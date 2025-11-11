В Сбере рассказали, как получить удвоенные бонусы Спасибо

Сбер начислит клиентам 855 миллионов бонусов Спасибо за покупки в Зелёный день, следует из прогноза в пресс-релизе банка. Это рекордное количество бонусов как для банка, так и для всего рынка.

Зелёный день пройдёт 12 ноября, он приурочен ко дню рождения Сбера. В этот день всем клиентам будут начисляться двойные бонусы Спасибо за покупки из подключённых на месяц категорий.

Для участников программы лояльности с подпиской СберПрайм акция продлится дольше — с 12 по 14 ноября. За три дня клиенты смогут получить бонусами эквивалент 855 миллионам рублей. Их можно будет потратить на покупки в сервисах Сбера или его партнёров, например оплатить часть стоимости авиабилетов. Бонусы СберСпасибо также можно перевести на благотворительность.

Чтобы получить двойную выгоду, достаточно совершить покупку от 1 тысячи рублей для обычных карт и от 100 рублей для детских СберКарт. Способ оплаты может быть любой: пластиковой картой, через SberPay, улыбкой или с помощью Вжух. Но при оплате через Систему быстрых платежей (СБП) бонусы не начисляются.

Как получать максимум выгоды от СберСпасибо