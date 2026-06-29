Как оценить банк по надёжности: практическое руководство

Когда речь идёт о финансовой устойчивости банка, первый показатель, на который смотрят аналитики и профессиональные инвесторы, — размер активов. Активы банка — это всё, чем он владеет и что приносит ему доход: выданные кредиты, вложения в ценные бумаги, денежные резервы на корреспондентских счетах, недвижимость и другие инструменты. Чем крупнее банк, тем легче ему справляться с кризисами за счёт широкой клиентской базы и устойчивых позиций на рынке. А значит, он надёжнее для хранения сбережений.

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Как составляется рейтинг и где его смотреть

По объёму активов банки принято делить на несколько категорий. Мелкими считаются банки с активами до 10–15 миллиардов рублей, средними — от нескольких десятков до нескольких сотен миллиардов, а крупными — свыше 1 триллиона рублей.

Верхний эшелон занимают системообразующие участники банковского рынка, активы которых измеряются десятками триллионов. Именно от этих банков зависит стабильность всей финансовой системы страны: серьёзный сбой в их работе может затронуть миллионы клиентов, предприятия и бюджетную систему.

Рейтинг крупнейших банков по активам — это не просто справочник для специалистов. Он служит ориентиром для вкладчиков, выбирающих, где хранить сбережения, для инвесторов, оценивающих перспективы отрасли, и для аналитиков, следящих за состоянием экономики.

Основным источником данных для составления рейтинга служит отчётность банков, опубликованная на сайте Банка России. В первую очередь это форма № 101 (оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учёта).

Дополнительно используются отчёты по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО) и российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ). Их банки публикуют самостоятельно.

Главный критерий ранжирования — совокупный объём активов. Дополнительно аналитики смотрят на собственный капитал, кредитный портфель, объём привлечённых средств и качество активов.

Позиции в рейтинге не статичны: они меняются каждый квартал под влиянием органического роста, сделок поглощения, изменений денежно-кредитной политики и притока или оттока клиентских средств. Следить за актуальными данными удобнее всего на нескольких ресурсах:

Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» публикует ежемесячный рейтинг банков по объёму активов на основе данных Банка России.

Портал Banki.ru обновляет рейтинги в режиме реального времени и позволяет сортировать банки по десяткам показателей.

Аналитический сервис Brobank.ru публикует расширенные рейтинги с динамикой за квартал и год.

Пять крупнейших банков России

Сбер

Первое место в рейтинге уже много лет удерживает Сбербанк — и отрыв от ближайших конкурентов здесь колоссальный. На конец 2025 года его собственный капитал составлял 8,3 триллиона рублей. За год банк получил чистую прибыль около 1,7 триллиона рублей, обеспечив около 45% чистой прибыли банковской системы по итогам года, которая, по данным Банка России, составила 3,5 триллиона рублей. По итогам мая 2026 года активы Сбера составили 65,7 триллиона рублей.

Банк занимает сильные позиции в розничном сегменте: у него широкая сеть отделений и банкоматов, а также заметная доля на рынке ипотечного и потребительского кредитования и вкладов физических лиц.

Рост кредитного портфеля для населения в 2025 году замедлился из-за высоких ставок в экономике. По итогам года он увеличился на 6% и составил 19,2 триллиона рублей. При этом объём вкладов граждан увеличился на 22,1% и составил 33,5 триллиона рублей.

ВТБ

Второе место занимает ВТБ — крупный банк с государственным участием и акцентом на корпоративный сегмент: по итогам марта 2026 года активы банка составили 38 триллионов рублей, а собственный капитал — 2,87 триллиона рублей.

В начале 2025 года ВТБ завершил поглощение банка «ФК Открытие», что заметно увеличило его активы и стало одной из крупнейших M&A-сделок на банковском рынке за последние годы. По итогам 2025 года клиентская база ВТБ составила 30 миллионов физлиц, а кредитный портфель достиг 24,5 триллиона рублей, увеличившись на 3,1%.

По итогам 2025 года ВТБ показал неоднозначный результат. Чистая прибыль группы составила 504,1 миллиарда рублей, что на 8,8% ниже уровня 2024 года, однако банк всё равно сохранил высокую рентабельность капитала — 18,3%. Это означает, что ВТБ остался прибыльным даже в условиях жёсткой денежно-кредитной политики и повышенных регуляторных требований.

Газпромбанк

Третье место принадлежит Газпромбанку — банку с выраженной корпоративной специализацией, чей собственный капитал по итогам марта 2026 года составил 1,427 триллиона рублей.

Исторически он был создан для обслуживания финансовых потоков газовой отрасли и до сих пор остаётся ключевым банком для крупнейших российских энергетических и промышленных компаний. За 2025 год Газпромбанк получил чистую прибыль в размере 132,6 миллиарда рублей.

Альфа-Банк

Четвёртое место занимает Альфа-Банк — крупнейший частный банк страны с собственным капиталом 1,2 триллиона рублей. По итогам 2025 года его чистая прибыль достигла 229,9 миллиарда рублей, увеличившись на 9,5% по сравнению с 2024 годом.

В отличие от государственных банков, Альфа-Банк активно конкурирует в цифровом пространстве и делает ставку на качество клиентского опыта: разветвлённая экосистема продуктов, развитое мобильное приложение и активные маркетинговые программы.

Россельхозбанк

Пятую строчку традиционно занимает Россельхозбанк — государственный банк с уникальной специализацией в агропромышленном комплексе. По итогам 2025 года собственный капитал Россельхозбанка составил 576 миллиардов рублей, увеличившись за этот период на 14,7%.

Кредитный портфель в агропромышленном сегменте превышает 2 триллиона рублей и включает финансирование сезонных работ, инвестиционных проектов в растениеводстве и животноводстве, а также льготную сельскую ипотеку.

