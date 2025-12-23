Приложения для экономии на покупках в 2026 году: 8 полезных сервисов
Чтобы экономить на шопинге, можно использовать специальные мобильные приложения. Они отслеживают скидки в магазинах, помогают получить кешбэк, агрегируют купоны и промокоды, а также позволяют хранить все карты лояльности в одном месте. В этой статье мы рассмотрим особенности восьми таких приложений.
Агрегаторы скидок
Агрегаторы скидок собирают информацию о ценах в крупных магазинах и позволяют понять, где какой товар стоит дешевле. Пользуясь такими приложениями, важно не забывать три правила:
- Покупайте только то, что действительно нужно.
- Скидка на один товар не делает дешёвыми все остальные товары в этом магазине.
- Дорога до магазина может обойтись дороже, чем экономия на покупке.
Рассмотрим особенности приложений для сравнения цен «Едадил» и SkidkaOnline (более 10 миллионов и более 100 тысяч скачиваний в Google Play соответственно).
Едадил
Описание: агрегатор скидок и акций от более чем 50 тысяч магазинов по всей стране, в том числе от крупных торговых сетей. Он собирает данные о ценах в разных магазинах и маркетплейсах и позволяет их сравнивать.
Как пользоваться: нужно ввести название товара в строке поиска, и сервис покажет цены на него в разных торговых сетях. Можно отсортировать поиск по магазинам и по категориям.
Дополнительный функционал: в приложении можно составлять списки покупок, покупать скидочные купоны, а также получать кешбэк за некоторые товары, отсканировав QR‑код с чека.
SkidkaOnline
Описание: объединяет акции и специальные предложения более чем 400 торговых сетей по всей России.
Как пользоваться: вводите название продукта и получаете результат по всей базе. Доступна сортировка по магазинам и по категориям.
Дополнительный функционал: сервис позволяет оставлять отзывы о товаре и о его наличии.
Где скачать: App Store, Google Play.
Купоны и промокоды
Купоны работают как скидочные сертификаты. Вы покупаете купон и затем обмениваете его на услугу с хорошей скидкой. Кроме того, продавцы часто выдают бесплатные купоны, чтобы привлечь новых покупателей.
Прежде чем воспользоваться услугой какой-либо компании, проверьте, нет ли у неё скидочных купонов. Если есть, вы можете приобрести купон, а затем предъявить его в электронном или распечатанном виде в обмен на скидку или саму услугу. Сделать это можно в приложениях Biglion и «КупиКупон» (более 5 миллионов и более 500 тысяч скачиваний в Google Play соответственно).
Biglion
Описание: агрегирует купоны и промокоды в 69 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск. В приложении есть такие категории, как отели, туры, билеты в театр, обучение, доставка еды, автосервисы, спа-процедуры, — всего более 30 категорий.
Как пользоваться: в поисковой строке введите название услуги или найдите её в соответствующей категории. Выберите нужный купон и оплатите его. Сделать это можно банковской картой, по СБП, с электронного кошелька или через СМС. Предъявите купон лично или на сайте компании, чтобы получить скидку или услугу.
Дополнительный функционал: есть промокоды от партнёров, можно получить кешбэк за покупку некоторых товаров онлайн или офлайн по чеку.
Где скачать: App Store, Google Play.
КупиКупон
Описание: ещё одна платформа для покупки скидочных сертификатов. В приложении более 200 купонов на услуги в сфере здоровья, образования, путешествий, доставки еды, развлечений и прочего — всего более 40 категорий.
Как пользоваться: в поисковой строке введите название услуги или найдите её в категории. Выберите нужный купон и оплатите его. Сделать это можно банковской картой. Предъявите купон лично или на сайте компании, чтобы получить скидку или услугу.
Дополнительный функционал: нет.
Где скачать: App Store, Google Play.
Кешбэк-сервисы
Кешбэк-сервисы заключают сделку с магазином: они привлекают клиентов, получают за это вознаграждение и делятся с привлечёнными клиентами частью этого вознаграждения. В таком приложении вы можете выбрать понравившийся магазин, совершить в нём покупку и вернуть часть средств за неё. Кешбэк в таких сервисах не отменяет скидок в самом магазине.
Рассмотрим два российских кешбэк-сервиса: «Мегабонус» и Backit (у каждого более 1 миллиона скачиваний в Google Play).
Мегабонус
Описание: кешбэк-сервис, который поможет вернуть часть денег, потраченных в интернет-магазинах. Приложение сотрудничает более чем с 3 тысячами магазинов, в том числе с AliExpress, «Лабиринтом», «Ситилинком», «Спортмастером», Aviasales и другими популярными компаниями.
Как пользоваться: выбрерите нужный магазин, активируйте кешбэк и совершите покупку. После её подтверждения кешбэк начисляется на счёт в приложении. Оттуда его можно вывести на телефон, банковскую карту или кошелёк Webmoney.
Дополнительный функционал: нет.
Где скачать: App Store, Google Play.
Backit
Описание: сервис позволяет получить кешбэк более чем в 900 интернет-магазинах России и мира. Среди них: AliExpress, «М.Видео», «Пятерочка», «Магнит», «Золотое яблоко», Мегамаркет и другие.
Как пользоваться: выберите нужный магазин, активируйте кешбэк и совершите покупку. После её подтверждения кешбэк начисляется на счёт в приложении, откуда его можно будет вывести на телефон, банковскую карту, электронные кошельки Webmoney или Юmoney.
Дополнительный функционал: нет.
Где скачать: App Store, Google Play.
Для карт лояльности
Носить с собой десятки скидочных карт разных магазинов неудобно. Для решения проблемы придумали приложения, в которые можно загрузить все свои карты лояльности и предъявлять их на кассе прямо с телефона. К таким приложениям относятся «Кошелёк» и PINbonus (более 10 миллионов и более 1 миллиона скачиваний в Google Play соответственно).
Mobile-pocket
Описание: позволяет добавлять открытые ранее карты лояльности любых, в том числе иностранных магазинов.
Как пользоваться: нажмите значок «⊕» или кнопку «Добавить ещё одну карту» на главном экране приложения. Система предложит вам сфотографировать действующую карточку с двух сторон. Этот шаг можно пропустить и на следующем ввести данные вручную. При желании установите пароль или добавьте комментарий к каждой привязанной карте.
Дополнительный функционал: есть специальные предложения от магазинов.
Где скачать: App Store, Google Play.
Кошелёк
Описание: приложение позволяет не только загружать уже оформленные карты лояльности, но и оформлять новые прямо в нём.
Как пользоваться: чтобы добавить уже оформленную карту, нажмите на значок «⊕» в верхнем левом углу. Затем нажмите «Сканировать» и сфотографируйте вашу карту с обеих сторон. Приложение автоматически обработает фотографии и добавит карту в ваш цифровой кошелёк.
Если вы хотите выпустить карту, найдите нужный магазин в строке поиска и нажмите «Выпустить». Подтвердите условия обработки данных и участия в программе лояльности и нажмите «Продолжить».
Дополнительный функционал: в приложении доступны кешбэк, купоны и промокоды.
Где скачать: App Store, Google Play.