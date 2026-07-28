Россиянам назвали самый выгодный срок вклада

Банки постепенно пересматривают условия по вкладам. У вкладчиков по-прежнему есть выбор: зафиксировать доходность в долгосрочной перспективе или остаться мобильнее за счёт коротких депозитов. Ниже мы сравнили варианты.

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Что происходит со ставками по вкладам

По данным Банка России максимальная ставка в топ-10 банков в первой декаде июля составляла 12,78%, а во второй декаде даже немного выросла — до 12,82% годовых. Хотя Банк России постепенно снижает ключевую ставку — в июне и июле на 0,25 процентных пункта. Это даёт повод банкам повод пересмотреть условия по вкладам в сторону снижения.

Краткосрочный рост ставок по вкладам в июле начальник отдела департамента розничного бизнеса «Цифра банк» Дмитрий Дворников назвал временной аномалией.

Аномалия вызвана пиком налогового периода (июльские платежи) и перераспределением ликвидности между банками. Крупные игроки временно повышают доходность депозитов, чтобы привлечь «короткие» деньги для закрытия кассовых разрывов. Ожидаем, что к осени ставки вернутся к плавному нисходящему тренду вслед за ключевой ставкой Банка России. Дмитрий Дворников Начальник отдела департамента розничного бизнеса «Цифра банк»

Особенности долгосрочных и краткосрочных вкладов

Долгосрочным вкладом считается вклад от 1 года, краткосрочным — вклад на несколько месяцев (1–6).

Короткий вклад выигрывает, если:

ставки не снижаются или снижаются медленнее прогнозов;

нужен доступ к деньгам в течение года: например, на крупную покупку или непредвиденные расходы;

разница между ставкой на 3 месяца и на 12 месяцев превышает 3 п.п. — тогда даже при снижении ставок короткие вклады могут оказаться выгоднее.

Годовой вклад выигрывает, если:

ключевая ставка снижается быстро — на 3–4 п.п. за год;

вкладчик не планирует трогать деньги;

разница между ставками на 3 и 12 месяцев — менее 2 п.п.

Если ставки начнут снижаться, годовой вклад даже с немного меньшим процентом может принести больше, чем несколько коротких депозитов, открытых друг за другом. Его доходность фиксируется сразу на весь срок, а через 3 или 6 месяцев переоткрывать вклад на падающем рынке, скорее всего, придётся уже под более низкую ставку.

Короткие вклады остаются выгодными только до тех пор, пока дополнительный процент на старте не перекрывается последующим снижением доходности.

Если выбрать один срок трудно, можно использовать компромиссный вариант — «лестницу» вкладов. Для этого сумму делят на три части и размещают на разные сроки: 3, 6 и 12 месяцев. Тогда часть денег освободится раньше, а часть продолжит работать по зафиксированной годовой ставке.

Рассчитываем доход по каждому варианту

Для расчётов возьмём базовую сумму 1 миллион рублей. Актуальные ставки лучше проверить на дату открытия вклада по данным Банка России — мониторинг максимальных ставок в десяти крупнейших банках публикуется раз в декаду (три раза в месяц).

Если не планируете пополнять вклад, считать доход нужно по формуле для вкладов с выплатой процентов в конце срока:

© «Рамблер»

Для пополняемых депозитов используйте формулу для вкладов с ежемесячной капитализацией:

© «Рамблер»

Вклад на 3 месяца (91 день)

При ставке 12% годовых:

1 000 000 × 12 / 100 × 91 / 365 = 29 918 рублей за три месяца.

При сохранении ставок весь год доход составит чуть меньше 120 тысяч рублей. Если не тратить начисленные проценты, а открывать новый вклад с их учётом — чуть больше.

Риск очевиден: после первых трёх месяцев ставка может упасть. Если она снизится на 2 п.п. — до 10% — суммарный доход за год при ежеквартальном переоткрытии составит около 100 тысяч рублей. При снижении на 4 п.п. — около 80 тысяч рублей.

Вклад на 6 месяцев (181 день)

При ставке 11% годовых:

1 000 000 × 11 / 100 × 181 / 365 = 54 548 рублей за полгода.

При сохранении ставок весь год доход составит около 109 тысяч рублей. Однако если через шесть месяцев ставка снизится, например, на 1 п.п. и вкладчик переоткроет вклад под 10%, доход за вторые полгода составит около 49,5 тысяч рублей, а общий годовой — около 104 тысячи рублей.

При снижении на 3 п.п., до ставки 8% годовых, доход за вторые полгода будет около 39,7 тысяч рублей, а за год можно будет получить примерно 94 тысячи рублей.

Вклад на 12 месяцев (365 дней)

При ставке 8,5% годовых:

1 000 000 × 8,5 / 100 = 85 тысяч рублей за год.

Ставка зафиксирована на весь срок. Если рыночные ставки упадут через 3–6 месяцев, вкладчик продолжает получать изначально оговорённый процент.

© «Рамблер»

По расчётам видно, что выгоднее фиксировать ставку на год, если деньги точно не понадобятся и есть риск снижения ставок. Короткий вклад выигрывает только при условии, что после окончания срока удастся снова разместить деньги под сопоставимый процент.

