Как продать золотые украшения: где покупают и насколько это выгодно

Золото — один из сохранных активов. Его цена стабильно растёт даже в неспокойные времена. Самым простым способом инвестировать в золото является покупка ювелирных украшений из драгоценного металла. Только за первые полгода 2025 года россияне приобрели 8,96 миллиона золотых украшений, свидетельствуют данные Федеральной пробирной палаты. Во время финансовых трудностей украшения из золота всегда можно обменять на деньги, но не все знают, как сделать это правильно. Разобрали вместе с инвестиционным советником реестра ЦБ Юлией Кузнецовой, где можно продать свои золотые украшения, от чего будет зависеть курс продажи и как извлечь максимальную выгоду от сделки.

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От чего зависит курс продажи золотого украшения

Цена на золотые украшения зависит главным образом от пробы золота и веса изделия. Дополнительно могут учитываться состояние украшения и стоимость золота на биржах. Рассмотрим подробно каждый критерий.

Проба золота

Проба золота — это ключевой фактор в ценообразовании, сказала «Рамблеру» Юлия Кузнецова. Самой дешёвой считается 375-я проба, то есть в материале изделия содержится всего 37,5% золота. Самой высокой стоимостью обладает золото 999-й пробы, содержащее 99,9% чистого драгоценного металла и чаще всего представленное в виде банковских слитков. В ювелирных украшениях чаще всего встречаются 585-я и 750-я пробы, отметила Кузнецова.

Эксперт назвала средние цены за грамм золота по пробам на конец июля 2025 года:

375-я проба — 3335 рублей.

500-я проба — 4188 рублей.

583-я проба — 5170 рублей.

585-я проба — 5170 рублей.

750-я проба — 6592 рубля.

850-я проба — 7497 рублей.

900/916-я пробы — 7864 рубля.

958-я проба — 8324 рубля.

Обратите внимание. В Москве и крупных городах ставки обычно выше, чем в регионах.

Вес изделия

Вес золотого украшения напрямую влияет на его стоимость: чем оно тяжелее, тем больше вам за него дадут. Но при перепродаже маленький вес изделия не критичен, считает Кузнецова.

Можно продать изделие и весом 0,5 грамма, например сломанную серёжку. Однако за очень лёгкие украшения могут предложить заниженную цену, так как в неё закладывают плату за переплавку. Юлия Кузнецова Инвестиционный советник реестра ЦБ

Состояние украшения

Состояние ювелирного изделия влияет на курс продажи украшения только в случае, если оно продаётся как украшение: в ломбарде, комиссионном магазине или на маркетплейсе. Если вы сдаёте украшение на лом — внешний вид роли не играет, только вес и проба.

Биржевая цена золота

Это ещё один из основных факторов формирования цены изделия. При оценке стоимости золотого украшения скупщики ориентируются на индекс цен на золото LBMA Gold Price и курс рубля к доллару, пояснила Кузнецова.

При выкупе золотого украшения вам предложат цену на 20–40% ниже биржевой. Разница покрывает расходы на переплавку, налоги, маржу. Юлия Кузнецова Инвестиционный советник реестра ЦБ

Где можно безопасно продать золотые украшения

Есть 3 основных безопасных способа продажи золотых украшений:

Ломбарды. Популярный вариант, но самый невыгодный. Обычно ломбарды предлагают ставку в размере 50–70% от биржевой. Такая скидка обусловлена тем, что ломбарды закладывают в цену потенциальные риски невыкупа залога, а также расходы на хранение и возможную переработку золотого изделия. Скупки. Обычно предлагают более выгодную цену, чем ломбарды, — около 65–85% от стоимости золота на бирже. Скидка меньше, поскольку скупки не несут дополнительных расходов на хранение и страхование изделий. Ювелирные магазины. Могут предлагать более высокую цену, если вы согласны обменять старое золото на новое изделие — 75–90% от биржевой цены золота. Особенно выгодно обменивать старое золото на новое в сезон акций. При обычной скупке цена будет ниже — около 60–80% от биржевой стоимости драгоценного металла.

Важно. Для продажи украшения вам потребуется паспорт. Редко могут запросить чек на изделие, но чаще всего достаточно удостоверения личности, сказала Кузнецова.

4 главные ошибки при продаже золотых украшений

Не сравнить цены в нескольких точках. Ломбарды, скупки золота и ювелирные магазины имеют разную политику оценки золота. Они по-разному учитывают биржевые цены, свои издержки, маржу и другие факторы. В результате цена за грамм золота одной и той же пробы может существенно отличаться. В итоге вы можете потерять около 30% потенциального дохода от продажи изделия, отметила Кузнецова. Продать в спешке, без оценки у независимого эксперта. Скупщики обычно оценивают золото как сырьё для переплавки, не учитывая художественную или историческую ценность изделия. Как итог, вы можете недооценить реальную стоимость своего имущества и продать его по заниженной цене. Не требовать квитанцию. По закону вам обязаны выдать квитанцию о сделке. Документ служит фиксацией факта сделки и обеспечивает гарантию выплаты полагающейся вам суммы. Не проверить лицензию у скупщика. Лицензия является подтверждением того, что скупщик ведёт свою деятельность законно и соблюдает установленные правила и нормы. Отсутствие лицензии может свидетельствовать о недобросовестности скупщика и повышает риск мошенничества. Проверить наличие разрешения можно онлайн через Госуслуги по номеру лицензии, данным организации или данным предпринимателя.

Перед продажей узнайте актуальную цену золота на бирже, например на сайте Банка России*. Сделайте предварительную оценку у ювелира или в салоне. Сравните предложения минимум в 2–3 местах. Юлия Кузнецова Инвестиционный советник реестра ЦБ

*Проверить курс ЦБ по драгоценным металлам можно здесь.

Главное

Чтобы продать золотое украшение как можно выгоднее, важно понимать, из чего складывается курс. Три ключевых фактора: проба золота, вес изделия и стоимость золота на бирже на момент продажи. Состояние изделия важно только при продаже как украшения, а не как лома.

Безопасно продать золото можно в ломбардах, скупках и ювелирных магазинах. Меньше всего денег при выкупе предлагают ломбарды, там вы можете упустить до 50% выгоды. Скупки предлагают более выгодную цену, около 65–85% от биржевой стоимости золота. Ювелирные магазины могут предложить ставку до 90% от биржевой цены, если вы обмениваете золото на новое изделие, но при обычной скупке цена будет ниже. Важно помнить, что в Москве и крупных городах процентные ставки выше, чем в регионах.

Перед продажей золотого украшения тщательно изучите ставки в разных местах, проверьте лицензию организации или предпринимателя. Для заключения сделки вам потребуется паспорт.

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