Где выгоднее покупать молоко: «Магните», «Пятёрочке» или «Дикси»

Молоко входит в список социально значимых продуктов. Цены на товары из этого перечня контролируются государством, чтобы не допускать их резкого подорожания. «Рамблер» решил выяснить, в каком крупном сетевом магазине выгоднее всего покупать молоко: «Магните», «Пятёрочке» или «Дикси».

Мы проанализировали онлайн-каталоги для региона Москва. Сопоставили цены на одинаковую продукцию известных брендов, а также сравнили стоимость молока собственных торговых марок магазинов. Делимся выводами в статье.

Где выгоднее цены на молоко известных брендов

Сравнили цены на молоко брендов «Домик в деревне», «Простоквашино», «Село зелёное» и «Вкуснотеево». Критерием отбора стало наличие одинаковой продукции в онлайн-каталогах минимум двух из анализируемых сетевых магазинов. Все цены взяты на 12 ноября 2025 года.

Для сравнения отобрали:

«Домик в деревне», молоко ультрапастеризованное, 3,2% (950 мл).

«Домик в деревне», молоко пастеризованное, 2,5% (930 мл).

«Простоквашино», молоко пастеризованное, 2,5% (930 мл).

«Простоквашино», молоко отборное, 3,4–4,5% (930 мл).

«Село зелёное», молоко ультрапастеризованное, 3,2% (950 мл).

«Вкуснотеево», молоко ультрапастеризованное, 2,5% (900 мл).

Выделить одну сеть с самыми выгодными ценами на молоко по итогу анализа стоимости одинаковой молочной продукции в «Пятёрочке», «Магните» и «Дикси» не удалось. Однако можно заметить существенную разницу в стоимости отдельных позиций. Например, отборное молоко бренда «Простоквашино» в «Пятёрочке» можно купить за 99,99 рубля. В «Магните» покупка обойдётся в 103,99 рубля, а в «Дикси» — уже в 114,9 рубля. Переплата составит 14,91 рубля за упаковку (12,98%).

Если вам нравится молоко конкретного бренда, заранее сравнивайте цены на него в онлайн-каталогах магазинов. Исключите переплату и экономьте на покупках.

Приложения для экономии на покупках: 8 полезных сервисов

Можно ли купить молоко дешевле 80 рублей

Мы проверили цены в онлайн-каталогах на молоко собственных торговых марок «Пятёрочки», «Магнита» и «Дикси». Такая продукция традиционно стоит дешевле. Стоимость товаров указана на 12 ноября 2025 года.

Бренды Пятёрочки

В ассортименте «Пятёрочки» в 2025 году можно найти более 30 собственных торговых марок (СТМ). Например, молоко «Красная цена» или «Сарафаново». Несколько позиций из онлайн-каталога магазина:

«Красная цена», 1,5% (970 мл) — 69,99 рубля.

«Сарафаново» пастеризованное, 2,5% (930 мл) — 87,99 рубля.

«Станция Молочная», 3,3–6% (930 мл) — 89,99 рубля.

«Станция Молочная» пастеризованное, 2,5% (900 мл) — 79,99 рубля.

«Искренне ваш» пастеризованное, 2,5% (930 мл) — 89,99 рубля.

Корреспондент «Рамблера» нашла некоторые из вышеперечисленных позиций в торговой точке рядом с домом. Стоимость соответствуют ценам в онлайн-каталоге.

Бренды Дикси

В портфеле сети «Дикси» также более 30 собственных брендов. Молоко можно найти под маркой «Хуторок»:

«Хуторок» пастеризованное, 2,5% (900 мл) — 64,89 рубля.

«Хуторок» пастеризованное, 1,5% (900 мл) — 79,99 рубля.

Бренды Магнита

У «Магнита» также есть товары от собственных торговых марок. В онлайн-каталоге мы нашли молоко:

«Моя цена» пастеризованное, 2,5% (800мл) — 37,99 рубля.

«Моя цена» ультрапастеризованное, 2,5% (973 мл) — 76,99 рубля.

«Моя цена» ультрапастеризованное, 1,5% (973 мл) — 72,99 рубля

«ТД Сметанин» ультрапастеризованное, 2,5% (876 мл) — 73,99 рубля.

Корреспондент «Рамблера» также проверила цены в одном из магазинов сети «Магнит». Стоимость соответствует ценам из онлайн-каталога.

Стоимость всех перечисленных выше позиций не превышает 90 рублей. Более того, в каждой сети можно найти молоко собственных торговых марок дешевле 80 рублей.

Цены приведены без учёта акций. Стоимость товаров может быть ещё ниже. Например, по акции в «Дикси» купить молоко «Хуторок» пастеризованное, 1,5% (900 мл) можно за 69,99 рубля вместо 79,99 рубля.

Самое дешёвое молоко собственных торговых марок (продукты из обзора):

Как выгоднее покупать молоко: выводы

В «Пятёрочке», «Магните» и «Дикси» можно найти молоко дешевле 80 рублей. Обычно это продукция собственных торговых марок магазинов. Молоко сторонних брендов стоит дороже.

Если вы всегда покупаете молоко конкретного бренда, проверяйте цены на него в 2–3 продуктовых магазинах. Как показало исследование, разница на отдельные позиции может достигать около 15 рублей.

Не все позиции из онлайн-каталога могут находиться в торговой точке рядом с вашим домом. Чтобы узнать о наличии продукции, выберите нужный адрес магазина на сайте сети.

Для получения максимальной выгоды учитывайте скидки и акции. В начале каждого месяца выставляйте в мобильном приложении своего банка категории кешбэка. Обычно все банки предлагают включить 1% на все покупки. Так вы сможете возвращать часть потраченных на продукты денег рублями или бонусами.

