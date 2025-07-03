10 способов сэкономить в отпуске: проверенные приёмы и советы экспертов

Как сэкономить в отпуске: проверенные приёмы и советы экспертов
Траты — это, пожалуй, единственное, что омрачает долгожданный отпуск. С каждым годом путешествовать становится всё дороже. По данным исследования сервиса SuperJob, в 2025 году отпускной бюджет россиян вырос на 4–9%. Однако при правильном подходе всегда можно сэкономить. Рассказываем о простых правилах сокращения затрат в путешествии и приводим советы экспертов.
Не выбирайте раскрученные курорты
Вместо того чтобы тратить состояние на престижные курорты, элитные пляжи и шумные мегаполисы, обратите внимание на места, расположенные неподалёку от них. Они способны подарить не менее яркие впечатления в более щадящем для семейного бюджета режиме.
Например, вместо Центрального Сочи можно поискать варианты отдыха в посёлках Лоо или Лазаревском. А если хочется провести время в более спокойной обстановке, но в курортной атмосфере, присмотритесь к таким небольшим населённым пунктам, как Солоники.
Для сравнения посмотрим цены на туры в Центральный Сочи и Лазаревское. Сравним туры на двоих на 7 ночей с перелётом из Москвы 1 августа и проживанием в гостинице уровня 1–2 звезды с открытым бассейном.
Цены на туры в Центральный Сочи начинаются от 91 тысячи рублей.
В Лазаревском туры с теми же параметрами можно приобрести по цене от 76 тысяч рублей.
В Турции вместо Олюдениза и Мармариса, в большей степени ориентированных на европейцев, можно выбрать отдых в Кемере или Сиде. Кстати, отдыхая в Сиде, вы сможете самостоятельно посетить античную часть города и сэкономить на экскурсии.
Сравним цены на туры в Олюдениз и Кемер с одинаковыми параметрами: 2 взрослых, вылет из Москвы 1 августа, продолжительность — 7 ночей.
Самый дешёвый тур в Олюдениз обойдётся в 164 тысячи рублей.
А в Кемере в те же даты можно отдохнуть по стоимости от 99 тысячи рублей.
Сравнивайте стоимость тура и самостоятельного бронирования
Однозначно ответить на вопрос, что дешевле — пакетный тур или самостоятельное бронирование отдельных услуг, — нельзя.
Пакетный тур обычно выгоднее, если вы выбираете популярные "массовые" страны вроде Турции или Египта и едете в стандартные даты. Турфирмы закупают билеты и номера оптом, поэтому часто предлагают цены ниже, чем если бы вы бронировали всё сами.Эмиль ЗиядиновДиректор по развитию партнёрской сети в сервисе путешествий Туту
Самостоятельное бронирование — отличный вариант, когда ваш маршрут не укладывается в стандартные туристические направления. Например, если вы хотите побывать в нескольких городах или странах за одну поездку, добавляет Зиядинов.
Ещё один плюс самостоятельного планирования, по мнению эксперта, — контроль над бюджетом. Можно искать специальные предложения, использовать бонусные мили, получать кешбэк и решать, на чём сэкономить, а на что потратить больше.
Чтобы сэкономить, всегда сравнивайте оба варианта поездки. Определите параметры вашего отдыха, посмотрите цены от турфирм, а затем рассчитайте, во сколько вам обойдётся самостоятельное бронирование.
Пример бронирования одного и того же отеля на одни и те же даты через туроператора и напрямую:
У туроператора однокомнатный номер «Стандарт» повышенной комфортности в сочинском санатории «Южное взморье» на 7 ночей на двоих стоит 163 509 рублей, а двухкомнатный — 171 495 рублей.
При бронировании на официальном сайте отеля эти номера стоят дороже: 180 460 рублей и 195 860 рублей соответственно.
В данном случае бронировать через туроператора выгоднее. Однако так бывает далеко не всегда.
Бронируйте размещение и перелёт заранее
Чем раньше вы бронируете проживание и перелёт, тем дешевле обходятся эти услуги. Авиакомпании и отели используют метод динамического ценообразования: чем выше спрос и меньше свободных мест в самолёте или гостинице, тем дороже стоит покупка.
Чтобы забронировать любимый отель по наиболее выгодной цене, можно подписаться на его новости. В этом случае вы не пропустите старт продаж на новый сезон, когда туристам предлагают хорошие скидки.
Как правило, с приближением высокого сезона цены на размещение вырастают. К тому же популярные объекты с хорошей инфраструктурой к этому времени могут быть уже раскуплены. Например, большинство отелей Краснодарского края формируют цены на лето в октябре — декабре. Планируя поездку заранее, путешественники могут сэкономить до 15–20% стоимости путёвки.Оксана БулахКоммерческий директор Национального туроператора Алеан
Сэкономить на раннем бронировании можно и при покупке пакетного тура. Об этом «Рамблеру» рассказала руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина. По акции раннего бронирования вы вносите 10–15% предоплаты, а остальную часть — ближе к вылету. При этом за 3–6 месяцев до вылета туры обычно дешевле на 30–40%, подчеркнула эксперт.
Рассматривайте разные варианты размещения
Обычно дороже всего обходится проживание в отелях, поэтому при планировании путешествия рассмотрите альтернативные варианты:
- Хостел. В хостелах можно снять не только койку в общей комнате, но и номер, похожий на гостиничный.
