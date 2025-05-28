Как дешевле купить билеты на поезд: в кассе или онлайн

Купить билеты на поезд можно самыми разными способами: в кассе, турагентстве, на сайте перевозчика или агрегатора, в приложении банка. В каждом случае стоимость поездки будет различаться. Разберёмся, какой способ покупки ж/д билетов самый выгодный.

© Константин Михальчевский/РИА Новости, Рамблер

Стоимость ж/д билетов при покупке разными способами

Сайт и приложение перевозчика

Железнодорожные билеты можно приобрести на сайте или в приложении перевозчиков РЖД и Гранд Сервис Экспресс. Первая компания перевозит пассажиров по всей России, кроме Республики Крым, а также за рубеж. Вторая компания организует поездки на крымский полуостров.

На сайте и в приложении перевозчика вы можете купить билет без комиссий. Чтобы узнать цену, нужно ввести пункты отправления и назначения, выбрать дату поездки. Система подберёт все доступные к продаже варианты.

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При сравнении цен рассмотрим билеты на поезд «Сапсан» 754А, следующий из Москвы в Санкт-Петербург, на 20 июня 2025 года. 23 мая на официальном сайте РЖД их можно купить за 4660 рублей.

Кассы и терминалы перевозчика

Кассы и терминалы перевозчиков работают при вокзалах и крупных ж/д станциях. В них вы также можете купить билеты без дополнительных комиссий.

Железнодорожные кассы и онлайн-ресурсы РЖД осуществляют реализацию мест из общей системы продаж. В связи с чем разница в стоимости проездных документов при покупке через эти ресурсы отсутствует, — отмечают в АО «Федеральная пассажирская компания» (АО «ФПК»).

Представители компании «Гранд Сервис Экспресс» подтверждают, что стоимость билетов в кассах на ж/д вокзалах, на сайте grandtrain.ru и в официальном приложении «Гранд Сервис Экспресс» Grandtrain 2.0 одинаковая. Они предупреждают, что сторонние сервисы по продаже проездных билетов могут брать комиссию за свои услуги.

Найти список всех официальных касс и терминалов можно на сайте РЖД. Для этого введите название города или станции, выберите регион и укажите категорию поезда, которая вас интересует.

© rzd.ru

Кассы посредников

Купить билеты очно предлагают многочисленные посредники: кассы авиа- и ж/д билетов, турагентства. Этот вариант удобен тем, что таких офисов намного больше, чем официальных касс перевозчиков. Однако при использовании посреднических услуг придётся платить комиссию. Обычно она представляет собой фиксированную сумму, которая зависит от цены билета.

Например, на сайте Центрального агентства воздушных и ж/д сообщений указано, что сумма сервисного сбора может составлять от 100 до 1320 рублей за один билет.

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Таким образом, если покупать билет на «Сапсан», который мы выбрали для сравнения, у посредника он будет стоить 5210 рублей (4660 + 550).

Сайты-агрегаторы

Купить билеты онлайн можно также на сайтах-агрегаторах. Такие порталы предлагают билеты на поезда, самолёты, автобусы и другие транспортные средства. Однако за их услуги также придётся заплатить.

© tutu.ru

Сравним цены билетов на выбранный нами поезд у разных агрегаторов:

Туту.ру — 5128 рублей;

Яндекс Путешествия — 5218,3 рубля;

OZON Travel — 5219 рублей.

Банковские приложения

Купить билеты на поезд можно через приложения крупных банков. Такой сервис предлагают, например, Т-Банк и Альфа-Банк. Чтобы воспользоваться этим способом, нужно авторизоваться в банковском приложении и найти соответствующую услугу. В Т-Банке она находится во вкладке «Путешествия», в Альфа-Банке — во вкладке «Тревел».

Стоимость наших билетов в приложениях банков:

Т-Банк — 5126 рублей;

Альфа Путешествия — 5467 рублей.

Плюс этого способа в том, что при его использовании банки начисляют повышенный кешбэк: в Т-Банке — 7%, в Альфа-Банке — 5%.

Чтобы было проще сравнить цены при разных способах покупки, собрали их в таблицу:

© Рамблер

Как купить билет на поезд дешевле

Дешевле всего покупать билеты напрямую у перевозчика — через его сайт, мобильное приложение, официальные кассы и терминалы. Однако онлайн-покупка всё-таки выгоднее:

Затраты на дорогу. Вам не нужно тратиться на то, чтобы добраться до касс.

Кешбэк. За онлайн-покупку вы можете получить кешбэк, в среднем — 1–5% от платежа.

Самые выгодные тарифы всегда действуют на старте продаж, отмечают в компании АО «ФПК». Также у пассажиров есть возможность купить билет с дополнительной 20%-ной скидкой по невозвратному тарифу.

Для бюджетного путешествия в поезде АО ТК «Гранд Сервис Экспресс» лучше выбирать поездку в непопулярные даты. Самые дешёвые билеты продаются на верхние полки и без услуг гарантированного питания, — служба внешних коммуникаций АО ТК «Гранд Сервис Экспресс».

Представители компании добавляют, что при оплате билета на официальном сайте или в приложении через систему быстрых платежей (СБП) можно получить кешбэк 3%. Максимальная сумма компенсации — 1500 рублей в месяц. Акция действует до конца лета 2025 года.

Коротко

Купить билеты на поезд можно на сайте и в приложении перевозчика, в официальных и коммерческих кассах, через сайты-агрегаторы и приложения банков.

Покупка напрямую у перевозчика обходится дешевле. В этом случае вам не нужно оплачивать услуги посредников, которые составляют 10–17% от стоимости билета.

Самый выгодный способ покупки — онлайн. Используя его, вы можете получить кешбэк и не тратиться на дорогу.

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