Как учесть инфляцию в расчётах

При расчёте реальной доходности вкладов стоит учитывать инфляцию.

Пример расчета для годового вклада

Вы рассчитали, что за год при ставке 8,5% ваш доход составит 85 000 рублей. Предположим, официальная инфляция за этот же год составила 6%.

Номинальный доход: 1 000 000 × 0,085 = 85 000. Покупательная способность денег. Чтобы купить через год столько же товаров и услуг, сколько сегодня можно приобрести на миллион рублей при инфляции 6%, нужно иметь: 1 000 000 × 1,06 = 1 060 000. Реальное увеличение капитала. Разница между тем, что у вас есть (1 085 000), и тем, что вам нужно для сохранения покупательной способности (1 060 000) составляет: 1 085 000 − 1 060 000 = 25 000. Реальная процентная ставка. Используя точную формулу: (1 + 0,085) / (1 + 0,06) − 1= 2,36%.

Если бы инфляция была выше вашей ставки (например, 9%), вы получили бы отрицательный реальный доход. Ваши сбережения обесценились бы примерно на 0,5%.

Как учесть налог на проценты по вкладу

При расчёте доходности вкладов стоит также учитывать уплату налогов. Если до конца 2026 года ключевая ставка не вырастет, необлагаемая сумма процентного дохода составит 160 тысяч рублей: 1 000 000 × 16%.

В расчётах, которые мы делали выше, любой из вариантов не попадает под налог, так как доход не превышает 160 тысяч рублей за год. Однако, если вырастет сумма вклада или его срок, налог уже может возникнуть и в итоговом расчёте надо это учитывать.

Важный нюанс: налог начисляется в том году, когда фактически получены проценты. Если вклад открыть в июле 2026 года на год с выплатой в конце срока, проценты поступят в июле 2027 года и войдут в расчёт за 2027 год. Налог за 2027 год нужно будет заплатить до 1 декабря 2028 года.

Типичные ошибки при открытии вклада

Выбирать срок только по максимальной ставке, не читая условия досрочного расторжения . Если вклад на 3 месяца нельзя закрыть досрочно без потери процентов, вы лишаетесь гибкости, которая и была главным аргументом в пользу короткого срока.

. Если вклад на 3 месяца нельзя закрыть досрочно без потери процентов, вы лишаетесь гибкости, которая и была главным аргументом в пользу короткого срока. Не учитывать дату выплаты процентов при расчёте налога. Проценты по годовому вкладу с выплатой в конце срока попадут в налоговую базу другого года — это может изменить итоговую нагрузку, если лимиты или ставки НДФЛ изменятся.

Проценты по годовому вкладу с выплатой в конце срока попадут в налоговую базу другого года — это может изменить итоговую нагрузку, если лимиты или ставки НДФЛ изменятся. Сравнивать вклады по номинальной ставке, а не по эффективной годовой доходности . Вклад с ежемесячной капитализацией на 6 месяцев может быть выгоднее вклада с выплатой в конце на 12 месяцев даже при одинаковой номинальной ставке. Всегда смотрите на эффективную ставку.

. Вклад с ежемесячной капитализацией на 6 месяцев может быть выгоднее вклада с выплатой в конце на 12 месяцев даже при одинаковой номинальной ставке. Всегда смотрите на эффективную ставку. Открывать всю сумму в одном банке без учёта страхового лимита Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Страховка покрывает до 1,4 миллиона рублей в одном банке, включая начисленные проценты. При сумме 1 миллион рублей и ставке 12% итоговая сумма через год составит 1,12 миллиона рублей — в пределах лимита. Но если сумма вклада изначально выше, проценты могут вывести её за страховой порог.

Что важно запомнить

Согласно расчётам, при ставке 8,5% годовых 1 миллион рублей за год принесёт доход 85 тысяч рублей, при ставке 12% годовых и переоткрытии вклада три раза — 120 тысяч рублей. При вкладе на полгода и ставке 11% годовых, а также переоткрытии на тех же условиях — 109 тысяч рублей.

Несмотря на то, что годовой вклад кажется менее выгодным, учитывать надо и то, что при переоткрытии вклада условия могут измениться, и совокупный доход будет меньше. Тогда как при открытии вклада на год ставка на весь срок зафиксирована.

Короткий вклад стоит рассматривать, если ставка на 3–6 месяцев заметно выше годовой и вы готовы через несколько месяцев снова выбирать подходящее предложение. Этот вариант выигрывает, когда рыночные ставки не снижаются или снижаются медленно. Он также удобен, если деньги могут понадобиться раньше и вы не хотите терять проценты при досрочном закрытии.

Годовой вклад обычно выгоднее, если ожидается снижение ставок или разница между коротким и длинным вкладом небольшая. В такой ситуации важнее зафиксировать доходность на весь срок: даже если вклад на 3 месяца сейчас выглядит привлекательнее, при повторном открытии банк может предложить уже более низкий процент.

Можно ли жить только на проценты по вкладам в 2026 году

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