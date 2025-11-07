Сбер запускает акцию Зелёный день с двойным кешбэком

СберБанк анонсировал проведение акции Зелёный день. В её рамках клиенты кредитной организации смогут получить в два раза больше бонусов Спасибо.

© Andrii Dodonov/iStock.com

Дата проведения акции — 12 ноября. Но подписчики СберПрайм смогут пользоваться преимуществами дольше — им начислят двойные бонусы за покупки, совершённые 12, 13 и 14 ноября.

Чтобы получить увеличенный кешбэк, нужно:

выбрать категории кешбэка на ноябрь;

сделать покупки на сумму не менее 1 тысячи рублей в день, по Детской карте — от 100 рублей;

дождаться зачисления бонусов — они придут до 26 декабря.

Акция действует при оплате картой Сбера, телефоном с функцией NFC, с помощью улыбки и айфоном по Bluetooth. Бонусы не начисляются, если платёж совершён через Систему быстрых платежей (СБП).

Количество подарочных баллов ограничено: по Детской карте можно получить до 1 тысячи бонусов, по обычной — до 3 тысяч бонусов, пользователям со СберПремьер банк начислит до 5 тысяч, а со СберПервый и выше — до 10 тысяч баллов.

Среди категорий, по которым можно получить повышенный кешбэк, представлены покупки у партнёров: Самокат, «Дикси» и Kari.

Напомним, что в августе 2025 года Сбер вернул возможность оплачивать покупки айфоном. Для этого банк запустил технологию Вжух, которая работает через Bluetooth.

