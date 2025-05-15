Как купить подарочный сертификат на маркетплейсах: инструкция по шагам

Сертификат маркетплейса — универсальный подарок для тех, кто ценит практичность и удобство. Получатель сам решает, какой товар купить, избавляя вас от головной боли выбора идеального презента. Мы расскажем, как приобрести подарочный сертификат на крупнейших онлайн-площадках и что нужно при этом учитывать. А также как вернуть деньги, если сертификат истёк, и в других случаях.

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Общая пошаговая инструкция для всех маркетплейсов

Инструкция подходит для покупки на сайтах и в мобильных приложениях маркетплейсов.

Шаг 1. Зайдите в приложение маркетплейса или авторизуйтесь в личном кабинете на сайте.

Шаг 2. Найдите сертификаты в каталоге площадки. На Купере, OZON и Яндекс Маркете они находятся в разделе «Цифровые товары», на Wildberries — указаны отдельной строкой.

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Шаг 3. Выберите сертификат нужного номинала, положите его в корзину.

Шаг 4. Оплатите покупку, сертификат будет направлен на указанную при оформлении электронную почту.

Особенности покупки и использования сертификатов

Купер

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На маркетплейсе Купер вы можете выбрать любой из 12 сертификатов номиналом от 500 до 25 тысяч рублей.

Особенности продукта:

срок действия — 12 месяцев с даты приобретения;

с даты приобретения; один сертификат можно использовать только на одну покупку;

неиспользованный остаток средств не возвращается;

суммировать несколько сертификатов для оплаты одного заказа нельзя;

обмен на деньги невозможен;

при возврате товара, оплаченного сертификатом, предоставляется промокод на сумму подлежащих возврату денежных средств.

Чтобы использовать электронный подарок, при оформлении заказа на маркетплейсе нужно ввести его уникальный код в поле «Промокод».

OZON

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OZON предлагает покупателям 25 вариантов подарочных карт разного номинала: от 500 до 1 миллиона рублей. Особенности их использования:

на активацию карты даётся 12 месяцев, после активации средства нужно использовать в течение трёх лет;

после активации средства нужно использовать активация сертификата доступна в личном кабинете пользователя;

после активации номинал сертификата зачисляется на баланс клиента;

средства сертификата можно использовать для полной или частичной оплаты заказов;

при отмене покупки, оплаченной средствами подарочной карты, деньги возвращаются на баланс;

сертификат можно использовать для оплаты любых товаров и услуг на OZON, кроме категорий «Цифровые товары», «Подарочные сертификаты»;

обналичить средства подарочной карты нельзя.

Чтобы использовать деньги с сертификата, в процессе оформления заказа поставьте галочку рядом с полем «Использовать для оплаты баланс средств».

Wildberries

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На Wildberries представлено 11 вариантов сертификатов номиналом от 500 до 30 тысяч рублей. Их особенности:

срок активации подарочной карты — два года;

после активации сертификата средства зачисляются на WB Кошелёк пользователя и хранятся на нём бессрочно;

их можно потратить на любые покупки, совершённые на платформе, кроме приобретения другого сертификата;

средствами подарочной карты можно оплатить весь заказ или его часть;

вывести средства на банковскую карту нельзя.

Чтобы использовать средства с активированной подарочной карты, при оплате товаров нужно выбрать способ «WB Кошелёк».

Яндекс Маркет

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На Яндекс Маркете можно приобрести цифровую подарочную карту номиналом 1500, 2000, 3000, 5000 рублей. Особенности их применения:

срок действия — до конца текущего года;

использовать подарочную карту можно единожды — если сумма заказа будет меньше, остаток сгорит;

обналичить сертификат после приобретения нельзя;

оплатить подарочными средствами можно любые покупки на Маркете, кроме перечисленных в списке.

Чтобы использовать сертификат для оплаты заказа, введите его ключ в поле «Промокод» при оформлении.

Можно ли вернуть деньги за неиспользованный сертификат

Подарочный сертификат подтверждает, что его владелец может совершить в магазине покупки, оплата за которые уже произведена. Юридически он считается документом, свидетельствующим о внесении авансового платежа.

До момента, пока товар не приобретен, договор купли-продажи между покупателем и продавцом считается незаключенным. А значит, в соответствии со ст. 421 ГК РФ от его оформления можно отказаться.

То есть вы можете вернуть сертификат продавцу и потребовать возместить деньги, потраченные на его покупку, или их часть, если вы уже пользовались подарком. Более того, продавец не должен отказывать в возврате, даже если срок действия подарочной карты истёк.

Установление срока действия сертификата, по истечении которого средства сгорают, может быть признано незаконным, так как это ущемляет права потребителя. В случае, если сертификат не был использован в установленный срок, а продавец отказывается вернуть средства, это может квалифицироваться как неосновательное обогащение, что противоречит положениям ст. 1102 ГК РФ. Мария Яковлева директор юридической группы «Яковлев и Партнеры»

Покупатель также имеет право на возврат денежных средств за неиспользованный подарочный сертификат согласно ст. 487 ГК РФ, добавляет Яковлева. По её словам, предоплата за товар должна быть возвращена, если обязательства по передаче товара не были исполнены.

Для возврата средств рекомендуется:

Составить письменное заявление с требованием возврата денежных средств. Передать заявление продавцу и получить отметку о его принятии. В случае отказа продавца — обратиться в Роспотребнадзор или суд.

Яковлева отмечает, что отсутствие кассового чека не является основанием для отказа в возврате средств, так как сам сертификат подтверждает факт передачи денег продавцу.

Коротко

Все популярные маркетплейсы предлагают возможность приобрести подарочный сертификат. Для этого нужно авторизоваться на площадке, выбрать номинал карты и оплатить заказ.

Сертификат приходит в цифровом виде на e-mail. Вы можете сразу же отправить его получателю или позже переслать самостоятельно.

Средствами сертификатов можно оплачивать покупки на соответствующих маркетплейсах. Вывести и обналичить деньги нельзя.

Все подарочные карты имеют период действия или активации. Если его пропустить, средства сертификата сгорят.

Закон рассматривает подарочную карту как документ, свидетельствующий о внесении предоплаты. Поэтому при неиспользовании сертификата деньги, потраченные на его приобретение, можно вернуть. Однако для этого придётся писать претензию продавцу, а в случае его отказа в возврате — обращаться в суд.

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