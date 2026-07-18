Можно ли жить только на проценты по вкладам в 2026 году

Жить на проценты по вкладу кажется простой идеей, но всё упирается в конкретные цифры — ставку, размер накоплений, налог — и то, как быстро меняются условия по депозитам. Вместе с финансовыми экспертами разобрали, сколько денег для этого нужно, какой придётся заплатить налог и почему вклад как единственный источник дохода уязвим даже при высоких ставках.

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Что происходит со ставками по вкладам

Ставки по вкладам следуют за ключевой ставкой Банка России. Регулятор начал цикл снижения в июне 2025 года — тогда ставка опустилась с 21% до 20%. К декабрю 2025 года ставка была снижена до 16% за несколько шагов (20% → 18% → 17% → 16,5% → 16%). В 2026 году снижение продолжилось и сейчас ставка находится на уровне 14,25%.

По данным Банка России на июль 2026 года, средняя максимальная ставка по банковским вкладам составляет:

до 3 месяцев — 12,4%,

на 3–6 месяцев — 12,57%,

на 6–12 месяцев — 12,35%,

на более долгий срок — 11,3% годовых.

Если цикл снижения ключевой ставки продолжится, вслед за ней будут снижаться и ставки по депозитам.

Важно. Обычно в периоды снижения ключевой ставки действует закономерность: чем длиннее срок вклада, тем ниже проценты. Причина — банки закладывают в долгие депозиты ожидание дальнейшего снижения. Поэтому зафиксировать текущую доходность на три-пять лет вперёд, как правило, сложно.

К рекламным ставкам 15–20% и выше стоит относиться осторожно: они отражают условия отдельных акций, а не среднюю доходность по рынку. Такие предложения обычно ограничены сроком, суммой и статусом клиента подчёркивает генеральный директор управляющей компании «Метафинанс» Иван Гаранин.

Ставки 15–20% и выше в рекламе — это не рыночная доходность, а инструмент привлечения. Предложения выше 25% с рынка исчезли ещё в феврале 2026 года, а то, что осталось, обычно доступно только новым клиентам на срок от одного до нескольких месяцев и на суммы около 50–100 тысяч рублей. Ключевое слово в большинстве предложений — “новые деньги”: повышенная ставка начисляется на средства, которые не лежали в этом банке последние 90, а где-то и 180 дней. Иван Гаранин Генеральный директор УК «Метафинанс»

Самые выгодные предложения часто требуют соблюдения дополнительных условий, подтверждает основатель и генеральный директор инвестиционной платформы «ВБетон» Иван Тягунов. По его словам, высокий процент может распространяться не на всю сумму, которую человек планирует разместить.

Заманчивые условия работают на привлечение внимания и имеют дополнительные ограничения: например, максимальную сумму внесения, определённый уровень трат по картам, подключённую подписку или продукт партнёра акции. Иван Тягунов Основатель и генеральный директор инвестиционной платформы «ВБетон»

Важно заранее проверить, что произойдёт с вкладом после окончания промопериода. Автоматическое продление обычно не сохраняет акционную ставку, объясняет начальник отдела департамента розничного бизнеса Дмитрий Дворников.

Как правило, автоматическая пролонгация происходит по базовой ставке, которая действует на момент продления. По сути, это то же самое, как если бы в день завершения вклада вы оформили другой на такой же срок. Если условия кажутся невыгодными, можно закрыть пролонгированный вклад и открыть новый там, где ставка выше. Дмитрий Дворников Начальник отдела департамента розничного бизнеса «Цифра банк»

Перед открытием вклада изучите условия пролонгации: по какой ставке произойдёт продление, будет ли оно автоматическим или потребует каких-то действий и так далее. Практичный шаг — поставить напоминание за несколько дней до даты закрытия вклада и проконтролировать, чтобы условия по нему не ухудшились при автопродлении.

Сколько денег нужно, чтобы жить на проценты

Рассчитать необходимую сумму можно по простой формуле:

© «Рамблер»

При ставке 12,5% годовых (среднее значение на популярных сроках) расчёт даёт следующие ориентиры:

Для ежемесячных выплат на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения в 2026 году: 20 644 × 12 × 100 / 12,5 = 1,98 миллиона рублей на вкладе.

на вкладе. Для ежемесячного дохода на уровне медианной зарплаты (около 65 тысяч рублей): 65 000 × 12 × 100 / 12,5 = около 6,24 миллиона рублей.

Для ежемесячного дохода на уровне средней зарплаты (около 109 тысяч рублей): 109 000 × 12 × 100 / 12,5 = примерно 10,5 миллиона рублей.

Эти расчёты — ориентировочные. Реальная сумма зависит от конкретной ставки, срока вклада и размера подоходного налога. Просчитать свой личный сценарий лучше через калькулятор вкладов. Учитывайте при этом, как часто выплачиваются проценты и можно ли капитализировать доход.

