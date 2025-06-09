Как отличить реальные скидки от обмана покупателей

Во время «чёрных пятниц», «киберпонедельников» и других онлайн-распродаж магазины нередко обманывают покупателей. Они либо не делают скидок вовсе, либо делают, но предварительно завышают цену. Рассказываем, какие уловки применяют недобросовестные продавцы и как распознать ненастоящую скидку.

© Рамблер

В чём проблема скидок на распродажах

Наверняка вы сталкивались с товарами на маркетплейсах, которые преподносятся как очень дорогие, но «только сегодня» продаются со скидкой 90%. Они вызывают эмоциональный отклик и желание совершить покупку. Однако сначала стоит проверить их стоимость на сайте производителя или официального дилера. Может оказаться, что там этот товар стоит меньше, чем со скидкой на маркетплейсе.

Пример того, как сильно может отличаться цена одного товара и «скидки» на него на маркетплейсах и в крупном сетевом магазине:

© Ozon, Wildberries, dns-shop.ru

Подобное практикуют не все продавцы, но осторожность при онлайн-покупках всё же не помешает.

Главное для понимания: скидки — это всегда убыток для магазина, так как они уменьшают маржу — разницу между себестоимостью и ценой продажи. Снижение стоимости оправданно в случае кратковременной акции для привлечения новых клиентов или ликвидации нераспроданных запасов перед новой закупкой либо перед закрытием бизнеса.

Онлайн-распродажи вроде «чёрной пятницы» в России нередко становятся недельным «марафоном». Такие скидки могли бы ухудшить финансовое положение продавцов, но они по каким-то причинам находят в этом выгоду. Значит, со скидками на подобных распродажах не всё так однозначно.

Какие приёмы используют продавцы

Маркетинговые стратегии, используемые магазинами на распродажах, необязательно построены на обмане. Иногда это действительно выгодные предложения, иногда — условно выгодные (не для всех), но встречаются и откровенные манипуляции.

Завышенные цены

Один из самых популярных трюков — манипуляция с ценниками, помогающая создать иллюзию выгоды. За пару недель до крупной распродажи товар может резко подорожать, а с началом акции — подешеветь. Причём необязательно до прежнего уровня — иногда цена остаётся выше, чем до распродажи. Однако со стороны кажется, что товар реально стал дешевле.

Слишком большие скидки

Кричащие скидки от 70% и больше — чаще всего маркетинговая ловушка. Чтобы сохранить видимость реальной распродажи, магазины используют:

Товары-приманки. Одну-две популярные позиции действительно продают со скидкой, но в ограниченном количестве. Такие товары быстро разбирают, но «вывеска» о распродаже остаётся, и люди продолжают приходить в магазин. Неликвидный товар. Иногда магазин вводит в ассортимент товары, которые потом почти не продаются. Реализовать их на волне распродажи — хороший способ привлечения покупателей реальными скидками. Но, по сути, это просто единственный выход для продавца.

Далее в дело вступает психология. Даже если люди не находят на распродаже никаких «уникальных предложений», велики шансы, что они всё равно уйдут с покупкой.

Реально сэкономить можно только в первые часы акции, успев «поймать» товар-приманку или же купив неликвид при условии, что этот товар вам действительно нужен.

Однако надёжнее не гнаться за большими скидками и покупать у брендов, не уличённых в завышении цен. Скидки у них, скорее всего, не будут превышать 5–10%.

Распродажа остатков

Помимо невостребованных товаров, в магазинах могут встречаться вполне качественные, но устаревшие: прошлогодняя коллекция одежды или гаджеты предыдущего поколения.

Такие позиции часто выставляют на распродажи. Если скидки реальные, это действительно выгодно обеим сторонам. Магазин может освободить склады, а покупатель — купить качественные вещи по сниженной цене.

Отличия остатков от неликвидной продукции — в их способности выполнять свои функции:

Смартфон 2023 года (особенно флагман) или микроволновка пятилетней давности за полцены — выгодная покупка. Таким телефоном без проблем можно пользоваться ещё несколько лет, а устройство СВЧ-печей принципиально не меняется годами.

Телефон 2018 года с устаревшей операционной системой или выдохшаяся туалетная вода с истекшим сроком годности — неликвид при любых скидках.

Новейшая техника и товары из актуальных коллекций попадают на распродажи гораздо реже и в ограниченном количестве — продавать их с большой скидкой невыгодно.

Торговля сомнительными товарами

Продавец не станет продавать новый iPhone или ноутбук со скидкой 50% — это убыток. Однако подобные предложения иногда встречаются на просторах интернета. Чаще всего это даже не маркетинговая уловка, а приём на грани мошенничества.

