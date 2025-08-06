Какие программы лояльности позволяют пройти в бизнес-залы аэропортов

Путешествия становятся комфортнее, если перед вылетом можно отдохнуть в бизнес-зале. Но если вы много путешествуете, то платить за вход каждый раз — дорого. К счастью, многие банки и финансовые сервисы предлагают бесплатный доступ в бизнес-залы через свои продукты. Разбираемся, какие карты и программы дают эту привилегию.

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Бизнес-залы и их виды

Бизнес-залы (или лаунжи) — это специальные зоны повышенного комфорта для пассажиров. В отличие от общих зон ожидания, здесь удобные кресла, тишина, есть еда и напитки, душ, а иногда даже спальные капсулы.

Почему это удобно:

Экономия на еде и напитках — в лаунжах обычно бесплатный фуд-корт с горячими блюдами, снеками и баром.

Здесь можно работать — есть Wi-Fi, розетки, принтеры и тихие зоны.

Комфорт при долгих пересадках — можно принять душ, поспать или просто отдохнуть.

Удобство путешествий с детьми — есть детские уголки и семейные комнаты.

Ускоренная посадка — во многих залах есть отдельный выход из терминала.

Какие бывают бизнес-залы

Бизнес-залы в аэропортах делятся на три типа: сетевые, банковские и принадлежащие конкретным авиакомпаниям. Сетевые лаунжи сотрудничают с различными международными программами доступа, такими как LoungeKey, Priority Pass, Dragon Pass, Rus Priority, Grey Wall и Every Lounge. Главное преимущество таких залов — возможность посещения независимо от авиакомпании, которой летит пассажир.

Залы авиакомпаний доступны исключительно их клиентам. Пассажиры бизнес-класса и первого класса получают доступ туда автоматически, в то время как путешественникам экономкласса потребуется доплатить за вход.

Банковские бизнес-залы открывают крупные финансовые организации для своих премиальных клиентов. Например, в международном аэропорту Шереметьево работают семь лаунжей, включая эксклюзивные зоны AlfaOnly от Альфа-Банка и Сбер от Сбербанка. Количество и уровень комфорта таких залов варьируется в зависимости от аэропорта.

Проверить, есть ли в аэропорту бизнес-залы, можно онлайн.

Условия пользования бизнес-залами

Бизнес-залы отличаются друг от друга не только набором услуг, но и правилами посещения. Одни лаунжи работают постоянно, другие — только днём. Находиться там обычно можно от двух до четырёх часов. Остаться там дольше можно, если снова оплатить вход.

Чтобы попасть в сетевые залы, обычно нужно установить мобильное приложение их оператора, оплатить проход и показать на входе специальный QR-код. Если это зал авиакомпании, нужно показать администратору посадочный талон. Премиум-клиенты обычно могут пройти в бизнес-зал независимо от того, каким классом летят.

Банковские бизнес-залы обычно доступны премиальным клиентам финансовых организаций — владельцам премиум-карт, платных подписок или крупных счетов — вне зависимости от того, каким классом они летят.

Использование бизнес-залов позволяет сделать путешествия менее обременительными, особенно для тех, кто много летает. Далее расскажем, какие финансовые продукты позволяют бесплатно попасть в разные виды лаунжей.

Банковские карты и программы лояльности

Некоторые банки включают бесплатные проходы в бизнес-залы в пакет услуг для держателей карт премиум-класса. Обычно количество проходов по таким картам ограничено и зависит от состояния банковского счёта клиента: чем больше денег он держит (либо тратит) в банке, тем чаще может пользоваться лаунжами.

Например, владельцы премиальных карт ВТБ могут воспользоваться от двух до восьми проходов в бизнес-залы в зависимости от того, сколько держат на счетах и вкладах в банке.

Дополнительный бонус в виде доступа в лаунжи предусматривает и премиальный пакет услуг Новый СберПервый от Сбербанка. В зависимости от программы это могут быть несколько проходов в месяц или безлимитный доступ.

Кобрендовые карты авиакомпаний

Некоторые банковские карты (например, «Прайм Аэрофлот» от ВТБ или S7 от Т-Банка) дают бесплатные посещения бизнес-залов. Их держатели, как правило, могут попасть как в залы авиакомпаний, так и в лаунжи сетевых операторов.

Такие продукты работают по программам лояльности авиаперевозчиков и кроме входа в лаунжи предлагают много других преимуществ:

Ускоренная регистрация.

Приоритетная посадка на рейс.

Дополнительное багажное место.

Повышенное начисление миль.

В первый год после выпуска подобные карты часто бывают бесплатными. Но потом они в среднем обходятся дороже, чем обычные. Стоимость годового обслуживания может достигать нескольких десятков тысяч рублей, но есть и более доступные варианты.

Карты рассрочки

Пользоваться лаунжами позволяют некоторые премиальные карты рассрочки. Например, карта Xalva Premium от Совкомбанка даёт возможность до 24 раз в год пройти в бизнес-залы системы Mir Pass.

Инвестиционные и брокерские продукты

Премиальные условия, включая доступ в бизнес-залы, доступны клиентам банков с крупными инвестиционными счетами. Так, члены Клуба акционеров Сбера получают ограниченный доступ в бизнес-залы, если владеют как минимум 4 тысячами акций банка. Если у инвестора 28 тысяч акций и более, посещать лаунжи он может безлимитно.

Премиальные клиенты Т-Инвестиций тоже могут посещать бизнес-залы от 2 до 6 раз в рамках общей программы лояльности. При определении доступных привилегий банк учитывает баланс не только дебетовых, но и инвестиционных счетов.

Главное

Бизнес-залы — это зоны повышенного комфорта в аэропортах. Они делятся на сетевые, банковские и залы авиакомпаний.

Бесплатный доступ в бизнес-залы можно получить через премиальные банковские карты, кобрендовые карты авиакомпаний, программы лояльности банков, инвестиционные продукты и карты рассрочки. Количество доступных проходов зависит от стоимости подписки, объёма средств на счетах или размера ежемесячных трат.

При выборе подходящего финансового продукта нужно учитывать частоту путешествий, уровень доходов и предпочтений. Например, для частых перелётов выгодны кобрендовые карты авиакомпаний, а для инвесторов — премиальные программы с доступом к лаунжам.

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