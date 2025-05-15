Готовить дома или заказать доставку: что выгоднее

Последние три года значительную долю моего рациона питания составляют блюда из сервисов доставки «Самокат» и Яндекс Лавка, магазинов «Вкусвилл», «Пятёрочка» и «Перекрёсток». В готовом формате можно приобрести каши, супы, салаты, вторые блюда, десерты и напитки. Для меня это удобно по двум причинам: ежедневное разнообразие продуктов и экономия времени на приготовление пищи и последующую уборку кухни. Однако я обратила внимание, что расходы на покупку готовой еды стали весьма ощутимыми. Чтобы разобраться, насколько выгодно готовить самостоятельно, решила провести небольшой анализ. В этой статье делюсь своими выводами.

© Freepik; Рамблер

Как я считала

Для сравнения я выбрала 7 блюд:

Рисовая каша с молоком.

Сырники творожные.

Блины без начинки.

Паста «Болоньезе».

Картофельное пюре с котлетой по-киевски.

Борщ.

Салат «Греческий».

Чтобы провести анализ цен, я решила остановиться именно на этих блюдах, так как часто заказываю их в сервисах доставки. При этом они довольно просты для приготовления дома.

Я нашла эти позиции в сервисах доставок готовой еды — «Самокат», Яндекс Лавка, «Вкусвилл», «Пятёрочка» и «Перекрёсток». Для каждой позиции рассчитала среднюю цену. Затем при помощи сервиса мониторинга цен Ценозавр рассчитала, сколько стоит приготовить 1 порцию тех же блюд по традиционным рецептам. Цены актуальны на 13 мая 2025 года. Сравнила результаты в таблице.

Цены на 1 порцию в сервисах доставки

Рисовая каша с молоком:

«Самокат» — 154 рубля.

Яндекс Лавка — 209 рублей.

«Вкусвилл» — 228 рублей.

«Пятёрочка» — 110 рублей.

«Перекрёсток» — 210 рублей.

В среднем: 182 рубля.

© Рамблер

Сырники творожные:

«Самокат» — 199 рублей.

Яндекс Лавка — 289 рублей.

«Вкусвилл» — 186 рублей.

«Пятёрочка» — 160 рублей.

«Перекрёсток» — 170 рублей.

В среднем: 201 рубль.

© Рамблер

Блины без начинки:

«Самокат» — 179 рублей.

Яндекс Лавка — 329 рублей (большая порция, 500 граммов). Стоимость 1 стандартной порции на 250 граммов — 164,5 рубля.

«Вкусвилл» — 188 рублей.

«Пятёрочка» — 100 рублей.

«Перекрёсток» — 210 рублей.

В среднем: 168 рублей.

© Рамблер

Паста «Болоньезе»:

«Самокат» — 209 рублей.

Яндекс Лавка — 349 рублей.

«Вкусвилл» — 328 рублей.

«Пятёрочка» — 180 рублей.

«Перекрёсток» — 290 рублей.

В среднем: 271 рубль.

© Рамблер

Картофельное пюре с котлетой по-киевски:

«Самокат» — 409 рублей.

Яндекс Лавка — 439 рублей.

«Вкусвилл» — 368 рублей.

«Пятёрочка» — 210 рублей.

«Перекрёсток» — 410 рублей.

В среднем: 367 рублей.

© Рамблер

Борщ:

«Самокат» — 209 рублей.

Яндекс Лавка — 689 рублей (1 килограмм). Стоимость 1 стандартной порции на 300 граммов — 206 рублей.

«Вкусвилл» — 218 рублей.

«Пятёрочка» — 130 рублей.

«Перекрёсток» — 180 рублей.

В среднем: 189 рублей.

© Рамблер

Салат «Греческий»:

«Самокат» — 239 рублей.

Яндекс Лавка — нет блюда.

«Вкусвилл» — 270 рублей.

«Пятёрочка» — нет блюда.

«Перекрёсток» — 330 рублей.

В среднем: 280 рублей.

© Рамблер

Цены на 1 порцию приготовленного дома блюда

Рисовая каша с молоком — 46,3 рубля.

Рис круглозёрный, 50 граммов — 9,55 рубля.

Молоко, 200 миллилитров — 22,4 рубля.

Соль, 1–2 грамма — 0,06 рубля.

Сахар, 5–10 граммов — 0,8 рубля.

