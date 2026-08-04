Вклад с капитализацией: как рассчитать доход

При выборе вклада иногда можно увидеть, что проценты по нему начисляются с капитализацией. На первый взгляд это выглядит как техническая деталь. На самом деле именно от неё зависит, сколько денег вы получите к концу срока. Разбираемся, что такое капитализация, как она работает и как самостоятельно оценить её влияние на доход.

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Что такое капитализация процентов по вкладу

Капитализация процентов — это когда банк не выплачивает начисленные проценты отдельно, а прибавляет их к сумме вклада. В следующий раз проценты начисляются уже на увеличенную сумму.

Проще говоря, деньги начинают приносить доход не только за счёт первоначального вклада, но и за счёт уже начисленных процентов. Именно поэтому капитализацию иногда называют начислением «процентов на проценты».

Частота капитализации процентов может быть:

ежедневной;

ежемесячной;

ежеквартальной;

ежегодной.

Однако на практике банки чаще всего используют ежемесячную капитализацию.

Как рассчитать доход по вкладу с капитализацией процентов

Для расчёта используют формулу сложного процента:

© «Рамблер»

Где:

FV — итоговая сумма;

PV — первоначальная сумма вклада;

r — годовая процентная ставка в долях единицы;

n — срок вклада в годах.

Многие банки показывают ожидаемый доход в калькуляторе вкладов, но формула помогает проверить расчёт и сравнить предложения.

Пример расчёта:

Исходные данные — 100 тысяч рублей под 10% годовых на 1 год с ежемесячной капитализацией, результат — около 110,47 тысяч рублей. Доход 10,47 тысяч рублей, выше из-за начисления процентов на уже прибавленные проценты.

Чтобы сравнить этот результат с вариантом без капитализации, доход можно посчитать по формуле простых процентов:

© «Рамблер»

В отличие от первого расчёта, проценты не прибавляются к вкладу в течение срока и не участвуют в следующих начислениях.

Исходные данные — 100 тысяч рублей под 10% годовых на 1 год без капитализации; результат — 110 тысяч рублей. Доход составит 10 тысяч рублей.

Чем чаще банк капитализирует проценты и чем дольше деньги находятся на вкладе, тем сильнее проявляется этот эффект.

Капитализация процентов или выплата процентов в конце срока – что выгоднее

Сам по себе факт капитализации ещё не означает, что вклад принесёт больший доход.

Некоторые банки предлагают вклад с капитализацией, но устанавливают по нему более низкую процентную ставку. В результате доход может оказаться меньше, чем по вкладу без капитализации, но с более высокой ставкой.

Поэтому при выборе стоит сравнивать не только порядок начисления процентов, но и эффективную процентную ставку. Она учитывает влияние капитализации и показывает, какой доход вкладчик получит к концу срока.

Что важно запомнить

Капитализация процентов — это способ начисления дохода, при котором проценты регулярно прибавляются к сумме вклада и в дальнейшем сами начинают приносить доход. Чем чаще происходит капитализация и чем дольше срок вклада, тем заметнее её эффект. Однако наличие капитализации само по себе не делает вклад самым выгодным. Перед открытием вклада стоит сравнить не только процентные ставки, но и итоговую доходность, которую банк указывает с учётом всех условий.

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