Сбер начал выдавать доллары нового образца в 27 городах России

Сбербанк с 13 октября предоставил клиентам возможность получать наличные доллары США нового образца серии NexGen. Банкноты с улучшенной степенью защиты теперь доступны в отделениях банка, расположенных в 27 городах России — от Владивостока до Ростова-на-Дону.

Новые доллары легко отличить по характерному голубому фону, цветной 3D-ленте и металлизированным элементам. Этот комплекс защитных признаков обеспечивает повышенную стойкость банкнот к подделкам.

Новые банкноты могут получить жители Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Владивостока, Новосибирска, Екатеринбурга, Уфы и ещё 20 российских городов. Полный список населённых пунктов и офисов доступен на сайте банка.

Для получения валюты необходимо предварительно оформить заказ. Сделать это можно через официальный сайт Сбера, где для удобства предусмотрен специальный фильтр «Доллары новых серий». Также заказ доступен в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Для этого в разделе «Сервисы» нужно ввести в поиске «Заказ наличных в офис».

Для заказа доступно от тысячи до 10 тысяч долларов. Доставка денег в отделение занимает до двух рабочих дней. Информация о наличии валюты и условиях обслуживания обновляется в течение дня на официальных ресурсах банка.

