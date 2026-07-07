Что выгоднее: один вклад или несколько

Управлять одним вкладом проще, чем несколькими: меньше договоров, дат и условий, за которыми нужно следить. Но выгода зависит не только от удобства. «Рамблер» вместе с экспертом разобрался, как выбрать подходящую стратегию и какие риски учитывать в разных ситуациях.

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Один крупный вклад

Один крупный вклад может быть удобен тем, кто не хочет следить за несколькими договорами и разными датами их окончания. Кроме того, в отдельных банках для крупных сумм предусмотрены повышенные ставки — например, при размещении от 1 миллиона рублей.

Недостатки связаны прежде всего с рисками. Например, если разместить в одном банке 2 миллиона рублей, под защитой Агентства по страхованию вкладов (АСВ) будет только 1,4 миллиона рублей. На оставшиеся 600 тысяч государственные гарантии распространяться не будут. Если банк лишится лицензии, эти деньги придётся возвращать через процедуру банкротства в порядке очереди.

Ещё один риск — потеря процентов при досрочном закрытии. В таком случае проценты по вкладу обычно пересчитываются по ставке «до востребования». Чаще всего она составляет 0,01%.

Пример: если внести на вклад 2 миллиона рублей под 14% годовых на год, ожидаемый доход составит около 280 тысяч рублей. Но если вы решите забрать деньги через 7 месяцев, то банк пересчитает уже накопленные проценты (около 161 тысячи рублей) по ставке 0,01%, и вы получите всего 115 рублей дохода.

Несколько разных вкладов

Главный плюс дробления крупной суммы на несколько вкладов — страховая защита. Если деньги лежат в разных банках, лимит АСВ действует отдельно для каждого депозита, поэтому страховка покроет всю сумму.

Второй плюс — гибкость. Если вам срочно понадобятся деньги, можно закрыть только один вклад и сохранить проценты по остальным.

Ещё одно преимущество — разные сроки вкладов. Так деньги не будут зависеть от одной даты окончания, считает Инна Солдатенкова, руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса Банки.ру.

При вкладе на крупную сумму для управления ликвидностью хорошо подходит «лестница» вкладов: 3–4 части со сроками 3, 6, 9 и 12 месяцев примерно в равных долях. Такая структура даёт доступ к части средств каждый квартал и позволяет перекладывать деньги на новых условиях при изменении ставки, не замораживая всю сумму сразу. Инна Солдатенкова Руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру»

Благодаря такой диверсификации вы сможете разместить деньги на более выгодных условиях, если ставки вырастут. Если останутся на том же уровне — ничего не потеряете.

Пример. Допустим, вы разместили 2 миллиона рублей на трёх вкладах в разных банках:

1 миллион рублей вложили под 10% годовых на 1 год. Ожидаемый доход —100 тысяч рублей.

© Banki.ru

600 тысяч рублей вы разместили под 12% годовых на 6 месяцев с ежемесячной капитализацией. Ожидаемый доход — около 37 тысяч рублей.

© Banki.ru

400 тысяч рублей вы вложили под 13,5 % годовых на 3 месяца с возможностью пополнения и ежемесячно добавляете на вклад 10 тысяч рублей. Доход за квартал составит чуть меньше 14 тысяч рублей. После этого деньги можно будет перевложить.

© Banki.ru

Все три вклада полностью укладываются в страховой лимит. Даже с начисленными процентами и пополнениями по третьему вкладу остаток в каждом банке будет заметно ниже 1,4 миллиона рублей.

Однако у дробления есть и минусы:

За несколькими вкладами сложнее следить : у каждого свой договор, срок окончания и условия досрочного закрытия.

: у каждого свой договор, срок окончания и условия досрочного закрытия. Можно потерять надбавку к ставке , если банк даёт её только за крупную сумму.

, если банк даёт её только за крупную сумму. Риск потерять доходность. Если ставки пойдут вниз, перевложить деньги по такой же высокой ставке уже не получится. Средняя доходность по портфелю окажется ниже, чем если бы вы зафиксировали высокий процент на весь срок одним крупным вкладом.

Поэтому главный выбор здесь такой: если банк предлагает заметно более высокую ставку за один крупный вклад, он может принести чуть больше дохода. Но тогда вся сумма свыше 1,4 миллиона рублей окажется вне страховой защиты.

Налог: дробление не поможет

Разделить вклады по разным банкам, чтобы снизить налог на доходы по вкладам, не получится: он считается по совокупному доходу от всех вкладов во всех банках на имя одного человека. Есть необлагаемый минимум — часть процентного дохода, с которой не нужно платить налог.

Он рассчитывается по формуле:

© «Рамблер»

Пример расчёта: если максимальная ключевая ставка Банка России из действовавших на 1-е число каждого месяца в 2026 году составит 16%, необлагаемый минимум будет равен 160 тысячам рублей. Для сравнения: в 2025 году максимальная ключевая ставка составила 21%, значит необлагаемый минимум за прошлый год составлял 210 тысяч рублей.

Доход сверх этой суммы облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Чаще всего его рассчитывают по ставке 13%, но при совокупном годовом доходе свыше 2,4 миллиона рублей применяется прогрессивная шкала — для части дохода сверх этого порога ставка составляет 15%.

Инна Солдатенкова уточняет: если цель — снизить налоговую нагрузку, важно не количество банков, а то, на кого оформлены вклады и в каком календарном году фактически выплачены проценты.

Для тех, кто размещает крупную сумму, есть два легальных способа снизить нагрузку:

Распределить средства между членами семьи: у каждого налогоплательщика свой необлагаемый лимит, поэтому если вклады оформлены, например, на обоих супругов, суммарный порог увеличивается. Сдвинуть выплату процентов между календарными годами. Например, вклады сроком от 15 месяцев с выплатой процентов в конце срока позволяют перенести доход на следующий налоговый период. Но если проценты выплачиваются ежемесячно или ежеквартально на отдельный счёт, доход будет учитываться по фактическим датам выплат.

Ответ на вопрос: один вклад или несколько?

Крупную сумму безопаснее распределить между вкладами в разных банках, а не хранить на одном депозите. Так можно снизить риск потери средств и сохранить большую гибкость: при необходимости закрыть только один вклад, а не снимать всю сумму.

Один крупный вклад может быть удобнее в управлении и иногда даёт повышенную ставку, но за это вкладчик берёт на себя риск не получить гарантированное возмещение по сумме сверх страхового лимита, если банк лишится лицензии.

Поэтому выбирать стратегию стоит не только по доходу, но и по тому, насколько важны для вас защита денег, быстрый доступ к ним и простота управления средствами.

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