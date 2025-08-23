Как выгодно уволиться работающему пенсионеру

По общим правилам индексация пенсий проходит ежегодно. Но для работающих пенсионеров с 2016 по 2025 год она была заморожена. В текущем году её вернули. Однако прибавку за пропущенное время можно получить только при увольнении. Рассказываем, как наиболее выгодно уволиться работающему пенсионеру и как индексируют пенсионные выплаты при увольнении.

© Guzov Ruslan/Freepik

Кому нужно уволиться, чтобы получить прибавку

Индексация пенсионных пособий работающих пенсионеров не проводилась с 2016 по 2024 год включительно. Ежегодную прибавку к выплатам получали лишь те, у кого отсутствовали трудовые доходы. А тем, кто продолжал трудиться, индексацию рассчитывали, но не платили. Для получения увеличенной пенсии нужно было уволиться.

С 2025 года прибавку к пенсии начисляют всем, в том числе и работающим пожилым людям. Но индексацию, рассчитанную за период заморозки, всё так же можно получить только после завершения трудовой карьеры.

Иначе говоря, если ваша пенсия назначена начиная с 2024 года и далее, то её будут индексировать независимо от трудоустройства — вы избежали временной заморозки. Если же ваше право на пенсию возникло до 2024 года, вернуть потерянную индексацию возможно лишь путём официального ухода с работы.

На сколько вырастет пенсионное пособие

Размер повышения пособия после увольнения зависит от первоначальной величины пенсии и года оформления выплаты. Индексация в период заморозки происходила следующим образом:

2016 г. — 4%

2017 г. — 5,8%

2018 г. — 3,7%

2019 г. — 7,05%

2020 г. — 6,6%

2021 г. — 6,3%

2022 г. — 19,46%

2023 г. — 4,8%

2024 г. — 7,5%

Допустим, в 2020 году вам назначили пенсионное пособие в размере 19 000 рублей. Если бы вы не продолжали работать, то к 2025 году ваша пенсия составляла бы 27 181,86 рубля. Расчёт производился бы так:

2021 г.: 19 000 + 6,3% = 20 197

2022 г.: 20 197 + 19,46% = 24 127,34

2023 г.: 24 127,34 + 4,8% = 25 285,45

2024 г.: 25 285,45 + 7,5% = 27 181,86

В 2025 году пенсию проиндексировали ещё на 9,5%. В нашем случае на 2582,28 рубля, в общей сложности до 29 764,14 рубля.

Если вы всё это время продолжали работать, то пенсионное пособие повысилось только в 2025 году — на те же 2582,28 рубля, до 21 582,28 рубля (19 000 + 2582,28). Прибавку за пропущенное время в размере 8 181,86 рубля (29 764,14 – 21 582,28) вы получите при увольнении.

В каких числах лучше подавать заявление на увольнение

Дата увольнения влияет на то, через какое время вы начнёте получать пособие в повышенном размере. Тут действуют следующие правила:

Перерасчёт пенсионного пособия производится в месяце, следующем за месяцем окончания работы.

пенсионного пособия производится в месяце, следующем за месяцем окончания работы. Первая выплата в увеличенном размере приходит в месяце, следующем за месяцем перерасчёта.

Если вы уволились в сентябре, то в октябре вам рассчитают новый размер пособия, а получать его в увеличенном виде вы начнёте только с ноября. Причём в ноябре вы получите прибавку как за текущий месяц, так и за месяц, когда произвели перерасчёт (октябрь).

Исходя из этого, удобнее всего увольняться в конце месяца — так вы получите зарплату за отработанное в отчётном периоде время, и вам придётся меньше ждать повышенного пособия.

Можно ли уволиться для увеличения пособия, а потом опять устроиться на работу

Да, но промежуток между увольнением и трудоустройством должен составлять не менее двух месяцев — в этот период вам рассчитают и выплатят первую прибавку. После этого вы можете продолжить свою карьеру, и вам будут платить пенсионное пособие с учётом пропущенных повышений.

Как оформить индексацию

Для индексации вашей пенсии с учётом пропущенного периода никаких действий предпринимать не потребуется. Данные о вашем увольнении в Социальный фонд России (СФР) поступят от работодателя. Ведомство самостоятельно произведёт все расчёты и назначит пособие в новом размере.

Главное

С 2016 по 2025 год работающим людям пенсионного возраста не повышали пенсию в связи с индексацией. Для получения выплаты с учётом всех повышений необходимо уволиться.

С 2025 года пенсионные пособия индексируют у всех. Поэтому если вам назначили выплату в 2024 году и позже, увольнение не приведёт к повышению размера гособеспечения.

При увольнении перерасчёт сделают в следующем месяце, а увеличенное пособие придёт ещё спустя один месяц.

Чтобы получить пенсию в повышенном размере быстрее, рекомендуется уходить с работы в последних числах месяца.

Кто может получать две пенсии