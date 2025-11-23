Как сэкономить на билетах — все способы

Стоимость билетов — важная статья расходов в любом путешествии. Но эти траты зачастую можно сократить с помощью выгодных предложений. Мы собрали доступные скидки на авиабилеты и проезд на поезде, которые позволят сэкономить.

© CentralITAlliance/iStock.com

Выгодные тарифы

Ценообразование

Стоимость поездок у «Российских железных дорог» (РЖД) и многих авиакомпаний не фиксированная, а всё время меняется в зависимости от даты и времени, популярности направления и остатка свободных мест.

Как правило, в будни поездки дешевле, чем на выходных, а утренние рейсы стоят меньше дневных и вечерних. Например, сравним билеты на «Сапсан» на 4 декабря 2025 года.

© Яндекс Путешествия

Летом или перед праздниками билеты дорожают из-за отпусков, тогда как в межсезонье их цена падает. Например, посмотрим динамику цен за год по направлению Москва — Казань. Мы видим, что самая дорогая цена в декабре — перед новогодними праздниками, а после них — в январе — самая дешевая.

© www.aviasales.ru

Чтобы поездка обошлась как можно дешевле, нужно мониторить цены на разные даты отправлений на платформах-агрегаторах Яндекс Путешествия, «Туту.ру», «Авиасейлс», One Two Trip.

Невозвратные билеты

Если билет нельзя вернуть после покупки, на него предусмотрена скидка. Опция есть и у авиаперевозчиков, и у РЖД. Получить обратно средства за такие билеты получится только в случае форс-мажора. Список факторов для вынужденного возврата компании публикуют на своих порталах.

© www.flypobeda.ru

В остальных случаях билет можно будет только заново переоформить на другие даты, заплатив полную стоимость.

Групповые поездки

В некоторые даты пассажирам РЖД доступны скидки за проезд группой свыше 10 человек. Эта льгота не работает, если стоимость рейса зафиксирована. Размер скидки будет зависеть от направления и даты.

© www.rzd.ru/

Скидки на проезд в день рождения

Некоторые авиакомпании и РЖД предлагают именинникам и их спутникам выгодные условия для поездок внутри страны. В свой день рождения, за семь дней до и семь дней после можно получить 10%-ную скидку на билеты в поездах дальнего следования.

Если именинник путешествует с компанией, ещё три человека могут воспользоваться этим дисконтом. Условие: все едут вместе в одном вагоне по общей брони. При покупке билета нужно выбрать соответствующий тариф «День рождения».

© www.rzd.ru/

Некоторые авиакомпании высылают постоянным клиентам промокоды ко дню рождения. S7 Airlines предоставляет промокод на скидку 3% для перелётов по тарифу «Эконом». Utair отправляет промокод на скидку 20% владельцам элитных уровней лояльности (Bronze, Silver, Gold). «Победа» дарит участникам своего клуба скидку 10%.

© S7

Субсидированные билеты

Если направление путешествия не популярно, некоторые категории граждан могут приобрести по нему субсидированный билет на самолёт. Часть стоимости такой поездки авиаперевозчику компенсирует государство, поэтому она обходится дешевле. В числе таких направлений, например, Крайний Север, Сибирь, Дальний Восток. Полный список утверждают ежегодно и публикуют на сайте Росавиации.

© Росавиация

Предложение актуально для льготных групп населения, таких как молодёжь до 23 лет, пенсионеры, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями. В программе участвуют разные авиакомпании.

Программы лояльности

Для пассажиров, выбирающих поездки железнодорожным транспортом, действует программа лояльности «РЖД-бонус». Её участником может стать любой путешественник. После заполнения приветственной анкеты он получает 500 стартовых баллов. Их также дают за сами путешествия, участие в акциях компании и прохождение анкет.

Баллы за поездки первоначально начисляют по тарифу 1 балл = 3,34 рубля. С повышением уровня программы лояльности баллы дешевеют.

© «РЖД-бонус»

Если суммы будет достаточно, за баллы можно приобретать билеты или частично оплачивать ими покупки в системе РЖД, начиная с «серебряного» уровня. Если баллы долго не использовать и не копить, через два года они сгорят.