С начала действия программы сельской ипотеки банк выдал более 117 тысяч кредитов на общую сумму свыше 321 миллиарда рублей.

Региональные, специализированные и цифровые банки

Региональные банки сосредоточены на работе в отдельных субъектах или федеральных округах, специализированные ориентированы на конкретные сегменты экономики, а цифровые делают акцент на онлайн-сервисах с минимальной физической инфраструктурой.

По данным на текущий момент, из 301 действующей кредитной организации 128 соответствуют критериям регионального банка. Однако их число сокращается: за 2025 год список уменьшился на шесть пунктов. Среди лидеров по активам — Банк «Санкт-Петербург» (1,3 триллиона рублей), КБ «Кубань Кредит» (224 миллиарда рублей) и МЕТКОМБАНК (159 миллиардов рублей).

Специализированные банки, в отличие от универсальных, сфокусированы на конкретных отраслях, что обеспечивает им стабильность.

Россельхозбанк — ключевой игрок агросектора, финансирующий сельское хозяйство по всей стране.

ПСБ — опорный банк для оборонно-промышленного комплекса, сочетающий специализацию с универсальными услугами.

Банк ДОМ.РФ — фокусируется на ипотеке и жилищном финансировании, реализуя государственные программы.

Список цифровых банков возглавляют Т-Банк, МТС Банк и Альфа-Банк.

Т-Банк остается эталоном полностью дистанционного обслуживания с высоким уровнем мобильного приложения и инновационными сервисами.

МТС Банк интегрирует банковские услуги с телеком-экосистемой, предлагая удобные решения для абонентов и бизнеса.

Альфа-Банк сочетает цифровые технологии с обширной сетью, занимая сильные позиции в онлайн-банкинге и розничных продуктах.

По сравнению с традиционными банками цифровые предлагают более высокую скорость операций, удобство интерфейсов и часто лучшие условия по картам и кредитам, хотя иногда уступают в сложности крупных корпоративных сделок.

Региональные банки выигрывают за счёт локальной адаптации, специализированные — благодаря отраслевой экспертизе и господдержке, а цифровые — за счёт технологичности и низких издержек.

Динамика активов: что изменилось за последние годы

По итогам 2025 года чистая прибыль российских банков составила 3,5 триллиона рублей на фоне высокой ключевой ставки Банка России. Это притормозило кредитование в стране, при этом ускорило приток средств на депозиты. Для сравнения: в 2024 году банки заработали 3,8 триллиона рублей, на 15% больше, чем в 2025 году.

Тем не менее сектор остаётся устойчивым. Санкционное давление оказало скорее структурный, чем разрушительный эффект: часть иностранных банков свернула деятельность в России, что перераспределило клиентские потоки в пользу государственных и крупных частных игроков.

Прогнозы и риски: мнения экспертов

Несмотря на непростой 2025 год, российский банковский сектор может вернуться к рекордным финансовым результатам уже в 2026 году, считают аналитики агентства «Эксперт РА».

По их прогнозу, к концу года ключевая ставка может опуститься до 11,5–12,5%. Это сделает кредиты доступнее, оживит спрос и подтолкнет к росту корпоративный сектор. Одновременно начнет восстанавливаться ипотека за счёт накопленного отложенного спроса.

Прибыль сектора, по оценке «Эксперт РА», составит 3,7–3,9 триллиона рублей. Хотя пик проблем с корпоративными кредитами еще не пройден (особенно у экспортёров и строителей), в розничном сегменте ситуация лучше: пик просрочки пройден, а новые займы выдаются более надёжным клиентам.

Рынок продолжит консолидироваться вокруг крупнейших игроков: на топ-10 банков будет приходиться около 76% прибыли. Число участников продолжит сокращаться (останется менее 300), но угрозы финансовой стабильности нет — запас капитала системы достаточен, считают аналитики.

Российский банковский сектор уже демонстрирует уверенные финансовые результаты в этом году, несмотря на сложную обстановку: слабую экономику, высокие ставки и жёсткие меры ЦБ. Об этом в беседе с «Рамблером» сказал аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

По его словам, росту прибыли способствовали два фактора. Во-первых, продолжающийся рост кредитования и высокая чистая процентная маржа. Во-вторых, значительную роль сыграла положительная переоценка долговых ценных бумаг.

Однако, по мнению эксперта, риски сохраняются. Дальнейшее ухудшение экономики и затянувшийся период жёсткой политики ЦБ могут замедлить кредитование и увеличить расходы на покрытие убытков по ссудам. Тем не менее, как отмечает эксперт, процентных и комиссионных доходов банков будет достаточно, чтобы покрыть эти издержки.

По прогнозу «Финама», в 2026 году чистая прибыль сектора останется на уровне 2025 года — около 3,4–3,6 триллиона рублей. Это сделает банковскую отрасль одной из самых привлекательных в российской экономике.

Что важно запомнить

Рейтинг банков по активам — полезный, но не исчерпывающий инструмент. Для вкладчика он служит первым фильтром: банк из топ-20 с высокой вероятностью обладает необходимой ликвидностью и не исчезнет в одночасье. Для инвестора он показывает масштаб игрока и его долю на рынке. Для аналитика — отражает общее состояние и структуру финансовой системы.

Вместе с тем крупный объём активов сам по себе не гарантирует надёжности. Активы могут включать проблемные кредиты, переоценённые ценные бумаги или неликвидную недвижимость.

Поэтому при выборе банка стоит смотреть дополнительно на рентабельность капитала и активов, долю просроченной задолженности в кредитном портфеле, достаточность капитала по нормативам ЦБ и динамику прибыли. Совокупность этих показателей даёт куда более полную картину, чем одна строчка в рейтинге по активам.

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