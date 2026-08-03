Названы самые выгодные вклады августа

В июле Банк России снизил ключевую ставку с 14,25% до 14% — это уже десятое снижение подряд. Однако далеко не все банки снизили доходность депозитов вслед за регулятором. Некоторые, наоборот, повысили ставки. Мы собрали подборку из 10 вкладов в августе 2026 года, изучив их условия и доходность. Это не рейтинг, поэтому место в списке не имеет значения.

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Вклад от Сбера

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Сбер предлагает вклад с возможностью получать до 13,5% годовых. Максимальная ставка действует по вкладам сроком в 3 и 4 месяца. Но применяется она только к новым деньгам — сбережениям, которых не было на других вкладах или накопительных счетах банка в последние два месяца. Можно выбрать удобный порядок выплаты процентов — ежемесячно или в конце срока.

Валюта: рубль.

Ставка при выплате процентов в конце срока:

на 3 и 4 месяца — 13,5%;

на 5 и 6 месяцев — 12,6%;

на 1 год — 10%;

на 3 года — 6,5%.

Ставка при выплате процентов каждый месяц:

на 3 и 4 месяца — 13,25%;

на 5 и 6 месяцев —12,25%;

на 1 год — 9,55%;

на 3 года — 5,95%.

Минимальная сумма: 100 тысяч рублей.

Срок: от 1 месяца до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Повышенный процент по вкладу могут получить не только те, кто приносит новые деньги, но и действующие клиенты Сбера — при одном из условий: наличие подписки СберПрайм, премиальной или зарплатной карты, получение пенсии на карту банка, траты от 30 тысяч рублей или остаток на накопительном счёте от 100 тысяч рублей.

Вклад «Мой Дом» от банка «Дом.рф»

© domrfbank.ru

Максимальная ставка по рублёвому вкладу (с учётом надбавок) составляет 14,5% годовых. Она действует для вкладов, открытых на три месяца, без возможности снятия или пополнения и с выплатой процентов в конце срока. Получить её могут новые клиенты и те, кто пополняет вклад «новыми» деньгами (это сумма сверх максимального остатка за прошлый месяц) при условии открытия вклада более чем на 1,5 миллиона рублей. Максимальная ставка для меньших депозитов — 14,4%.

Валюта: рубль, доллар, евро, юань.

Базовая ставка по вкладу без пополнения и снятия при выплате процентов в конце срока (рубли):

на 2 месяца — 13,6%;

на 3 месяца — 13,7%;

на 4 месяца — 13,7%;

на 6 месяцев — 13,7%;

на 1 год — 12,5%;

на 3 года — 11%.

Базовая ставка по вкладу без пополнения и снятия при ежемесячной выплате процентов (рубли):

на 2 и 3 месяца — 13,4%;

на 4 месяца — 13,3%;

на 6 месяцев — 13,1%;

на 1 год — 11,2%;

на 3 года — 8,8%.

Ставка по вкладу в юанях без пополнения и снятия:

на 3 месяца — 2,5%;

на 6 месяцев — 3%;

на 1 и 2 года — 3,5%;

на 3 года — 0,01%.

Минимальная сумма: 30 тысяч рублей / 500 юаней, долларов или евро.

Максимальная сумма: 15 миллионов рублей / 200 тысяч юаней, долларов или евро.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: есть.

Возможность пополнения: есть.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Условия пролонгации зависят от того, сколько раз вы продлеваете вклад. Первый раз — устанавливается актуальная на дату продления ставка. Второй — ставка снижается на 0,5 процентного пункта от актуальной. С третьего раза и далее — на 1 процентный пункт.

СмартВклад от Т-Банка

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Т-Банк предлагает «СмартВклад» со ставкой до 12% годовых без учёта капитализации. Максимальная ставка доступна на сроки от 1 до 3 месяцев. С учётом капитализации эффективная доходность может быть чуть выше — до 12,12% . Вклад можно открыть в рублях и юанях.

Валюта: рубль и юань.

Ставка по непополняемому вкладу в рублях (без капитализации):

от 1 до 3 месяцев — 12%;

от 4 до 6 месяцев — 11,5%;

от 7 до 9 месяцев — 11,2%;

от 10 месяцев до 1 года — 11%;

от 13 до 18 месяцев — 10,8%;

от 19 месяцев до 24 месяцев — 10,5%.