Подвох может заключаться в происхождении и качестве товаров. В зависимости от степени недобросовестности продавца это может оказаться восстановленная б/у модель, серый импорт (без гарантии производителя) или даже откровенная подделка.

Такое случается не только с техникой, но и с одеждой. Например, на распродажах появляются «брендовые» кроссовки за 3–5 тысяч рублей, «оригинальные» духи за 2 тысячи очень низкого качества.

Покупатели могут заметить это слишком поздно из-за ажиотажа на распродаже. Поддавшись эмоциям, многие не станут проверять сертификаты и сравнивать такие товары с официальной линейкой бренда.

Кешбэк баллами

Вместо реальной скидки покупателю часто предлагают вернуть часть суммы баллами, которые можно тратить на новые покупки. Например, при покупке на 10 тысяч рублей вам обещают 20% кешбэка (2 тысячи баллов), но потратить их можно только в том же магазине.

Нередко продавцы выставляют и другие условия. Например, баллы разрешается тратить:

в течение ограниченного срока;

лишь на некоторые позиции с наценкой;

только на частичную оплату товара;

при заказе на определённую сумму.

По сути, это не скидка, а способ привязать клиента и побудить его совершать новые покупки, чтобы «отработать» бонусы. Это особенно распространено в интернет-магазинах электроники и одежды, где маржинальность товаров позволяет пользоваться такими схемами.

Слишком дорогая доставка

Иногда недобросовестные продавцы компенсируют свои потери от скидок завышением стоимости доставки товара. Например, при покупке беспроводных наушников за 2,1 тысячи рублей вместо 3 тысяч рублей (скидка 30%) за их транспортировку в пункт выдачи могут попросить 1 тысячу рублей.

В этом случае итоговая цена на 100 рублей превысит исходную, но увлечённый «выгодным» предложением покупатель может не заметить подвоха — как минимум до момента оформления заказа. Особенно часто такая схема встречается на малоизвестных площадках или в социальных сетях, где контроль за ценообразованием слабее.

Сложные условия акции

Иногда магазины предлагают реальные скидки, но намеренно усложняют их получение. Например, чтобы воспользоваться предложением, нужно подписаться на все соцсети продавца, поделиться ссылкой с друзьями и дождаться личного промокода.

Вдобавок в условиях акции мелким шрифтом может быть прописано, что скидка предоставляется только при определённой сумме чека или на ограниченный ассортимент товаров. В итоге покупатель тратит время, а скидка либо оказывается мизерной, либо применяется только к ненужным позициям.

Мнимое отсутствие товара

При оформлении заказа покупатель может увидеть сообщение: «К сожалению, этот товар только что закончился». Далее ему предлагают отказаться от покупки либо приобрести более дорогой аналог или тот же товар, но якобы из новой партии и уже по полной цене.

Продавцы играют на том, что настроившийся на покупку и потративший время на выбор человек с большей вероятностью согласится на «компромиссный» вариант. Чаще всего такая схема встречается при продаже техники, мебели и туров — там, где покупатель эмоционально вовлечён в процесс выбора и не хочет начинать поиски заново.

Велика ли вероятность столкнуться с обманом

Столкнуться с фейковыми скидками может каждый, несмотря на то что крупные маркетплейсы принимают меры для их устранения. По оценкам опрошенных «Известиями» экспертов, в 2024 году фальшивыми были примерно 50% скидок на онлайн-распродажах.

Ведущие интернет-площадки внедряют алгоритмы мониторинга цен, которые отслеживают динамику стоимости товаров до и во время акций. Например, Wildberries и Ozon автоматически проверяют, чтобы скидка рассчитывалась от реальной средней цены за последние 30–60 дней, а не от искусственно завышенной. Оба маркетплейса также позволяют покупателям отследить, как цены на товар менялись в последние недели.

© ozon.ru

Площадки вводят верификацию для участников акций: требуют подтверждения остатков товара, удаляют из выдачи найденные фейки и блокируют подозрительные магазины-однодневки.

© wildberries.ru

Однако полностью решить проблему фейковых скидок пока не получается — магазинов с каждым годом становится всё больше, а недобросовестные продавцы находят новые способы обмана. Маркетплейсам иногда физически не хватает времени, чтобы тщательно проверять всех поставщиков.

Как отличить настоящие скидки от фейковых

Сравнивайте цены на нескольких сайтах

Прежде чем отправить в корзину «горящее» предложение, сделайте паузу и проверьте цену на 3–4 других площадках.

