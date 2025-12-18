Где выгоднее купить красную икру: в «Пятёрочке», «Дикси» или «Ленте»

Многие россияне не представляют себе Новый год без красной икры на праздничном столе. По мере приближения торжества цены на этот деликатес растут. «Рамблер» выяснил, в каком крупном сетевом магазине выгоднее купить красную икру к Новому году: в «Пятёрочке», «Дикси» или «Ленте». Мы также спросили у эксперта о главных правилах безопасной покупки.

Где выгоднее цены на красную икру

Мы изучили ассортимент крупных сетевых магазинов в Москве в онлайн-каталогах и сравнили среднюю стоимость 100 граммов натуральной лососёвой икры в каждом из них. Сравнение проводилось по видам рыб: горбуша, нерка, кета. Цены взяты на 16 декабря 2025 года без учёта скидок по карте лояльности.

«Пятёрочка»

Икра «Тунгутун», лососёвая горбуша, зернистая, солёная (90 г) — 799,99 рубля.

Икра лососёвая «Тунгутун» (95 г) — 839,99 рубля.

Икра «Красное Золото», лососёвая горбуша, зернистая, солёная (100 г) — 999,99 рубля.

Икра «Красное Золото», лососёвая нерка, зернистая, солёная (100 г) — 1099 рублей.

Икра «Красное Золото», лососёвая горбуша, зернистая, солёная (200 г) — 2499 рублей.

Икра «Красное Золото», лососёвая горбуша, зернистая, солёная (500 г) — 5999 рублей.

На момент подготовки материала скидка по карте лояльности «Х5 Клуб» действовала только на икру горбуши марки «Тунгутун» 90 граммов, она составила 100 рублей (–13%).

Пластиковую карту «Х5 Клуб» можно купить у кассира за 9,99 рубля. Виртуальную карту можно завести бесплатно, скачав приложение магазина.

Корреспондент «Рамблера» проверила стоимость товаров некоторых позиций в магазине рядом с домом. Стоимость соответствуют ценам в онлайн-каталоге.

Икра кеты «Тунгутун», лососёвая, зернистая (90 г) — 799,9 рубля.

Икра горбуши «Авача» (90 г) — 799,9 рубля.

Икра форели «Дары океана», лососёвая, зернистая (90 г) — 799,9 рубля.

Икра лососёвая, зернистая, 1-й сорт в ассортименте (95 г) — 599,9 рубля.

Икра лососёвая, зернистая «Дары океана» (95 г) — 599,9 рубля.

Икра форели лососёвая «Дары океана», зернистая (140 г) — 999,9 рубля.

Если использовать карту лояльности магазина при покупке, можно сэкономить в среднем 100–200 рублей за баночку икры. 16 декабря в акции были почти все перечисленные позиции.

Корреспондент «Рамблера» также проверила цены в одном из магазинов сети «Дикси». Стоимость соответствует ценам из онлайн-каталога.

Получить скидочную карту можно бесплатно на кассе при покупке от 500 рублей или за 9 рублей при меньшей сумме. Или бесплатно выпустить виртуальную карту в мобильном приложении магазина.

«Лента»

Икра горбуши, солёная, «Путина», ястычная (100 г) — 1105,26 рубля.

Икра горбуши PREMIUM CLUB (170 г) — 2735,79 рубля.

Икра нерки «Гурман», зернистая (200 г) — 2315,78 рубля.

Икра горбуши «Три кита», зернистая (200 г) — 1999,99 рубля.

Икра горбуши «Русское море», зернистая (310 г) — 3473,69 рубля.

Икра горбуши «Камчатское море», зернистая (320 г) — 4385,29 рубля.

Икра горбуши «Три кита», зернистая (400 г) — 4736,84 рубля.

Икра кеты «Три кита», зернистая (400 г) — 5157,89 рубля .

. Икра нерки «Гурман», зернистая (400 г) — 5157,89 рубля.

Цены на икру в «Ленте» намного выгоднее с картой лояльности. Скидки начинаются от 15% и доходят до 52%. Стоимость икры в офлайн-магазине соответствовала цене, указанной в онлайн-каталоге, убедилась корреспондент «Рамблера». При личном посещении магазина найден наиболее выгодный вариант — лососёвая икра «Путина», зернистая, объёмом 95 граммов за 499 рублей по карте лояльности.

Скидочную «Карту № 1» можно купить на кассе магазина за 20 рублей. Виртуальная карта оформляется бесплатно через мобильное приложение «Лента».

Сравним стоимость

В обозреваемых сетевых магазинах продаётся красная икра разных производителей. Поэтому мы сравнили средние цены на икру одних видов рыб в пересчёте на 100 граммов продукта без учёта скидок.

Самые низкие средние цены на 100 граммов натуральной красной икры — в «Дикси» (888,77 рубля). На втором месте «Пятёрочка» (1091,77 рубля), на третьем — «Лента» (1260,53 рубля). Как мы видим, стоимость икры не сильно отличается в зависимости от вида рыбы: горбуша, кета или нерка.

Главные правила безопасной покупки красной икры

На банке икры должна быть маркировка «Честный знак», сказал «Рамблеру» президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Вся икорная продукция в потребительской таре подлежит цифровой маркировке в системе, пояснил он.

У продавцов икры и других рыбных деликатесов должны быть ветеринарные сопроводительные документы, пояснил Мартынов. Покупатель вправе потребовать перед покупкой декларацию о соответствии продукции, а продавец обязан её предоставить. В ветеринарном документе и на упаковке товара должны совпадать: наименование производителя, адрес производства и дата изготовления, отметил эксперт.

Рекомендации Роспотребнадзора по выбору красной икры:

Внешний вид упаковки. Крышка банки не должна быть вздутой или проминаться. При встряхивании не должно быть слышно бульканья. На этикетке обязательно указаны название рыбы, дата изготовления и дата фасовки. Состав. В нём должны быть икра и соль. И допустимы безопасные консерванты: Е-200, Е-201, Е-202, Е-203, Е-211, Е-212, Е-213. Не покупайте икру с добавкой Е239 (уротропин), он запрещён с 2010 года. Внешний вид икринок. Мелкие, однородные и рассыпчатые. Без плёнок и трещинок. Если икра сочится, а икринки выглядят сдувшимися, вероятно, продукция ранее уже размораживалась. Запах. Слабый, рыбный и немного копчёный. Если красная икра пахнет селёдкой — она подделана или испорчена.

Самое важное про красную икру

В среднем 100 граммов натуральной красной икры можно купить за 900–1200 рублей без учёта скидок по карте лояльности.

Чаще всего в каталогах встречается икра горбуши. Самый широкий ассортимент из обозреваемых сетевых магазинов предлагает «Лента». У неё же самые большие скидки для участников программы лояльности. Без карты покупки в этом магазине, скорее всего, обойдутся дороже, чем в «Пятёрочке» и «Дикси».

Проверяйте на упаковке икры наличие маркировки «Честный знак». Обращайте внимание на сроки годности и внешний вид продукции. Не покупайте икру у остановок общественного транспорта, с открытых прилавков на стихийных рынках и онлайн — вы рискуете получить фальсифицированный продукт неизвестного происхождения и качества. Храните икру по инструкции, указанной на упаковке.