Ставка по вкладу в юанях:

на 1 месяц — 0,1%;

на 2 месяца — 1%;

на 3–4 месяца — 2%;

на 5 месяцев — 3%;

на 6–9 месяцев — 4%;

на 10–12 месяцев — 5%;

на 13–24 месяца — 6%.

Минимальная сумма: 50 тысяч рублей / 5 тысяч юаней.

Срок: от 1 месяца до 2 лет.

Возможность снятия без потери процентов: есть (частичное снятие не раньше чем через 60 дней, на вкладе должно остаться не менее 50 тысяч рублей).

Возможность пополнения: в первые 30 дней.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: ежемесячно.

Проценты можно получать на карту или оставлять на вкладе. В последнем случае они будут регулярно капитализироваться, увеличивая ваш итоговый доход.

Вклад «Времена года» от Ак Барс Банка

© akbars.ru

Максимальная базовая ставка по вкладу — 12,2% годовых. Но банк предлагает повышенный процент за выполнение условий: быть новым клиентом, открыть вклад в мобильном приложении и оформить подписку. За каждое из них даётся надбавка. При выполнении всех трёх условий итоговая ставка достигает 13,4%.

Базовая ставка по вкладу:

на 2 месяца — 11,3%;

на 3 месяца — 12,2%;

на 4 месяца — 12%;

на 6 месяцев — 12,15%;

на 1 год — 11,1%;

на 2 и 3 года — 7,5%.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей.

Максимальная сумма: 15 миллионов рублей.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: в конце срока.

Проценты выплачиваются в конце срока на счёт вклада. Также деньги можно получить переводом на указанные реквизиты или наличными в кассе банка.

ВТБ-Вклад в рублях от ВТБ

© vtb.ru

ВТБ с 28 июля 2026 года повысил ставки по вкладам на сроки 6, 12 и 18 месяцев. Максимальная ставка для новых клиентов достигает 13,5% годовых. Повышенная ставка действует при открытии вклада онлайн новым клиентом на 4 месяца, без пополнения и снятия, с выплатой процентов в конце срока.

Базовый максимум по депозитам без дополнительных условий — 12%. При открытии вклада в отделениях банка она может быть ниже. Далее приведены условия для вкладов, оформленных в ВТБ Онлайн, без пополнения и частичного снятия.

Валюта: рубль.

Базовая ставка с выплатой процентов на вклад в конце срока:

на 2 месяца — 11%;

на 3–12 месяцев — 12%;

на 1,5 месяцев — 12,5%;

на 2 года — 10,3%;

на 3 года — 9,9%.

Базовая ставка с выплатой процентов ежемесячно на счёт:

на 2 месяца — 10,9%;

на 3 месяца — 11,8%;

на 6 месяцев — 11,5%;

на 1 год — 11,3%;

на 2 года — 9,2%;

на 3 года — 8,4%.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей — при открытии онлайн, 50 тысяч рублей — в отделениях банка.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: есть.

Возможность пополнения: есть.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: каждый месяц / в конце срока.

Надбавка к базовой ставке по вкладу есть не только для новых клиентов. Получить повышенный процент можно за новые деньги и оформление подписки ВТБ Плюс. На особые условия также могут рассчитывать премиальные, зарплатные и пенсионные клиенты. При закрытии вклада деньги автоматически перечисляются на счёт, с которого вы изначально пополнили вклад.

Вклад от Ozon Банка

© finance.ozon.ru

Ozon Банк предлагает повышенную ставку для вкладов на 4 месяца — до 13,7% с учётом капитализации процентов. Дополнительных условий для увеличения ставок не предусмотрено. Чтобы открыть вклад, нужно оформить карту банка и пройти идентификацию в ближайшем пункте выдачи заказов.

Валюта: рубль.

Базовая ставка по вкладу (без капитализации):

на 1 месяц — 13,01%;

на 2 месяца — 10,96%;

на 3 месяца — 10,91%;

на 4 месяца — 13,48%;

на 6 месяцев — 12%;

на 1 год — 11,48%;

на 2 года — 10,65%.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей.

Срок: от 1 месяца до 2 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: на вклад ежемесячно.

По окончании срока договора вклад автоматически продлевается на тот же период, если ни вы, ни банк не заявили о расторжении. Пролонгация происходит на условиях, которые действуют в банке на тот момент.

