С 1 декабря москвичи смогут ездить на метро и автобусах всего за 54 рубля

В декабре пассажиры московского транспорта будут получать повышенный кешбэк за оплату проезда картой «Мир» со смартфона, сообщается на сайте мэра Москвы. Стоимость проезда с учётом кешбэка при оплате через NFC составит всего 54 рубля.

© Алексей Куденко/РИА Новости

Акция продлится с 1 по 31 декабря 2025 года. Она распространяется на оплату проезда на:

метро;

МЦК;

МЦД в зонах «Центральная» и «Пригород»;

регулярных речных маршрутах;

автобусах;

трамваях.

Для сравнения: стоимость одной поездки по карте «Тройка» составляет 67 рублей, банковской картой — 74 рубля, по биометрии — 63 рубля.

Чтобы получать повышенный кешбэк с каждой поездки на общественном транспорте, необходимо скачать любой мобильный платёжный сервис и добавить в него карту «Мир» с положительным балансом. Для оплаты прикладывайте смартфон с включённой функцией NFC к турникету или валидатору.