Сливочное масло, 5–10 граммов — 13,5 рубля.

Сырники творожные — 138 рублей.

Творог (9%), 200 граммов — 116,1 рубля.

Яйцо куриное, 1 штука — 11,5 рубля.

Сахар, 15–30 граммов — 2,4 рубля.

Мука пшеничная, 30–45 граммов — 3,4 рубля.

Растительное масло, 15–30 граммов — 4,6 рубля.

Блины без начинки — 37,2 рубля.

Мука пшеничная, 60 граммов — 4,3 рубля.

Яйцо куриное, 1 штука — 11,5 рубля.

Молоко, 125 миллилитров — 14 рублей.

Сахар, 5 граммов — 0,4 рубля.

Соль, 1–2 грамма — 0,06 рубля.

Растительное масло, 30–45 граммов — 6,9 рубля.

Паста «Болоньезе» — 205 рублей.

Спагетти, 80–100 граммов — 21,4 рубля.

Говяжий фарш, 100 граммов средней жирности — 79,8 рубля.

Лук репчатый, 25 граммов — 2,7 рубля.

Морковь, 25 граммов — 1,8 рубля.

Сельдерей стеблевой, 20 граммов — 5,2 рубля.

Томатная паста, 20 граммов — 15,1 рубля.

Томаты в собственном соку, 100 граммов — 34,5 рубля.

Молоко, 50 миллилитров — 5,6 рубля.

Оливковое масло, 15 граммов — 20,6 рубля.

Сушёный орегано, 1–2 грамма — 4 рубля.

Сушёный базилик, 1–2 грамма — 3 рубля.

Лавровый лист, 1 штука — 3,1 рубля.

Соль, 9 граммов — 0,28 рубля.

Чёрный перец молотый, 3 грамма — 8 рублей.

Картофельное пюре с котлетой по-киевски — 220 рублей.

Пюре:

Картофель, 250 граммов — 28,3 рубля.

Молоко, 80 миллилитров — 9 рублей.

Сливочное масло, 20 граммов — 27,1 рубля.

Соль, 1–2 грамма — 0,03 рубля.

Котлета:

Куриное филе: 150 граммов — 72,8 рубля.

Масло сливочное, 30 граммов — 40,7 рубля.

Укроп, 5 граммов — 5 рублей.

Яйцо куриное, 1 штука — 11,5 рубля.

Мука пшеничная, 20 граммов — 1,5 рубля.

Панировочные сухари, 40 граммов — 14 рублей.

Соль, 1–2 грамма — 0,03 рубля.

Чёрный перец молотый, 1–2 грамма — 5,3 рубля.

Растительное масло, 30 граммов — 4,6 рубля.

Борщ — 196,2 рубля.

Говядина на кости, 150 граммов — 132,4 рубля.

Капуста белокочанная, 100 граммов — 8,8 рубля.

Свёкла, 75 граммов — 6,8 рубля.

Картофель, 75 граммов — 8,5 рубля.

Морковь, 25 граммов — 1,8 рубля.

Лук репчатый, 25 граммов — 2,7 рубля.

Томатная паста, 20 граммов — 15,1 рубля.

Уксус (9%), 5 граммов — 0,5 рубля.

Чеснок, 4 грамма — 1,5 рубля.

Сахар, 5–10 граммов — 0,8 рубля.

Растительное масло, 15 граммов — 2,3 рубля.

Лавровый лист, 1 штука — 1,55 рубля.

Соль, 5–6 граммов — 0,18 рубля.

Чёрный перец молотый, 5 граммов — 13,3 рубля.

Салат «Греческий» — 143,3 рубля.

Помидоры, 100 граммов — 38,6 рубля.

Огурцы, 50 граммов — 10,2 рубля.

Лук красный, 15 граммов — 2,7 рубля.

Перец болгарский, 30 граммов — 9,2 рубля.

Маслины, 15 граммов — 8,55 рубля.

Сыр фета, 50 граммов — 49,4 рубля.

Оливковое масло, 15 граммов — 20,6 рубля.

Сушёный орегано, 1 грамм — 4 рубля.

Соль, 1 грамм — 0,03 рубля.

Сравнительная таблица:

© Рамблер

* Порция приготовленного самостоятельно борща при подсчётах оказалась на 4% дороже борща из доставки из-за того, что в нескольких готовых блюдах вместо говядины использовалась более дешёвая курица.

