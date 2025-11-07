Сбер запускает акцию Зелёный день с двойным кешбэком для держателей карт
СберБанк анонсировал проведение акции Зелёный день. В её рамках клиенты кредитной организации смогут получить в два раза больше бонусов Спасибо.
Дата проведения акции — 12 ноября. Но подписчики СберПрайм смогут пользоваться преимуществами дольше — им начислят двойные бонусы за покупки, совершённые 12, 13 и 14 ноября.
Чтобы получить увеличенный кешбэк, нужно:
- выбрать категории кешбэка на ноябрь;
- сделать покупки на сумму не менее 1 тысячи рублей в день, по Детской карте — от 100 рублей;
- дождаться зачисления бонусов — они придут до 26 декабря.
Акция действует при оплате картой Сбера, телефоном с функцией NFC, с помощью улыбки и айфоном по Bluetooth. Бонусы не начисляются, если платёж совершён через Систему быстрых платежей (СБП).
Количество подарочных баллов ограничено: по Детской карте можно получить до 1 тысячи бонусов, по обычной — до 3 тысяч бонусов, пользователям со СберПремьер банк начислит до 5 тысяч, а со СберПервый и выше — до 10 тысяч баллов.
Среди категорий, по которым можно получить повышенный кешбэк, представлены покупки у партнёров: Самокат, «Дикси» и Kari.
Напомним, что в августе 2025 года Сбер вернул возможность оплачивать покупки айфоном. Для этого банк запустил технологию Вжух, которая работает через Bluetooth.