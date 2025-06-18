Сколько можно сэкономить на сервисах с подпиской СберПрайм за год

Подписка на банковские сервисы становится всё популярнее среди пользователей благодаря удобному доступу к дополнительным услугам и выгодным условиям обслуживания. Рассмотрим детально, какие возможности даёт подписка СберПрайм от Сбербанка и какую выгоду она приносит своим подписчикам.

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Условия подписки СберПрайм

СберПрайм — подписка от Сбербанка, действие которой распространяется на услуги банка и его партнёров. Она включает сервисы, рассчитанные на разные жизненные ситуации: покупки, денежные переводы, накопления, развлечения.

Одной подпиской могут пользоваться одновременно четыре человека. У каждого пользователя есть свои личный кабинет, лимит бонусов, бесплатных переводов и доступ ко всем услугам. Оплата списывается только с карты основного подписчика, для его близких сервис продлевается автоматически.

Стоимость подписки — 299 рублей в месяц. При единовременной оплате за год (2990 рублей) можно сэкономить: стоимость месяца пользования в этом случае составит 249 рублей. Есть пробный период — 30 дней за 1 рубль. Оплатить также можно бонусами Спасибо.

Как экономить и получать выгоду с подпиской

На услугах банка. С подпиской вам не нужно платить за обслуживание СберКарты и уведомления об операциях.

На переводах. Вы сможете бесплатно переводить клиентам Сбербанка до 500 тысяч рублей в месяц вместо 50 тысяч рублей.

На развлечениях. Вы сможете бесплатно смотреть кино в онлайн-кинотеатре Okko и слушать музыку в Звуке.

На скидках. По СберПрайм вам доступны скидки 15% на билеты на «Афише», до 50% на аренду самокатов от Whoosh, до 25% на сервис СберЗдоровье, до 10% на страховые услуги в СберСтраховании, 200 рублей на мобильную связь от СберМобайл.

На кешбэке. Ежемесячно вы можете выбирать 5 вместо 3 категорий кешбэка, а также получать кешбэк от партнеров: до 7% в Купере, до 20% в Самокате, до 30% в Ситидрайве.

На накоплениях. Подписка добавляет 1% к ставке СберВклада, позволяет получить повышенный процент по накопительному счёту.

Сколько можно сэкономить за год

Сумма, которую можно сэкономить на подписке, зависит от ваших трат и увлечений. Рассчитаем выгоду для разных услуг, а вы можете выбрать среди них те, которыми пользуетесь:

Экономия на банковских услугах составляет 249 рублей в месяц : 150 рублей стоит обслуживание СберКарты и 99 рублей оповещения об операциях.

: 150 рублей стоит обслуживание СберКарты и 99 рублей оповещения об операциях. Экономия на развлечениях — 749 рублей в месяц . Стоимость подписки на Окко со второго месяца составляет 299 рублей в месяц. И ещё 450 рублей скидки можно получить, если купить билеты в театр или на концерт на «Афише» стоимостью 3 тысячи рублей.

. Стоимость подписки на Окко со второго месяца составляет 299 рублей в месяц. И ещё 450 рублей скидки можно получить, если купить билеты в театр или на концерт на «Афише» стоимостью 3 тысячи рублей. Экономия на продуктах: если в месяц вы оформите 3 заказа в Самокате на сумму по 1,5 тысячи рублей и 1 заказ на Купере на сумму 5 тысяч рублей, вы получите кешбэк 555 рублей бонусами. За Самокат: 1500 * 3 * 9% = 405 рублей. Купер: 5000 * 3% = 150 рублей. Бонусы можно тратить на скидку при следующем заказе товаров.

бонусами. За Самокат: 1500 * 3 * 9% = 405 рублей. Купер: 5000 * 3% = 150 рублей. Бонусы можно тратить на скидку при следующем заказе товаров. На аренде самокатов можно сэкономить 208 рублей в месяц , если за месяц пользоваться арендой Whoosh 10 раз по 10 минут. Вам не придётся платить по 15 рублей за старт, и вы получите 10%-ную скидку от пакета минут.

, если за месяц пользоваться арендой Whoosh 10 раз по 10 минут. Вам не придётся платить по 15 рублей за старт, и вы получите 10%-ную скидку от пакета минут. Если разместить на вкладе сроком на 5 месяцев сумму в размере 1 миллион рублей, дополнительно в месяц вы сможете получать 833 рубля. Проценты без подписки: 1 000 000 * 18% / 12 = 15 000 рублей. Проценты с подпиской: 1 000 000 * 19% / 12 = 15 833 рубля (данные на июнь 2025 года).

Исходя из наших расчётов, за один месяц вы сможете экономить и получать выгоду на сумму 2594 рубля. А за год ваша экономия составит 31 128 рублей. Плюс к этому вы сможете сэкономить на страховании, медицинских услугах и мобильной связи, а также получить кешбэк в дополнительных категориях.

Коротко

СберПрайм — подписка Сбербанка, с помощью которой можно получать скидки, кешбэк, а также пользоваться бесплатными сервисами.

Пользователям СберПрайм доступны выгодные условия по банковскому обслуживанию, а также предоставляется возможность экономить на развлечениях, покупках, аренде самокатов и других услугах.

Сумма экономии зависит от ваших расходов и привычек. По нашим расчётам, она может достигать 31 128 рублей в год.

Выгодные подписки на сервисы в 2025 году: что входит и сколько стоит

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