Получается, готовить самостоятельно в среднем в 1,5 раза дешевле, чем заказывать еду в сервисах доставки.

Плюсы и минусы готовой и домашней еды: моё мнение

Преимущества еды из доставок:

Экономия времени . Не нужно продумывать меню, составлять список продуктов, готовить и мыть посуду. Выбор блюда занимает у меня около 2–5 минут, ещё в среднем 10–30 минут уходит на доставку.

. Не нужно продумывать меню, составлять список продуктов, готовить и мыть посуду. Выбор блюда занимает у меня около 2–5 минут, ещё в среднем 10–30 минут уходит на доставку. Разнообразие . Можно по настроению выбрать блюдо любой кухни мира и не ограничиваться своими навыками в кулинарии и оснащённостью кухни.

. Можно по настроению выбрать блюдо любой кухни мира и не ограничиваться своими навыками в кулинарии и оснащённостью кухни. Помогает избежать переедания. Готовая еда упакована с расчётом на 1 стандартную порцию. Обычно это 200–300 граммов. При этом на блюде всегда указано КБЖУ, что помогает отслеживать баланс потребляемых белков, жиров и углеводов.

Недостатки еды из доставок:

Цены . Готовые блюда в сервисах доставки могут продаваться на 70–80% дороже своей реальной стоимости.

. Готовые блюда в сервисах доставки могут продаваться на 70–80% дороже своей реальной стоимости. Качество. Я никак не могу отследить свежесть и качество ингредиентов, которые используются при приготовлении блюд из доставки.

Преимущества домашней еды:

Экономия денег . Готовить дома дешевле, чем заказывать доставки. Если потратить время на составление меню, можно также избежать порчи продуктов — использовать остатки ингредиентов от одного блюда в приготовлении другого.

. Готовить дома дешевле, чем заказывать доставки. Если потратить время на составление меню, можно также избежать порчи продуктов — использовать остатки ингредиентов от одного блюда в приготовлении другого. Качество и вкус. Когда я готовлю сама, я полностью контролирую состав блюд и могу выбирать более полезные и свежие ингредиенты, также контролировать количество масла, соли и сахара в блюдах. Еда из доставки периодически оказывается для меня слишком жирной или солёной.

Недостатки домашней еды:

Требует времени. Когда я работаю из дома, я не хочу тратить время обеденного перерыва на готовку — мне удобнее заранее заказать доставку, которая приедет ко времени. Так, в обеденный перерыв я успею не только поесть, но и отдохнуть. Конечно, можно самостоятельно приготовить еду заранее и разогреть в обед, но не всегда есть такая возможность.

Когда я работаю из дома, я не хочу тратить время обеденного перерыва на готовку — мне удобнее заранее заказать доставку, которая приедет ко времени. Так, в обеденный перерыв я успею не только поесть, но и отдохнуть. Конечно, можно самостоятельно приготовить еду заранее и разогреть в обед, но не всегда есть такая возможность. Порча продуктов . Для меня сложно готовить небольшие порции, особенно если рецепт требует использования большого количества ингредиентов. Я не раз выбрасывала из холодильника испортившиеся продукты, которые оставались после приготовления определённого блюда.

. Для меня сложно готовить небольшие порции, особенно если рецепт требует использования большого количества ингредиентов. Я не раз выбрасывала из холодильника испортившиеся продукты, которые оставались после приготовления определённого блюда. Однообразие. Когда я перехожу на самостоятельную готовку — блюда повторяются каждые 2–3 дня, что быстро надоедает.

Что выбрать

Рассчитав стоимость основных блюд, я сделала вывод, что готовить самостоятельно в среднем в 1,5 раза дешевле, чем заказывать еду в сервисах доставки. Но есть другие факторы, которые могут быть важнее, чем цена: это экономия времени и сил на уборку. Поэтому я сделала следующие выводы:

Если важнее время и удобство и финансы позволяют — можно выбирать доставку еды .

— можно выбирать . Если цель — сэкономить и контролировать качество пищи, лучше готовить всё самостоятельно.

Для меня оптимальный вариант — совмещать готовую еду и домашнюю. Когда у меня есть свободное время, я с удовольствием иду в магазин, выбираю продукты и могу потратить даже несколько часов на готовку. Когда график более напряжённый — заказываю готовую еду за пару кликов в одном из сервисов по настроению и жду доставку.

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