У многих авиакомпаний тоже есть свои программы лояльности. Обычно их участники копят не бонусы, а так называемые мили. Например, пользователи «Аэрофлот-бонус» получают баллы за приобретение большинства категорий билетов или покупки у партнёров программы. Периодически бывают специальные акции и предложения, позволяющие получить дополнительные мили. Накопленными бонусами можно оплатить новые рейсы и провоз багажа, а затем ещё и повышать с их помощью класс обслуживания.

© «Аэрофлот»

Схожую систему лояльности предлагает путешественникам S7. Программа S7 Priority основана на накоплении миль, их можно использовать для оплаты авиабилетов и различных дополнительных сервисов, например выбора места. Программа предоставляет зарабатывать мили не только за перелёты, но и за покупки у компаний, выступающих партнёрами. Суммировать баллы нескольких участников можно на совместном семейном счёте.

© www.s7.ru

Участники программы лояльности «Крылья» от «Уральских авиалиний» могут получать бонусы размером до 12% стоимости перелётов и допуслуг компании, таких как питание, выбор места, провоз багажа. Процент начисления бонусов варьируется в зависимости от выбранного тарифа и статуса участника программы.

© www.uralairlines.ru

Система лояльности от Utair (Status) функционирует схожим образом. Клиент получает мили пропорционально количеству совершенных перелётов на рейсах авиакомпании. Эти виртуальные баллы можно использовать для последующих скидок при бронировании нового маршрута или оплате сопутствующих услуг или сборов, кроме страхования.

© media.utair.ru/status

Льготные категории

Помимо субсидированных направлений, для льготных категорий населения есть и другие способы сэкономить на поездках. Рассмотрим условия для разных групп.

Многодетные семьи

Семьям с тремя или более детьми дают 15%-ную скидку на дальние поездки в купе. Важно, чтобы при этом младшему ребёнку ещё не исполнилось 18 лет. Чтобы активировать льготу, нужно зарегистрировать всех участников в программе «РЖД-бонус» и присвоить им статус «Большая семья». Можно объединить под этой меткой и ранее зарегистрированных участников. Затем предъявить в кассе РЖД, на сайте или в мобильном приложении номер участника бонусной программы.

Чтобы подтвердить право на льготы, нужно предъявить паспорта (для лиц старше 14 лет), свидетельство о браке и свидетельства о рождении детей (до 14 лет), документы об усыновлении/опеке при необходимости. Можно принести документы в кассу РЖД или отправить с обращением на почту bonusfamily@fpc.ru. Скидка не работает, если уже действует специальный тариф для детей.

Студенты

Курсанты и студенты очных отделений до 23 лет могут получить в «РЖД» скидку в 25% на проезд. Она действует на билеты в сидячие вагоны высокоскоростных поездов и купе поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании (ФПК) по всей России. Льготу не предоставляют автоматически, её нужно оформлять заранее.

Чтобы подтвердить статус студента, нужно взять справку в учебном учреждении, а затем выслать через форму обратной связи или на почту bonusstudent@fpc.ru. Обязательна регистрация в программе «РЖД-бонус» — понадобится номер участника. Скидка действует пять дней, и активировать её можно при покупке на сайте или через кассу.

Наличие молодёжных тарифов на авиабилеты и количество мест по ним полностью зависят от политики каждого перевозчика. Поэтому, чтобы найти такое предложение, необходимо проверять его вручную при бронировании, поскольку общего механизма не существует.

Дети

Дети от 10 до 17 лет могут путешествовать на поездах дальнего следования с 50%-ной скидкой. Эта льгота действует в поездах ФПК и определённых категориях вагонов. Дети до пяти лет едут бесплатно, если они не занимают отдельное место.

Подтвердить льготу нужно будет с помощью свидетельства о рождении и паспорта ребёнка, если ему уже есть 14 лет. Указанные льготы распространяются на поездки внутри России и в страны СНГ. Однако в последнем случае скидка будет распространяться только на часть пути внутри страны.

