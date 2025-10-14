Как сэкономить на коммунальных услугах без ущерба комфорту

Мало что так портит настроение, как квитанция с выросшими коммунальными платежами. Кажется, всё вокруг дорожает и с этим уже ничего не поделаешь. Но уменьшить счета можно — и для этого не придётся мерзнуть в холодной квартире или отказываться от горячей ванны. СберСова собрала простые способы, как сэкономить на услугах жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и при этом комфортно жить.

© Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Не допускайте утечки тепла

В российских многоквартирных домах отопление обычно включают централизованно — в таком случае настроить температуру или отключить тепло не получится. Но это не значит, что сэкономить нельзя. Но можно удержать тепло в квартире и не тратиться на обогрев электрическими приборами.

Что можно сделать

Утеплите окна и двери. Даже небольшая щель в оконном проёме выпускает много тепла. Для утепления можно использовать самоклеящиеся уплотнители, вату или поролоновые ленты.

Даже небольшая щель в оконном проёме выпускает много тепла. Для утепления можно использовать самоклеящиеся уплотнители, вату или поролоновые ленты. Используйте плотные шторы. Они помогают удерживать тепло, добавляют уюта и препятствуют сквознякам.

Они помогают удерживать тепло, добавляют уюта и препятствуют сквознякам. Тёплый ковёр на полу. Держит тепло и обеспечивает дополнительную шумоизоляцию.

Держит тепло и обеспечивает дополнительную шумоизоляцию. Фольгированный экран за батареей. Простая конструкция отражает тепло обратно в комнату, а не в стену.

Чего не стоит делать и какие меры безопасности соблюдать?

Не используйте для обогрева открытые источники огня. Горелки и конфорки на газовой плите не предназначены для отопления, а духовка не рассчитана на длительную работу 24/7.

Горелки и конфорки на газовой плите не предназначены для отопления, а духовка не рассчитана на длительную работу 24/7. Не загораживайте радиаторы мебелью. Тумбы, шкафы и диваны напротив батареи мешают циркуляции тёплого воздуха.

Тумбы, шкафы и диваны напротив батареи мешают циркуляции тёплого воздуха. Не включайте самодельные или неисправные устройства для отопления. Это может привести к замыканию проводки или пожару.

Это может привести к замыканию проводки или пожару. Результат: в квартире становится теплее, а расходы снижаются. При этом не требуется включать электрический обогреватель или тёплый пол.

Экономьте воду без дискомфорта

Вода в России не кажется дорогим ресурсом: один кубометр стоит в среднем 45 рублей. Например, в Китае это значение достигает 180 рублей, а в Норвегии и Дании — переваливает за 600.

Если нет счётчиков, придётся платить по нормативу: количество проживающих людей умножается на установленный в регионе норматив водопотребления на человека и действующий тариф за кубометр воды.

Но как только появляются счётчики, разница в платеже становится очень заметной. При этом экономия вовсе не значит мыться быстрее или реже стирать.

Простые привычки для экономии воды

Поставьте счётчики, если их ещё нет. Это хлопотно на первый взгляд, но платить по факту обычно выгоднее, чем по общим нормативам.

Поставьте аэраторы на краны и душ. Это маленькие насадки, которые разбивают струю и снижают расход, но напор остаётся тем же.

Пользуйтесь посудомоечной и стиральной машиной. Стирать или мыть посуду в машине при полной загрузке выгоднее, чем руками. Это и удобнее, и экономичнее.

Чините сантехнику вовремя. Капающий кран может разорить вас на несколько сотен литров, а серьёзные неисправности — привести к потопу и затратам на его устранение.

Важно: работы по установке и поверке счётчиков должны выполнять компании, внесённые в реестр на сайте Росаккредитации.

В итоге вы не чувствуете никакого дискомфорта, продолжаете жить в привычном ритме, а счета за воду становятся заметно ниже.

Свет — это не всегда дорого

Забытый свет в ванной и включённый телевизор — кажется, на это тратится незначительное количество энергии. Но в счёте за электричество они набегают приличной суммой.

Что можно сделать для снижения расхода

Перейдите на светодиодные лампы. Да, стоят они дороже обычных, но служат в разы дольше и тратят в 8–10 раз меньше электричества. Разница в счёте заметна уже через пару месяцев.

Да, стоят они дороже обычных, но служат в разы дольше и тратят в 8–10 раз меньше электричества. Разница в счёте заметна уже через пару месяцев. Используйте локальный свет. Если вам не требуется яркое освещение постоянно, можно воспользоваться торшером или настольной лампой.

Если вам не требуется яркое освещение постоянно, можно воспользоваться торшером или настольной лампой. Правильное расположение техники. Холодильник рядом с батареей или плитой работает на износ и тратит больше электричества. Даже небольшая перестановка поможет снизить расход и продлить жизнь бытовой технике.

Холодильник рядом с батареей или плитой работает на износ и тратит больше электричества. Даже небольшая перестановка поможет снизить расход и продлить жизнь бытовой технике. Следите за классом энергопотребления. Если планируете покупать новую технику, берите класс «А» и выше, такая техника тратит меньше всего энергии.

Если планируете покупать новую технику, берите класс «А» и выше, такая техника тратит меньше всего энергии. Умные помощники. Если любите гаджеты — умные розетки и счётчики показывают, сколько электричества уходит на конкретные приборы. А система умного дома при необходимости выключит весь свет и приборы сразу — не потребуется перепроверять всё перед уходом из дома.

Как не нарушать законы при экономии электричества?

Не вмешивайтесь в работу счётчика. Не стоит переключать провода, вскрывать корпус и ставить магниты — всё это приравнивается к краже электроэнергии.

Не стоит переключать провода, вскрывать корпус и ставить магниты — всё это приравнивается к краже электроэнергии. Не подключайтесь к чужой сети. Нельзя подключаться к соседям или общедомовой сети — это грозит штрафами, уголовной ответственностью и пожаром.

Нельзя подключаться к соседям или общедомовой сети — это грозит штрафами, уголовной ответственностью и пожаром. Предоставляйте фактические показания поставщику. За дачу ложной информации может последовать административная ответственность.

Как сэкономить при оплате ЖКУ

Собрали пять простых способов сократить расходы без ущерба комфорту:

Используйте кешбэк. Некоторые банки возвращают часть денег за оплату «коммуналки».

Некоторые банки возвращают часть денег за оплату «коммуналки». Пользуйтесь партнёрскими сервисами. Выбирайте платформы, которые предлагают минимальную комиссию или вовсе её отсутствие.

Выбирайте платформы, которые предлагают минимальную комиссию или вовсе её отсутствие. Платите вовремя. Из-за просрочки начисляются пени, которые увеличивают размер «коммуналки». Чтобы избежать этого, можно подключить автоплатёж.

Из-за просрочки начисляются пени, которые увеличивают размер «коммуналки». Чтобы избежать этого, можно подключить автоплатёж. Откажитесь от лишнего. Домофон, радиоточка, стационарный телефон — если не пользуйтесь, смело отключайте.

Домофон, радиоточка, стационарный телефон — если не пользуйтесь, смело отключайте. Поставьте многотарифный электросчётчик. Он считает по-разному днём и ночью — счёт за электричество будет меньше, если вы пользуетесь техникой и светом только поздно вечером или в ночное время.

Главное

Иногда кажется, что на «коммуналку» уходит половина зарплаты и с этим ничего не поделать. Но многое зависит от нас самих. Можно соблюдать простые законы экономии не только в части денег, но и расхода тепла, воды и электроэнергии.

Как сэкономить, если дом отапливается электричеством