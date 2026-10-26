За девять месяцев 2026 года клиенты Сбера заработали на вкладах и накопительных счетах 2,11 триллиона рублей дохода. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Больше всего принесли вклады: на них пришлось 1,79 триллиона рублей. С января по сентябрь клиенты открыли 22,9 миллиона таких счетов. Вклад удобен, когда нужно зафиксировать доходность на определённый срок, например, если деньги откладывают на крупную покупку и заранее знают, когда они понадобятся.

Ещё 321,4 миллиарда рублей банк начислил по накопительным счетам. За девять месяцев было открыто 8,03 миллиона таких счетов. Этот вариант подходит тем, кому важен гибкий доступ к деньгам: процентный доход начисляется, а средства можно снять в любой момент, если они понадобятся в ближайшее время.

Всего с начала года в Сбере открыли 30,9 миллиона вкладов и накопительных счетов. Эти продукты можно сочетать: часть сбережений положить на вклад для будущих целей, а деньги на повседневные расходы или неожиданные траты держать на накопительном счёте. Такой подход помогает распределять средства с учётом сроков накопления и текущих потребностей.

Сколько денег можно держать на вкладе без налога в 2026 году

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