начислять на них проценты. Когда срок договора закончится, банк вернёт всю сумму вместе с процентами для использования в жилищных целях.

Договор сбережений будет рассчитан на срок от трёх лет. Пополнять счёт разрешат в любой момент. Если клиент захочет отказаться от предлагаемого кредита в банке, с которым заключён договор, он будет вправе направить сбережения в другую кредитную организацию для оплаты первого взноса либо погашения ипотечного долга.

Проценты будут сохраняться даже при досрочном расторжении договора, но с оговорками:

Если закрыть вклад раньше срока, но направить деньги на жильё, — все проценты выплатят при условии, что прошло не менее года с момента открытия договора.

Если же просто забрать средства без покупки недвижимости, то полный процентный доход можно будет получить только по истечении полутора лет .

. Также все начисленные проценты остаются за вкладчиком, если банк отказывает в выдаче кредита по окончании срока привлечения средств.

Денежные средства по таким договорам будут защищены государством отдельно от обычных вкладов. Страховое возмещение составит до 10 миллионов рублей.

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