В 2025 году российских авиаперевозчиков тоже обязали предоставлять 50%-ную скидку на билеты для детей от 2 до 12 лет. Она не действует только в бизнес-классе или если перелёт оформлен по субсидированному тарифу. Пассажиры младше двух лет по России путешествуют бесплатно, но без отдельного места. На международных рейсах детям этого возраста предоставляют скидку в 90%.

Пенсионеры

На поездки внутри страны действуют льготы от РЖД для разных категорий пенсионеров:

граждан в возрасте от 60 лет — скидка 10% в период с 16 сентября по 21 декабря. Действует в купе поездов компании ФПК;

— скидка 10% в период с 16 сентября по 21 декабря. Действует в купе поездов компании ФПК; Героев СССР, России и полных кавалеров ордена Славы — в год две бесплатные поездки по личным причинам и одна к месту лечения и обратно. По паспорту и удостоверению;

— в год две бесплатные поездки по личным причинам и одна к месту лечения и обратно. По паспорту и удостоверению; Героев Социалистического труда и обладателей орденов Трудовой славы и «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» трёх степеней — в год одна бесплатная поездка по личным обстоятельствам. По паспорту и удостоверению;

— в год одна бесплатная поездка по личным обстоятельствам. По паспорту и удостоверению; ветеранов, членов семей погибших, блокадников, чернобыльцев и узников концлагерей — бесплатный проезд к месту лечения и обратно раз в год. По талону от Социального фонда РФ, выдают вместе с путёвкой в органах соцзащиты.

Льготные программы для пенсионеров есть в сфере авиапутешествий. Помимо скидок для субсидированных направлений, действуют внутренние предложения авиакомпаний. Специальные условия предлагают, например, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии».

Инвалиды

Пассажиры с инвалидностью и их сопровождающие могут рассчитывать не только на специально оборудованные места, но и на более дешёвые билеты и поездки.

для любой группы инвалидности — бесплатный проезд к месту лечения и обратно;

— бесплатный проезд к месту лечения и обратно; для инвалидов I группы и детей с инвалидностью — билеты со скидкой в 50% в спальных и купейных вагонах.

Льготы также распространяются на одно лицо, сопровождающее инвалида в поездке. Для подтверждения нужен льготный статус в программе «Для пассажиров из числа инвалидов». Чтобы его получить, нужно будет предоставить документы: СНИЛС, паспорт, справку об инвалидности. А в кассе или на сайте обязательно сообщить номер участника программы.

Скидки для инвалидов на авиаперелёты зависят от политики конкретных компаний. Так же, как и для остальных льготных категорий, доступны субсидированные билеты.

Банковские продукты

Некоторые банки выпускают специальные карты для путешественников, позволяющие экономить на передвижениях, получать льготные условия и даже суммировать имеющиеся скидки.

К примеру, дебетовая карта «СберТревел» от Сбербанка позволяет накапливать бонусы и тратить их на билеты и отели в разделе «Путешествия» на сайте и в приложении СберБанк Онлайн. Кредитная карта Alfa Travel от Альфа-Банка тоже даёт обладателю возможность получать мили на покупку ж/д и авиабилетов, а также баллы на бронирование отелей. Схожим функционалом обладает дебетовая карта All Airlines от Т-Банка или кредитка «130 дней без %» от «Русского стандарта».

Главное

У российского оператора железных дорог и у многих авиаперевозчиков есть скидки на проезд для разных случаев и категорий населения. Стоимость билетов на поезда и самолёты меняется, исходя из спроса, времени отправления, даты и популярности маршрута. Можно сэкономить, выбрав билеты без возможности возврата или путешествуя большими группами.

Поездки со скидками доступны льготным категориям: многодетным семьям, студентам, пенсионерам и инвалидам. У многих перевозчиков действуют программы лояльности, которые позволяют копить баллы или мили и потом оплачивать ими билеты. Скидки бывают доступны именинникам в сам день рождения и за несколько дней до или после даты.

Банки предлагают специальные программы лояльности, связанные с платёжными картами, которые позволяют путешественникам существенно экономить на поездках. Эти карты дают возможность копить бонусы и пользоваться льготными условиями.

Как выгодно бронировать жильё в путешествиях: 10 советов