Часто оказывается, что:

на другом маркетплейсе тот же товар стоит дешевле без всяких акций;

официальные магазины предлагают лучшие условия: гарантию, бесплатный сервис и так далее.

Пример. При выборе между iPhone 15 за 79 тысяч рублей со скидкой у неизвестного продавца и за 84 тысячи в официальном магазине с 2 годами гарантии разница в цене составит всего 5%, а вот риски будут абсолютно разными.

Для удобства мониторинга используйте сервисы-агрегаторы, где видно сразу все предложения с историей цен. И помните: если скидка выглядит слишком крупной — где-то есть подвох.

Следите за динамикой цены

Перед покупкой на распродаже проверьте, как менялась цена товара в последние месяцы. На Wildberries и Ozon делать это позволяют встроенные функции. Если на маркетплейсе нет собственного графика цен или вы ему не доверяете, используйте сторонние трекеры.

Для этого установите в браузер специальное расширение, которое показывает динамику стоимости товаров. Для Google Chrome это могут быть, например, Otsledit или Shopintab. Часть ценовых трекеров — платная, но у них обычно есть пробный период.

В них можно увидеть:

Историю цен (был ли товар дешевле месяц назад).

Сезонные колебания.

Количество продаж (если товар со скидкой 90% почти не покупают — это подозрительно).

Главный признак манипуляции — резкий рост цены за 1–2 недели до начала распродажи и последующее её снижение до исходного уровня. Именно так на графике выглядит фейковая скидка. А если товар месяцами висит с «огромной скидкой», значит, это его реальная цена.

Проверяйте цены заранее

Начинайте отслеживать цены на интересующие вас товары за 3–4 недели до старта распродажи. Сохраняйте ссылки на них в закладках браузера или составьте сводную таблицу. Так вы увидите, была ли цена завышена перед началом акции и как часто она менялась.

Для категорий, где вы разбираетесь в ценах, составьте личный прайс-лист: запишите и имейте в виду стандартную цену, например, стиральный порошок — 600 рублей за 3 кг. В дальнейшем вы сможете сравнить с этим эталоном стоимость товаров по акции. Но учитывайте инфляцию и сезонные колебания.

Следите за подлинностью товара

Даже крупные маркетплейсы не всегда оперативно удаляют подделки, особенно в период ажиотажных распродаж.

Чтобы отсеять их:

1. Проверяйте продавца:

Реальные партнёры брендов имеют пометку «Прямые поставки» или «Официальный партнёр».

У серых продавцов часто мало отзывов и плохие оценки на дорогие позиции. А вот общий рейтинг может быть высоким за счёт дешёвых товаров.

2. Анализируйте цену:

Если «брендовые» кроссовки стоят в 2–3 раза дешевле, чем на сайте производителя, — это подозрительно.

Оригинальная техника редко продается со скидкой больше 30%, даже на распродажах.

3. Читайте отзывы:

Ищите фото- и видеоотчёты покупателей — они позволяют оценить качество.

Обращайте внимание на повторяющиеся жалобы: «Не соответствует описанию», «Нет гарантии», «Пришёл другой товар».

Если всё равно сомневаетесь, от покупки лучше отказаться. Экономия не стоит риска получить подделку. Отзывы стоит изучать ещё и потому, что в них часто пишут о недобросовестных поступках продавцов: фейковых скидках, дорогой доставке и так далее.

Коротко

Распродажи — это не только шанс сэкономить, но и риск столкнуться с обманом. Помните: настоящие скидки редко превышают 30–40%. Снижение цены на 70–90% — почти всегда манипуляция.

Чтобы выявить фейковые скидки, проверяйте историю цен вручную или с помощью специальных расширений для браузеров. Сравнивайте цены с сайтом производителя и ещё несколькими площадками. В одном магазине оригинал не может стоить вдвое дешевле, чем в другом.

Мониторьте цены заранее — знайте реальную стоимость нужного товара до распродажи. Старайтесь не покупать товары за 1–7 дней до её начала: в это время цены могут искусственно завышать, чтобы потом резко сбросить. Если видите на графике цены резкий рост и последующее падение накануне распродажи — скидка фейковая.

Проверяйте продавца: официальный статус, отзывы, документы. Внимательно изучайте условия акций на предмет скрытых подвохов.

Берите только то, что планировали купить заранее. Импульсные покупки «со скидкой» часто оказываются не просто дорогими, но и бесполезными — вы тратите деньги на то, что в итоге лежит без дела.

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