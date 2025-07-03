10 способов сэкономить в отпуске: проверенные приёмы и советы экспертов

Траты — это, пожалуй, единственное, что омрачает долгожданный отпуск. С каждым годом путешествовать становится всё дороже. По данным исследования сервиса SuperJob, в 2025 году отпускной бюджет россиян вырос на 4–9%. Однако при правильном подходе всегда можно сэкономить. Рассказываем о простых правилах сокращения затрат в путешествии и приводим советы экспертов.

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Не выбирайте раскрученные курорты

Вместо того чтобы тратить состояние на престижные курорты, элитные пляжи и шумные мегаполисы, обратите внимание на места, расположенные неподалёку от них. Они способны подарить не менее яркие впечатления в более щадящем для семейного бюджета режиме.

Например, вместо Центрального Сочи можно поискать варианты отдыха в посёлках Лоо или Лазаревском. А если хочется провести время в более спокойной обстановке, но в курортной атмосфере, присмотритесь к таким небольшим населённым пунктам, как Солоники.

Для сравнения посмотрим цены на туры в Центральный Сочи и Лазаревское. Сравним туры на двоих на 7 ночей с перелётом из Москвы 1 августа и проживанием в гостинице уровня 1–2 звезды с открытым бассейном.

Цены на туры в Центральный Сочи начинаются от 91 тысячи рублей.

© tutu.ru

В Лазаревском туры с теми же параметрами можно приобрести по цене от 76 тысяч рублей.

© tutu.ru

В Турции вместо Олюдениза и Мармариса, в большей степени ориентированных на европейцев, можно выбрать отдых в Кемере или Сиде. Кстати, отдыхая в Сиде, вы сможете самостоятельно посетить античную часть города и сэкономить на экскурсии.

Сравним цены на туры в Олюдениз и Кемер с одинаковыми параметрами: 2 взрослых, вылет из Москвы 1 августа, продолжительность — 7 ночей.

Самый дешёвый тур в Олюдениз обойдётся в 164 тысячи рублей.

© pegast.ru

А в Кемере в те же даты можно отдохнуть по стоимости от 99 тысячи рублей.

© pegast.ru

Сравнивайте стоимость тура и самостоятельного бронирования

Однозначно ответить на вопрос, что дешевле — пакетный тур или самостоятельное бронирование отдельных услуг, — нельзя.

Пакетный тур обычно выгоднее, если вы выбираете популярные "массовые" страны вроде Турции или Египта и едете в стандартные даты. Турфирмы закупают билеты и номера оптом, поэтому часто предлагают цены ниже, чем если бы вы бронировали всё сами. Эмиль Зиядинов Директор по развитию партнёрской сети в сервисе путешествий Туту

Самостоятельное бронирование — отличный вариант, когда ваш маршрут не укладывается в стандартные туристические направления. Например, если вы хотите побывать в нескольких городах или странах за одну поездку, добавляет Зиядинов.

Ещё один плюс самостоятельного планирования, по мнению эксперта, — контроль над бюджетом. Можно искать специальные предложения, использовать бонусные мили, получать кешбэк и решать, на чём сэкономить, а на что потратить больше.

Чтобы сэкономить, всегда сравнивайте оба варианта поездки. Определите параметры вашего отдыха, посмотрите цены от турфирм, а затем рассчитайте, во сколько вам обойдётся самостоятельное бронирование.

Пример бронирования одного и того же отеля на одни и те же даты через туроператора и напрямую:

У туроператора однокомнатный номер «Стандарт» повышенной комфортности в сочинском санатории «Южное взморье» на 7 ночей на двоих стоит 163 509 рублей, а двухкомнатный — 171 495 рублей.

© alean.ru

При бронировании на официальном сайте отеля эти номера стоят дороже: 180 460 рублей и 195 860 рублей соответственно.

© uvzmorie.ru

В данном случае бронировать через туроператора выгоднее. Однако так бывает далеко не всегда.

Бронируйте размещение и перелёт заранее

Чем раньше вы бронируете проживание и перелёт, тем дешевле обходятся эти услуги. Авиакомпании и отели используют метод динамического ценообразования: чем выше спрос и меньше свободных мест в самолёте или гостинице, тем дороже стоит покупка.

Чтобы забронировать любимый отель по наиболее выгодной цене, можно подписаться на его новости. В этом случае вы не пропустите старт продаж на новый сезон, когда туристам предлагают хорошие скидки.

Как правило, с приближением высокого сезона цены на размещение вырастают. К тому же популярные объекты с хорошей инфраструктурой к этому времени могут быть уже раскуплены. Например, большинство отелей Краснодарского края формируют цены на лето в октябре — декабре. Планируя поездку заранее, путешественники могут сэкономить до 15–20% стоимости путёвки. Оксана Булах Коммерческий директор Национального туроператора Алеан

Сэкономить на раннем бронировании можно и при покупке пакетного тура. Об этом «Рамблеру» рассказала руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина. По акции раннего бронирования вы вносите 10–15% предоплаты, а остальную часть — ближе к вылету. При этом за 3–6 месяцев до вылета туры обычно дешевле на 30–40%, подчеркнула эксперт.

Рассматривайте разные варианты размещения

Обычно дороже всего обходится проживание в отелях, поэтому при планировании путешествия рассмотрите альтернативные варианты:

Хостел. В хостелах можно снять не только койку в общей комнате, но и номер, похожий на гостиничный.

В хостелах можно снять не только койку в общей комнате, но и номер, похожий на гостиничный. Квартира. Аренда квартир особенно актуальна для тех, кто путешествует большой компанией. Арендовать двушку или трёшку намного дешевле, чем снимать несколько номеров.

