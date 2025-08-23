Как выгодно уволиться работающему пенсионеру

Как уволиться работающему пенсионеру, чтобы получить максимум выгоды
По общим правилам индексация пенсий проходит ежегодно. Но для работающих пенсионеров с 2016 по 2025 год она была заморожена. В текущем году её вернули. Однако прибавку за пропущенное время можно получить только при увольнении. Рассказываем, как наиболее выгодно уволиться работающему пенсионеру и как индексируют пенсионные выплаты при увольнении.
Кому нужно уволиться, чтобы получить прибавку
Индексация пенсионных пособий работающих пенсионеров не проводилась с 2016 по 2024 год включительно. Ежегодную прибавку к выплатам получали лишь те, у кого отсутствовали трудовые доходы. А тем, кто продолжал трудиться, индексацию рассчитывали, но не платили. Для получения увеличенной пенсии нужно было уволиться.
С 2025 года прибавку к пенсии начисляют всем, в том числе и работающим пожилым людям. Но индексацию, рассчитанную за период заморозки, всё так же можно получить только после завершения трудовой карьеры.
Иначе говоря, если ваша пенсия назначена начиная с 2024 года и далее, то её будут индексировать независимо от трудоустройства — вы избежали временной заморозки. Если же ваше право на пенсию возникло до 2024 года, вернуть потерянную индексацию возможно лишь путём официального ухода с работы.
На сколько вырастет пенсионное пособие
Размер повышения пособия после увольнения зависит от первоначальной величины пенсии и года оформления выплаты. Индексация в период заморозки происходила следующим образом:
- 2016 г. — 4%
- 2017 г. — 5,8%
- 2018 г. — 3,7%
- 2019 г. — 7,05%
- 2020 г. — 6,6%
- 2021 г. — 6,3%
- 2022 г. — 19,46%
- 2023 г. — 4,8%
- 2024 г. — 7,5%
Допустим, в 2020 году вам назначили пенсионное пособие в размере 19 000 рублей. Если бы вы не продолжали работать, то к 2025 году ваша пенсия составляла бы 27 181,86 рубля. Расчёт производился бы так:
- 2021 г.: 19 000 + 6,3% = 20 197
- 2022 г.: 20 197 + 19,46% = 24 127,34
- 2023 г.: 24 127,34 + 4,8% = 25 285,45
- 2024 г.: 25 285,45 + 7,5% = 27 181,86
В 2025 году пенсию проиндексировали ещё на 9,5%. В нашем случае на 2582,28 рубля, в общей сложности до 29 764,14 рубля.
Если вы всё это время продолжали работать, то пенсионное пособие повысилось только в 2025 году — на те же 2582,28 рубля, до 21 582,28 рубля (19 000 + 2582,28). Прибавку за пропущенное время в размере 8 181,86 рубля (29 764,14 – 21 582,28) вы получите при увольнении.
В каких числах лучше подавать заявление на увольнение
Дата увольнения влияет на то, через какое время вы начнёте получать пособие в повышенном размере. Тут действуют следующие правила:
- Перерасчёт пенсионного пособия производится в месяце, следующем за месяцем окончания работы.
- Первая выплата в увеличенном размере приходит в месяце, следующем за месяцем перерасчёта.
Если вы уволились в сентябре, то в октябре вам рассчитают новый размер пособия, а получать его в увеличенном виде вы начнёте только с ноября. Причём в ноябре вы получите прибавку как за текущий месяц, так и за месяц, когда произвели перерасчёт (октябрь).
Исходя из этого, удобнее всего увольняться в конце месяца — так вы получите зарплату за отработанное в отчётном периоде время, и вам придётся меньше ждать повышенного пособия.
Можно ли уволиться для увеличения пособия, а потом опять устроиться на работу
Да, но промежуток между увольнением и трудоустройством должен составлять не менее двух месяцев — в этот период вам рассчитают и выплатят первую прибавку. После этого вы можете продолжить свою карьеру, и вам будут платить пенсионное пособие с учётом пропущенных повышений.
Как оформить индексацию
Для индексации вашей пенсии с учётом пропущенного периода никаких действий предпринимать не потребуется. Данные о вашем увольнении в Социальный фонд России (СФР) поступят от работодателя. Ведомство самостоятельно произведёт все расчёты и назначит пособие в новом размере.
Главное
С 2016 по 2025 год работающим людям пенсионного возраста не повышали пенсию в связи с индексацией. Для получения выплаты с учётом всех повышений необходимо уволиться.
С 2025 года пенсионные пособия индексируют у всех. Поэтому если вам назначили выплату в 2024 году и позже, увольнение не приведёт к повышению размера гособеспечения.
При увольнении перерасчёт сделают в следующем месяце, а увеличенное пособие придёт ещё спустя один месяц.
Чтобы получить пенсию в повышенном размере быстрее, рекомендуется уходить с работы в последних числах месяца.