Сколько нужно откладывать, чтобы купить новый автомобиль в 2025 году
С ростом цен на автомобили россиянам становится всё сложнее копить на новую машину. Тем не менее такая возможность по-прежнему есть. Разбираемся, сколько нужно откладывать каждый месяц, чтобы накопить на личный транспорт в России в 2025 году.
Как считали
Для расчётов мы взяли по одной машине LADA из разных ценовых сегментов. Цены на автомобили брали на официальном сайте производителя.
При расчётах мы учли инфляцию, которая в среднем составляет 9% в год. Также мы посчитали, насколько изменится сумма, если размещать деньги на вкладе с возможностью пополнения в Сбербанке. Для открытия такого вклада понадобится первоначальная сумма в размере минимум 100 000 рублей.
Срок накопления для всех расчётов — 3 года.
Бюджетный ценовой сегмент
Lada Granta (седан) в комплектации Standart с объёмом двигателя 1,6 л (90 л. с.) стоит от 749 900 рублей.
С учётом инфляции через три года цена составит примерно 970 000 рублей.
В этом случае, чтобы накопить на такую машину, вам придётся откладывать 26 950 рублей каждый месяц.
Если вы положите деньги на СберВклад в Сбербанке на три года под 6,9% с капитализацией и возможностью пополнения, то необходимый размер пополнений с учётом первоначальной суммы (100 000 рублей) составит 21 250 рублей в месяц (в том числе в первый месяц).
Средний ценовой сегмент
Lada Vesta в комплектации Comfort’24 с объёмом двигателя 1,6 л (106 л. с.) стоит от 1 525 000 рублей.
С учётом инфляции за три года цена может вырасти до 1 975 000 рублей.
В таком случае минимальная сумма, которую нужно откладывать каждый месяц, чтобы накопить на эту машину, составит примерно 54 900 рублей.
Если вы положите деньги на вклад в Сбере на прежних условиях, то сумма ежемесячных пополнений уменьшится до 46 450 рублей (в том числе в первый месяц).
Высший ценовой сегмент
Lada Aura в комплектации Status с объёмом двигателя 1,8 л (122 л. с.) стоит от 2800 000 рублей.
С учётом инфляции цена за три года может увеличиться до 3 600 000 рублей.
Тогда, чтобы накопить на такую машину без вклада, вам нужно будет откладывать по 100 000 рублей каждый месяц.
Если положить деньги на вклад в Сбере с начальной суммой 100 000 рублей, то ежемесячный размер пополнений (включая первый месяц) уменьшится до 87 200 рублей.
Коротко
Чтобы накопить на самый дешёвый новый отечественный автомобиль за три года, нужно откладывать 20–26 тысяч рублей в месяц.
Для покупки машины из среднего ценового сегмента придётся откладывать от 45 до 53 тысяч рублей в месяц.
Чтобы купить машину дороже трёх миллионов рублей, придётся ежемесячно откладывать 84–97 тысяч рублей.