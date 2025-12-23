Приложения для экономии на покупках  в 2026 году: 8 полезных сервисов

Чтобы экономить на шопинге, можно использовать специальные мобильные приложения. Они отслеживают скидки в магазинах, помогают получить кешбэк, агрегируют купоны и промокоды, а также позволяют хранить все карты лояльности в одном месте. В этой статье мы рассмотрим особенности восьми таких приложений.

© «Рамблер»

Агрегаторы скидок

Агрегаторы скидок собирают информацию о ценах в крупных магазинах и позволяют понять, где какой товар стоит дешевле. Пользуясь такими приложениями, важно не забывать три правила:

Покупайте только то, что действительно нужно. Скидка на один товар не делает дешёвыми все остальные товары в этом магазине. Дорога до магазина может обойтись дороже, чем экономия на покупке.

Рассмотрим особенности приложений для сравнения цен «Едадил» и SkidkaOnline (более 10 миллионов и более 100 тысяч скачиваний в Google Play соответственно).

Едадил

© edadeal.ru

Описание: агрегатор скидок и акций от более чем 50 тысяч магазинов по всей стране, в том числе от крупных торговых сетей. Он собирает данные о ценах в разных магазинах и маркетплейсах и позволяет их сравнивать.

Как пользоваться: нужно ввести название товара в строке поиска, и сервис покажет цены на него в разных торговых сетях. Можно отсортировать поиск по магазинам и по категориям.

Дополнительный функционал: в приложении можно составлять списки покупок, покупать скидочные купоны, а также получать кешбэк за некоторые товары, отсканировав QR‑код с чека.

SkidkaOnline

© skidkaonline.ru

Описание: объединяет акции и специальные предложения более чем 400 торговых сетей по всей России.

Как пользоваться: вводите название продукта и получаете результат по всей базе. Доступна сортировка по магазинам и по категориям.

Дополнительный функционал: сервис позволяет оставлять отзывы о товаре и о его наличии.

Где скачать: App Store, Google Play.

Купоны и промокоды

Купоны работают как скидочные сертификаты. Вы покупаете купон и затем обмениваете его на услугу с хорошей скидкой. Кроме того, продавцы часто выдают бесплатные купоны, чтобы привлечь новых покупателей.

Прежде чем воспользоваться услугой какой-либо компании, проверьте, нет ли у неё скидочных купонов. Если есть, вы можете приобрести купон, а затем предъявить его в электронном или распечатанном виде в обмен на скидку или саму услугу. Сделать это можно в приложениях Biglion и «КупиКупон» (более 5 миллионов и более 500 тысяч скачиваний в Google Play соответственно).

Biglion

© biglion.ru

Описание: агрегирует купоны и промокоды в 69 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск. В приложении есть такие категории, как отели, туры, билеты в театр, обучение, доставка еды, автосервисы, спа-процедуры, — всего более 30 категорий.

Как пользоваться: в поисковой строке введите название услуги или найдите её в соответствующей категории. Выберите нужный купон и оплатите его. Сделать это можно банковской картой, по СБП, с электронного кошелька или через СМС. Предъявите купон лично или на сайте компании, чтобы получить скидку или услугу.

Дополнительный функционал: есть промокоды от партнёров, можно получить кешбэк за покупку некоторых товаров онлайн или офлайн по чеку.

Где скачать: App Store, Google Play.

КупиКупон

© kupikupon.ru

Описание: ещё одна платформа для покупки скидочных сертификатов. В приложении более 200 купонов на услуги в сфере здоровья, образования, путешествий, доставки еды, развлечений и прочего — всего более 40 категорий.

Как пользоваться: в поисковой строке введите название услуги или найдите её в категории. Выберите нужный купон и оплатите его. Сделать это можно банковской картой. Предъявите купон лично или на сайте компании, чтобы получить скидку или услугу.

Дополнительный функционал: нет.

Где скачать: App Store, Google Play.

Кешбэк-сервисы

Кешбэк-сервисы заключают сделку с магазином: они привлекают клиентов, получают за это вознаграждение и делятся с привлечёнными клиентами частью этого вознаграждения. В таком приложении вы можете выбрать понравившийся магазин, совершить в нём покупку и вернуть часть средств за неё. Кешбэк в таких сервисах не отменяет скидок в самом магазине.

Рассмотрим два российских кешбэк-сервиса: «Мегабонус» и Backit (у каждого более 1 миллиона скачиваний в Google Play).

Мегабонус

© megabonus.com

Описание: кешбэк-сервис, который поможет вернуть часть денег, потраченных в интернет-магазинах. Приложение сотрудничает более чем с 3 тысячами магазинов, в том числе с AliExpress, «Лабиринтом», «Ситилинком», «Спортмастером», Aviasales и другими популярными компаниями.

Как пользоваться: выбрерите нужный магазин, активируйте кешбэк и совершите покупку. После её подтверждения кешбэк начисляется на счёт в приложении. Оттуда его можно вывести на телефон, банковскую карту или кошелёк Webmoney.

Дополнительный функционал: нет.

Где скачать: App Store, Google Play.

Backit

© backit.me

Описание: сервис позволяет получить кешбэк более чем в 900 интернет-магазинах России и мира. Среди них: AliExpress, «М.Видео», «Пятерочка», «Магнит», «Золотое яблоко», Мегамаркет и другие.

Как пользоваться: выберите нужный магазин, активируйте кешбэк и совершите покупку. После её подтверждения кешбэк начисляется на счёт в приложении, откуда его можно будет вывести на телефон, банковскую карту, электронные кошельки Webmoney или Юmoney.

Дополнительный функционал: нет.

Где скачать: App Store, Google Play.

Для карт лояльности

Носить с собой десятки скидочных карт разных магазинов неудобно. Для решения проблемы придумали приложения, в которые можно загрузить все свои карты лояльности и предъявлять их на кассе прямо с телефона. К таким приложениям относятся «Кошелёк» и PINbonus (более 10 миллионов и более 1 миллиона скачиваний в Google Play соответственно).

Mobile-pocket

© mobile-pocket.com

Описание: позволяет добавлять открытые ранее карты лояльности любых, в том числе иностранных магазинов.

Как пользоваться: нажмите значок «⊕» или кнопку «Добавить ещё одну карту» на главном экране приложения. Система предложит вам сфотографировать действующую карточку с двух сторон. Этот шаг можно пропустить и на следующем ввести данные вручную. При желании установите пароль или добавьте комментарий к каждой привязанной карте.

Дополнительный функционал: есть специальные предложения от магазинов.

Где скачать: App Store, Google Play.

Кошелёк

© koshelek.app

Описание: приложение позволяет не только загружать уже оформленные карты лояльности, но и оформлять новые прямо в нём.

Как пользоваться: чтобы добавить уже оформленную карту, нажмите на значок «⊕» в верхнем левом углу. Затем нажмите «Сканировать» и сфотографируйте вашу карту с обеих сторон. Приложение автоматически обработает фотографии и добавит карту в ваш цифровой кошелёк.

Если вы хотите выпустить карту, найдите нужный магазин в строке поиска и нажмите «Выпустить». Подтвердите условия обработки данных и участия в программе лояльности и нажмите «Продолжить».

Дополнительный функционал: в приложении доступны кешбэк, купоны и промокоды.

Где скачать: App Store, Google Play.

Как сэкономить на билетах — все способы