Аренда квартир особенно актуальна для тех, кто путешествует большой компанией. Арендовать двушку или трёшку намного дешевле, чем снимать несколько номеров. «Каучсёрфинг». Это социальная сеть гостеприимства, где люди бесплатно предоставляют жильё путешественникам. Благодаря ей вы сможете не только сэкономить, но и поближе познакомиться с бытом местных жителей.

Кроме того, стоимость проживания зависит и от расположения объекта. Если вы хотите сэкономить, выбирайте жильё не на первой береговой линии или в спальном районе города.

Ищите авиабилеты на сайтах-агрегаторах

Сайты-агрегаторы, например Tutu, Aviasales, Skyscanner, полезны по нескольким причинам.

Они позволяют:

сравнить цены от разных авиакомпаний;

выбрать варианты маршрутов с пересадками;

узнать, на какие даты предлагаются самые дешёвые билеты;

отслеживать цены на нужную дату с помощью подписки.

© aviasales.ru

Выбирайте не пиковый сезон

Низкий сезон не означает плохую погоду и испорченный отдых. Например, на российском побережье Чёрного моря можно комфортно отдыхать вплоть до начала, а иногда и середины октября. При этом цены на проживание и дорогу в это время ощутимо падают по сравнению с июлем-августом. Этот совет подходит и для планирования поездки за рубеж.

Чтобы выбрать хороший отель по разумной цене, стоит обратить внимание на отдых в странах, где в период вашего путешествия низкий сезон. В это время стоимость проживания падает, а уровень сервиса остаётся достойным. Камила Велибекова Основатель и управляющий партнёр компании «Премьер Туризм»

Например, на Мальдивы выгоднее всего лететь летом — цены будут значительно ниже, чем зимой, продолжает эксперт. А в Турции самые доступные предложения можно найти с марта по май, в сентябре и октябре, когда погода остаётся тёплой и приятной.

Пользуйтесь скидками на экскурсии и развлечения

Во многих отечественных и зарубежных городах можно найти недорогие или бесплатные экскурсии, а также специальные скидки для туристов. Например, при путешествиях по России обязательно загляните в региональный туристско-информационный центр (ТИЦ). Их список вы можете найти здесь.

В таких центрах можно получить информацию о проходящих в регионе мероприятиях, экскурсиях, взять карты городов, а также скидочные флаеры. В некоторых ТИЦ можно оформить карту гостя, по которой предоставляют скидки в гостиницах, музеях, кафе, ресторанах, сервисах проката авто.

© gc.khakassia.travel

Кроме того, если вы хотите сэкономить на экскурсии, можно скачать бесплатный аудиогид. Сегодня на многих направлениях туристам доступны полноценные экскурсионные маршруты с аудиосопровождением.

Экономьте на связи

При звонках из-за границы сотовые операторы взимают оплату за роуминг. Чтобы избежать этой статьи расходов, для связи с близкими пользуйтесь бесплатным Wi-Fi и мессенджерами. Обычно Wi-Fi есть в гостиницах, кафе, ресторанах и других общественных местах.

Если же вам обязательно нужна мобильная связь, можно купить местную сим-карту либо заранее подключить пакет минут и интернета в роуминге у своего оператора.

Учитывайте изменение валютного курса

Курс валюты влияет на стоимость путешествий за границу, поскольку туроператоры формирует свои продукты исходя из цен, которые им предлагают поставщики услуг в местной валюте. Поэтому чем меньше стоит иностранная валюта, тем выгоднее можно купить тур.

В феврале, когда мы наблюдали резкое снижение курса доллара и укрепление рубля, можно было поймать момент и сэкономить на путешествии от 7000 до 50 000 рублей, в зависимости от стоимости тура. Любовь Воронина Руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly

Частично обезопасить себя от валютных скачков можно, если заранее бронировать экскурсии и оплачивать их в рублях, продолжает Воронина. Она рассказывает, что некоторые туроператоры предлагают такие услуги.

Пользуйтесь банковскими сервисами для туристов

Некоторые банки предлагают специальные подписки и сервисы, которые дают путешественникам дополнительные преимущества:

бесплатное пользование бизнес-залами;

бесплатное страхование в путешествиях;

возмещение расходов на рестораны в аэропортах;

компенсацию оплаты такси до аэропорта или ж/д вокзала;

скидки или повышенный кешбэк за покупку билетов и бронирование отелей.

Заранее узнайте в своём банке, какие бонусы вы можете получить, и сопоставьте стоимость подписки с возможной выгодой.

Коротко

Правильное планирование путешествия и грамотный подход позволяют сократить расходы на отдых и уложиться в бюджет.

Чтобы избежать лишних трат, бронируйте билеты и отели заранее с помощью агрегаторов, рассматривайте разные локации для отдыха и варианты размещения, выбирайте поездки в межсезонье, пользуйтесь скидками и туристическими сервисами банков. А ещё обязательно сравнивайте стоимость тура и самостоятельного бронирования: иногда разница между ними бывает существенной.

Если есть такая возможность, учитывайте колебания курса валют: ехать в отпуск за рубеж лучше при сильном рубле. Обезопасить себя от валютных скачков позволяет раннее бронирование.

Сэкономить также можно на экскурсиях. Для этого поищите бесплатные аудиогиды. В России также можно посетить туристско-информационные центры, в которых гостям предлагают бесплатные сервисы и скидки.

Топ банковских сервисов и подписок для комфортного путешествия