Ограничения стратегии

Основной риск для пассивного дохода от вкладов — снижение ставок в будущем. Причём уменьшается не только доход от вклада, но и реальная стоимость самого капитала, отмечает Иван Гаранин. Даже если на счёте всё время лежит одна и та же сумма — например, 2 миллиона рублей, — то через несколько лет на неё можно будет купить меньше товаров и услуг.

Два миллиона через три года при инфляции 5% в сегодняшних деньгах будут стоить около 1,73 миллиона рублей, а при инфляции 10% — примерно 1,5 миллиона рублей. 140 тысяч рублей дохода через три года при накопленной инфляции в реальном выражении превращаются в 105–121 тысячу рублей. Иван Гаранин Генеральный директор УК «Метафинанс»

Частично сгладить этот эффект в консервативных инструментах позволяют продукты, где доходность фиксируется на более длительный срок или привязана к инфляции. Но полностью убрать риск не получится. Высокая реальная доходность депозитов — скорее исключение, чем постоянное правило, резюмирует Иван Тягунов.

Подавляющую часть времени депозиты не дают премию к инфляции и, как следствие, реальной доходности. На длинном горизонте реальная доходность банковских вкладов становится отрицательной — минус 1–2 процентных пункта. Депозиты только частично защищают капитал от обесценивания и являются средством сохранения, а не приумножения капитала. Иван Тягунов Основатель и генеральный директор инвестиционной платформы «ВБетон»

При ожидании снижения ставок разумно заранее фиксировать условия на более длительный срок, считает Дмитрий Дворников. Среди консервативных вариантов он называет не только длинные вклады, но и инвестиционные инструменты: облигации федерального займа (ОФЗ) с погашением через 1–2 года, а также индивидуальный инвестиционный счёт, где к доходу от облигаций может добавляться налоговый вычет.

В длинных вкладах можно зафиксировать ставку на 1–3 года, хотя доходность по таким вкладам ниже, чем по коротким. В условиях снижения рынка это может оказаться выгоднее. Дмитрий Дворников Начальник отдела департамента розничного бизнеса «Цифра банк»

Отдельно стоит выделить облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН), отмечает Иван Гаранин. По словам эксперта, выплаты по ним привязаны к официальной инфляции, поэтому такой инструмент может частично защищать капитал от обесценивания.

ОФЗ-ИН — это буквально страховка от роста индекса Росстата, хотя от «ощущаемой» инфляции личной корзины она защищает не полностью и с трёхмесячным лагом. Второй ход — зафиксировать сегодняшнюю высокую доходность надолго через длинные ОФЗ с постоянным купоном или надёжные корпоративные облигации. Иван Гаранин Генеральный директор УК «Метафинанс»

Учтите в расчётах налог

Как рассчитывается налог

С 2021 года проценты по вкладам облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Он начисляется не на тело вклада, а только на процентный доход сверх необлагаемого порога. Порог считается по формуле:

© «Рамблер»

В 2025 году максимальная ключевая ставка составила 21%, поэтому необлагаемый порог был на уровне 210 тысяч рублей. В 2026 году порог, предположительно, составит 160 тысяч рублей, если ставка до конца года не вырастет выше максимальных на данный момент 16%.

Важно. При снижении ключевой ставки уменьшается не только доход по новым вкладам, но и сам необлагаемый лимит. Поэтому человек, который при высоких ставках не платил налог из-за большого порога, при более низкой ключевой ставке может столкнуться с налогом даже с меньшего процентного дохода.

С 2025 года НДФЛ взимается по прогрессивной шкале. Для доходов в виде процентов по вкладам ступеней всего две:

13% при совокупном доходе до 5 миллионов рублей;

15% — для части дохода свыше порога в 5 миллионов.

Федеральная налоговая служба (ФНС) суммирует доходы по всем вкладам во всех банках. Уведомление о налоге приходит в личный кабинет налогоплательщика не позднее 1 ноября года, следующего за отчётным.

Важно. С 1 января 2025 года, после налоговой реформы, проценты по вкладам больше не относятся к основной налоговой базе, поэтому по ним нельзя получить налоговый вычет. При этом за 2023 и 2024 годы вычеты можно заявить в пределах установленных сроков: за 2023 год — до 31 декабря 2026-го, за 2024 год — до 31 декабря 2027-го.

Как можно сэкономить

1. Перенести доход на следующий год. Налог взимается с процентов по банковским вкладам, начисленных в календарном году. Если вклад — с процентами в конце срока, доход зачтётся не в год его открытия, а в год фактической выплаты.

Пример. Вы открыли депозит в апреле 2026 года, а проценты получили только в апреле 2027-го. Весь доход попадёт в отчётность за 2027 год, и налог нужно будет заплатить до 1 декабря 2028 года.

2. Учесть неиспользованный лимит прошлых лет. На долгосрочные депозиты, действующие более 15 месяцев, по которым проценты приходят в конце срока, распространяется льгота: сумма необлагаемой прибыли учитывается за каждый год действия вклада.