Вклад «Простая выгода» от Московского кредитного банка

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МКБ предлагает вклад со ставкой до 13,5% годовых. Это простой депозит без каких-либо дополнительных условий. На процентную ставку влияет только срок размещения средств. Максимальная ставка по вкладу предлагается на сроках в 3–6 месяцев.

Валюта: рубль.

Базовая ставка по вкладу:

на 2 месяца — 13,3%;

на 3–6 месяцев — 13,5%;

на 1 год — 12,9%;

на 1,5 года — 12,3%.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей.

Максимальная сумма: 5 миллионов рублей.

Срок: от 2 месяцев до 1,5 года.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: в конце срока на отдельный счёт.

Если вы новый клиент МКБ, для открытия вклада через приложение или интернет-банк потребуется оформить бесплатную дебетовую карту.

МТС Вклад плюс от МТС Банка

© mtsbank.ru

Вклад доступен в трёх валютах: рублях, юанях и дирхамах ОАЭ. По рублёвым вкладам с капитализацией можно получить до 14%, но только если вы суперпремиальный клиент банка. Базовая ставка — 13,5%. Если хотите пополнять или частично снимать деньги, минимальная сумма для открытия — 100 тысяч рублей.

Валюта: рубль, юань, дирхам.

Базовая ставка по вкладу в рублях (без капитализации) с выплатой процентов в конце срока:

на 3 месяца — 13,5%;

на 4 месяца — 13,4%;

на 6 месяцев — 13,2%;

на 1 год — 12,3%;

на 2 и 3 года — 11%.

Ставка по вкладу в юанях (без капитализации):

на 3, 6, 9 месяцев — 1,5%;

на 1 год — 1,49%.

Минимальная сумма: 10 тысяч рублей.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: в конце срока / каждый месяц.

Если вы не заберёте деньги по окончании срока вклада, он автоматически продлевается на условиях, которые действуют на тот момент.

Вклад «Новые деньги» от Газпромбанка

© gazprombank.ru

Максимальную ставку по вкладу — 13,6% годовых — банк предлагает при размещении денег на 4 месяца. Ставка действует для денег, которые не хранились на вкладах и накопительных счетах банка в течение 30 дней до открытия.

Валюта: рубль.

Базовая ставка по вкладу:

на 3 месяца — 10,4%;

на 4 месяца — 10,6%;

на 6 месяцев — 10,3%;

на 1 год — 9,9%;

на 2 года — 8,25%;

на 3 года — 9%.

Минимальная сумма: 15 тысяч рублей — при открытии вклада онлайн, 300 тысяч рублей — в офисе банка.

Максимальная сумма: 10 миллионов рублей.

Срок: от 2 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: в конце срока.

Вклад «Горизонт» от ОТП Банка

© otpbank.ru

Размер ставки зависит от суммы вложения и срока размещения средств. Для депозитов от 1 тысячи до 1,5 миллиона рублей самая высокая ставка — 13%. Максимальная ставка — 13,2% — доступна, если положить на вклад от 15 миллионов рублей на полгода. Рассмотрим ставки для минимальной суммы вложения.

Валюта: рубль.

Базовые ставки по вкладу:

на 3 месяца — 12%;

на 6 месяцев — 13%;

на 1 год — 12,5%;

на 1,5 года — 10,2%;

на 2 года — 11,2%.

Минимальная сумма: 1 тысяча рублей.

Максимальная сумма: 600 тысяч рублей.

Срок: от 3 месяцев до 3 лет.

Возможность снятия без потери процентов: нет.

Возможность пополнения: нет.

Возможность открытия онлайн: есть.

Выплата процентов: в конце срока.

Ставка — обычно первое, на что обращают внимание при выборе вклада. Однако за привлекательными процентами могут скрываться не самые удобные для вас условия. Поэтому перед тем как открыть вклад, стоит определиться, с какой целью вы это делаете, и уже потом внимательно изучать предложения, соотнося условия со своими потребностями.

Для получения регулярного дохода подойдут вклады с ежемесячной выплатой процентов. Для приумножения средств — вклады без возможности снятия: ставки по ним, как правило, выше. Если вам важна гибкость, обратите внимание на вклады с возможностью пополнения и частичного снятия — их ставки ниже, но зато вы не потеряете проценты, если деньги понадобятся досрочно.

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