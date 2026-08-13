Россиян предупредили о падении ставок по вкладам к осени

Доходность депозитов в России снова выросла. В первой декаде августа 2026 года средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших банках страны составила 12,89% годовых. Но это временно, ситуация изменится к осени, сообщили опрошенные «Рамблером» эксперты. Рассказываем о причинах и на что обратить внимание при выборе вклада.

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Какие вклады вошли в расчёт Банка России

По данным мониторинга Банка России, в первой декаде августа 2026 года средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам выросла до 12,885%. По сравнению с июлем рост составил четыре базисных пункта (с 12,845%).

Показатель 12,89% — это средняя арифметическая ставка без учёта продуктов с дополнительными условиями. Банк России рассчитывает этот индикатор только по тем продуктам, которые доступны любому человеку. В мониторинг входят десять кредитных организаций с наибольшим объёмом средств населения.

В список на август 2026 года включены: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-Банк, Россельхозбанк, Банк «Дом.РФ», Московский кредитный банк (МКБ), Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

В расчёт регулятора принципиально не входят:

Вклады с капитализацией процентов.

Продукты с «лестничным» начислением (когда срок разбит на периоды с разной ставкой).

Специфические депозиты (только для пенсионеров или детей).

Комбинированные продукты, где для получения высокого процента нужно купить паи паевых инвестиционных фондов (ПИФов), открыть индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС), оформить страховку жизни или тратить по карте фиксированную сумму.

Почему ставки выросли

Банки конкурируют за деньги вкладчиков, отметила независимый финансовый аналитик Виктория Бабенко. Летом люди реже несут деньги на депозиты и чаще перекладывают их в акции и облигации. Поэтому банки повышают доходность, чтобы удержать клиентов.

Из-за нехватки ликвидности и высокого спроса на наличные банки вынуждены бороться за деньги клиентов, подтверждает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Однако, как только ситуация стабилизируется, ставки снова пойдут вниз вслед за снижением ключевой ставки ЦБ, предупредил эксперт.

Рост ставки до 12,89% — это не разворот денежно-кредитной политики, а временный всплеск по перечисленным выше причинам, подчеркнула Бабенко.

Текущие ставки по вкладам: статистика ЦБ

Регулятор опубликовал справочные данные по срокам привлечения средств. По данным за первую декаду августа 2026 года, банки предлагали максимальные проценты на среднесрочные сроки, но резко снижали доходность по длинным вкладам.

Какие проценты предлагают банки

До 3 месяцев (до 90 дней) — короткие промодепозиты принесут вкладчикам около 12,33%.

От 3 до 6 месяцев (91–180 дней) — один из самых привлекательных сроков сегодня. Средняя ставка здесь держится на уровне 12,65%.

От 6 месяцев до 1 года (181–365 дней) — вариант для фиксации ставки на среднесрочный период. Крупные банки предлагают в этом сегменте в среднем 12,48%.

Более 1 года — наименее рентабельный инструмент на текущий момент: доходность на «долгие» деньги резко падает до 11,47%.

Как выбрать стратегию по вкладам: мнение экспертов

Короткие вклады сроком от трёх до шести месяцев сейчас выглядят привлекательно. Так считают Бабенко и начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Лебедев.

Если ориентироваться на то, что ставка Банка России продолжит постепенно снижаться, есть смысл открыть более длинный вклад и зафиксировать текущую доходность, пока условия ещё привлекательные. Бабенко Виктория финансовый эксперт, независимый консультант по управленческому учёту и личным финансам

Старший аналитик управления макроэкономического анализа Совкомбанка Андрей Крылов считает в текущих условиях оптимальным горизонт 6–12 месяцев. Он также рассчитывает на снижение вкладов вслед за « ключом » , поэтому считает длинные вклады более интересными.

По мнению Додонова, выбирать срок стоит в зависимости от финансовых условий и потребностей человека.

Часть денег можно разместить на коротких вкладах, по которым банки по-прежнему предлагают более высокие ставки. Это позволит сохранить гибкость в распоряжении средствами. Другую часть можно положить на долгосрочный вклад, чтобы зафиксировать всё ещё довольно высокую доходность на продолжительный срок. Игорь Додонов аналитик ФГ «Финам»

Финансовый советник Дмитрий Мещеряков отмечает, что доходность вкладов не перекрывает инфляцию даже на длинном горизонте. Он рекомендует открыть максимально длинный депозит под хороший процент для сохранения средств, но основной упор советует делать на инвестиции в реальный сектор.

Прогноз по ставкам: чего ожидать в ближайшие месяцы

Точный прогноз ставок дать сложно, но вектор движения определил Банк России. По оценке регулятора, средняя ключевая ставка составит 14,5–14,6% в 2026 году и снизится до 10,5–12,5% в 2027-м. Это означает постепенное снижение доходности вкладов вместо разворота к росту.

По мнению Бабенко, краткосрочные ставки начнут падать уже в начале осени, как только банки накопят достаточно свободной ликвидности.

По мнению Абелева, ближайшие несколько месяцев ставки могут продолжать небольшой рост. Однако в среднесрочной перспективе, когда эффект от решений ЦБ станет определяющим, доходность вкладов неизбежно пойдёт вниз.

По мнению Крылова, смягчение денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы может быть небольшим, а ставки по вкладам — также могут незначительно снизиться.

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