Допустим, за 2025 год по краткосрочному депозиту вы получили прибыль 100 тысяч рублей. Плюс к этому открыли вклад на полтора года, завершающийся в 2026 году. За 2025 год у вас останется неизрасходованным необлагаемый лимит в размере 110 тысяч рублей (210 000 – 100 000 = 110 000). В 2026 году ваш необлагаемый лимит будет увеличен на эту сумму.

3. Распределить часть сбережений между членами семьи, если это соответствует реальной жизненной ситуации. Такой подход позволяет увеличить общую сумму процентного дохода, которая не облагается НДФЛ, пояснил Иван Гаранин.

Необлагаемый лимит по НДФЛ с процентов по вкладам и счетам предоставляется каждому физическому лицу отдельно. Банки отчитываются по каждому человеку, ФНС суммирует доходы по ИНН налогоплательщика. Чтобы легально умножить суммарный необлагаемый порог, достаточно открыть вклады или накопительные счета на имя супруга и совершеннолетних детей. Каждый из них получит свой независимый лимит. Иван Гаранин Генеральный директор УК «Метафинанс»

Как защитить капитал

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) страхует до 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика в одном банке. В этот лимит входят и тело вклада, и начисленные проценты. Все счета в одном банке при этом суммируются.

Практическое правило для крупного капитала: держать в каждом банке не более 1,2–1,25 миллиона рублей — с запасом под проценты. Таким образом, для 5 миллионов рублей понадобится открыть вклады в 4 банках, для 10–15 миллионов — в 8–12 банках.

Иван Гаранин обращает внимание, что проблему можно решить не только дроблением вкладов.

Часть капитала можно «упаковать» в безотзывный сберегательный сертификат на срок от трёх лет. Он застрахован уже на 2,8 миллиона рублей, а значит позволяет держать больше в одном банке под защитой страховки. Плата за это — деньги нельзя забрать досрочно. Иван Гаранин Генеральный директор УК «Метафинанс»

В отдельных ситуациях лимит страхового возмещения может увеличиваться до 10 миллионов рублей — например, после продажи жилья, получения наследства или выплаты по решению суда. Такой повышенный лимит действует 90 дней с момента поступления денег.

При капитале 10–15 миллионов рублей управлять 8–10 вкладами в разных банках уже сложно: нужно отслеживать сроки окончания, условия пролонгации и налоговую нагрузку. Упростить контроль помогают финансовые платформы, если вклад изначально открыт через них, считает Дмитрий Дворников.

Финансовые платформы позволяют через один личный кабинет получить доступ к вкладам разных банков. На мой взгляд, это удобный способ контролировать вклады, особенно если их много. В одном окне можно видеть суммы, сроки окончания и условия. Дмитрий Дворников Начальник отдела департамента розничного бизнеса «Цифра банк»

Если человек не хочет пользоваться финансовыми платформами, остаётся базовый, но рабочий вариант — собственная таблица. В ней стоит фиксировать банк, сумму, ставку, дату окончания, условия пролонгации. Также важно ставить напоминания за несколько недель до окончания вклада, чтобы успеть сравнить предложения на рынке.

Ещё одна проблема размещения на депозитах крупной суммы — быстрое исчерпание акционных предложений для «новых денег», предупреждает Иван Тягунов.

При капитале в 10–15 миллионов рублей и размещении в одном банке сумм, равных страховому покрытию АСВ, деньги оказываются сразу в 10 банках. После нескольких циклов перемещения останется мало банков, для которых ваши деньги будут «новыми». Иван Тягунов Основатель и генеральный директор инвестиционной платформы «ВБетон»

Налоговую нагрузку тоже не стоит оценивать «на глаз». Для проверки начислений можно использовать личный кабинет налогоплательщика и приложение «Налоги ФЛ» советует Иван Гаранин. В разделе «Доходы» есть подраздел «Проценты по вкладам», где видно и сумму дохода, и налог к уплате.

Когда вклад как источник дохода работает, а когда нет

Жить только на проценты по вкладу реально при капитале около 10 миллионов рублей или очень скромных расходах. При капитале 1–2 миллиона рублей вклад скорее станет прибавкой к другим доходам, чем заменой зарплаты. Для защиты от банкротства банка суммы свыше 1,4 миллиона рублей стоит распределять по разным организациям.

Главный риск — номинальная ставка не равна реальной доходности: из неё нужно вычесть инфляцию. Кроме того, с процентного дохода сверх необлагаемого порога нужно платить НДФЛ по ставке 13–15%. В 2026 году необлагаемый порог, предположительно, составит 160 тысяч рублей, если максимальная ключевая ставка не превысит 16%.

Пассивный доход от вкладов может быть временной стратегией на 1–2 года, но как единственный долгосрочный инструмент депозит уязвим. Ставки снижаются, инфляция съедает доходность, тело вклада не индексируется.

Как проверить, можно ли повысить доход по вкладу

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