- Квартира. Аренда квартир особенно актуальна для тех, кто путешествует большой компанией. Арендовать двушку или трёшку намного дешевле, чем снимать несколько номеров.
- «Каучсёрфинг». Это социальная сеть гостеприимства, где люди бесплатно предоставляют жильё путешественникам. Благодаря ей вы сможете не только сэкономить, но и поближе познакомиться с бытом местных жителей.
Кроме того, стоимость проживания зависит и от расположения объекта. Если вы хотите сэкономить, выбирайте жильё не на первой береговой линии или в спальном районе города.
Ищите авиабилеты на сайтах-агрегаторах
Сайты-агрегаторы, например Tutu, Aviasales, Skyscanner, полезны по нескольким причинам.
Они позволяют:
- сравнить цены от разных авиакомпаний;
- выбрать варианты маршрутов с пересадками;
- узнать, на какие даты предлагаются самые дешёвые билеты;
- отслеживать цены на нужную дату с помощью подписки.
Выбирайте не пиковый сезон
Низкий сезон не означает плохую погоду и испорченный отдых. Например, на российском побережье Чёрного моря можно комфортно отдыхать вплоть до начала, а иногда и середины октября. При этом цены на проживание и дорогу в это время ощутимо падают по сравнению с июлем-августом. Этот совет подходит и для планирования поездки за рубеж.
Чтобы выбрать хороший отель по разумной цене, стоит обратить внимание на отдых в странах, где в период вашего путешествия низкий сезон. В это время стоимость проживания падает, а уровень сервиса остаётся достойным.Камила ВелибековаОснователь и управляющий партнёр компании «Премьер Туризм»
Например, на Мальдивы выгоднее всего лететь летом — цены будут значительно ниже, чем зимой, продолжает эксперт. А в Турции самые доступные предложения можно найти с марта по май, в сентябре и октябре, когда погода остаётся тёплой и приятной.
Пользуйтесь скидками на экскурсии и развлечения
Во многих отечественных и зарубежных городах можно найти недорогие или бесплатные экскурсии, а также специальные скидки для туристов. Например, при путешествиях по России обязательно загляните в региональный туристско-информационный центр (ТИЦ). Их список вы можете найти здесь.
В таких центрах можно получить информацию о проходящих в регионе мероприятиях, экскурсиях, взять карты городов, а также скидочные флаеры. В некоторых ТИЦ можно оформить карту гостя, по которой предоставляют скидки в гостиницах, музеях, кафе, ресторанах, сервисах проката авто.
Кроме того, если вы хотите сэкономить на экскурсии, можно скачать бесплатный аудиогид. Сегодня на многих направлениях туристам доступны полноценные экскурсионные маршруты с аудиосопровождением.
Экономьте на связи
При звонках из-за границы сотовые операторы взимают оплату за роуминг. Чтобы избежать этой статьи расходов, для связи с близкими пользуйтесь бесплатным Wi-Fi и мессенджерами. Обычно Wi-Fi есть в гостиницах, кафе, ресторанах и других общественных местах.
Если же вам обязательно нужна мобильная связь, можно купить местную сим-карту либо заранее подключить пакет минут и интернета в роуминге у своего оператора.
Учитывайте изменение валютного курса
Курс валюты влияет на стоимость путешествий за границу, поскольку туроператоры формирует свои продукты исходя из цен, которые им предлагают поставщики услуг в местной валюте. Поэтому чем меньше стоит иностранная валюта, тем выгоднее можно купить тур.
В феврале, когда мы наблюдали резкое снижение курса доллара и укрепление рубля, можно было поймать момент и сэкономить на путешествии от 7000 до 50 000 рублей, в зависимости от стоимости тура.Любовь ВоронинаРуководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly
Частично обезопасить себя от валютных скачков можно, если заранее бронировать экскурсии и оплачивать их в рублях, продолжает Воронина. Она рассказывает, что некоторые туроператоры предлагают такие услуги.
Пользуйтесь банковскими сервисами для туристов
Некоторые банки предлагают специальные подписки и сервисы, которые дают путешественникам дополнительные преимущества:
- бесплатное пользование бизнес-залами;
- бесплатное страхование в путешествиях;
- возмещение расходов на рестораны в аэропортах;
- компенсацию оплаты такси до аэропорта или ж/д вокзала;
- скидки или повышенный кешбэк за покупку билетов и бронирование отелей.
Заранее узнайте в своём банке, какие бонусы вы можете получить, и сопоставьте стоимость подписки с возможной выгодой.
Коротко
Правильное планирование путешествия и грамотный подход позволяют сократить расходы на отдых и уложиться в бюджет.
Чтобы избежать лишних трат, бронируйте билеты и отели заранее с помощью агрегаторов, рассматривайте разные локации для отдыха и варианты размещения, выбирайте поездки в межсезонье, пользуйтесь скидками и туристическими сервисами банков. А ещё обязательно сравнивайте стоимость тура и самостоятельного бронирования: иногда разница между ними бывает существенной.
Если есть такая возможность, учитывайте колебания курса валют: ехать в отпуск за рубеж лучше при сильном рубле. Обезопасить себя от валютных скачков позволяет раннее бронирование.
Сэкономить также можно на экскурсиях. Для этого поищите бесплатные аудиогиды. В России также можно посетить туристско-информационные центры, в которых гостям предлагают бесплатные сервисы и скидки.
Топ банковских сервисов и подписок для комфортного путешествия