Как выгодно купить новогоднюю ёлку в 2025 году

До Нового года осталось чуть больше недели. Города уже давно украшены к празднику, а витрины магазинов манят изобилием декора для дома. Особую роль в создании праздничной атмосферы играет ёлка. Рассказываем, как правильно спланировать бюджет на новогоднее дерево и избежать ненужных переплат.

Какой бюджет заложить на покупку новогодней ёлки

Чтобы праздник не обернулся финансовым стрессом, расходы на ёлку не должны превышать 10–15% от ежемесячного дохода семьи, считает руководитель направления категории «Сад» сети гипермаркетов «Лемана ПРО» Оксана Благая. По её мнению, оптимально выделить на покупку новогоднего дерева не более 10% праздничного бюджета и ещё до 5% на дополнительные траты.

Примерные суммы на сопутствующие расходы для живой ёлки назвал «Рамблеру» создатель экосервиса «Сохрани лес» Андрей Хорошилов.

Он рекомендует заложить в бюджет:

500–2000 рублей на доставку;

200–500 рублей на сетку для транспортировки;

900–5000 рублей на подставку;

300–1000 рублей на средства ухода;

500–3000 рублей за вывоз на утилизацию​ (или бесплатно в пунктах приёма).

Средний новогодний бюджет россиянина в 2025 году составит около 37,3 тысячи рублей, следует из результатов опроса группы ДРТ (бывшая Deloitte). Из них 44% придётся на праздничный стол, 40% — на подарки, а 16% — на развлечения и досуг, в том числе на покупку ёлки. Исходя из этих подсчётов, среднестатистический россиянин планирует потратить на новогоднее дерево не более 5 тысяч рублей.

Сколько стоят новогодние ёлки

Живые ели

Живую ёлку в 2025 году можно купить по цене от 1,5 тысячи рублей, сказала Благая. Деревья самого популярного размера 1,5–2 метра стоят от 2,5 тысячи рублей.

Популярностью у россиян пользуются импортные новогодние деревья: пихта Нордмана и пихта Фразера, отметил соучредитель компании «Ёлки.Биз» Владимир Борисов. По его словам, хвоя у этих деревьев мягкая и практически не осыпается. Но стоят они в четыре-пять раз дороже, чем русские ёлки, предупредил эксперт.

Борисов назвал актуальные цены на деревья:

Качественная живая русская ель или сосна высотой 2 метра из питомника стоит около 4,5 тысячи рублей;

Пихта Нордмана — не менее 20 тысяч рублей;

Пихта Фразера — ближе к 30 тысячам рублей.

Помимо новогодних ёлок, популярностью пользуется лапник — пучок хвойных веток, который используют для украшения помещений, отметил Борисов. Самый простой лапник из сибирской пихты стоит в несколько раз дешевле целого дерева — в среднем 500–600 рублей. Пучок веток пихты Нобилис уже сопоставим по цене с 2-метровой отечественной ёлкой и обойдётся примерно в 4 тысячи рублей.

Существует экологичный лайфхак, как не потратить на лапник ни рубля — попросите еловые ветки на ярмарке от питомника. Их, скорее всего, дадут бесплатно. Дома поставьте ветки в прочную вазу с водой и украсьте. Андрей Хорошилов Создатель экосервиса «Сохрани лес»

Искусственные ели

Средняя стоимость искусственной ели — около 3,7 тысячи рублей, с украшениями — 4,8 тысячи рублей, сказал Хорошилов.

«Рамблер» изучил средние цены на искусственные ёлки в онлайн-каталогах:

Небольшие ели до 1,5 метра стоят 1,5–6 тысяч рублей .

. Средние ели 1,5–2 метра обойдутся в 6–15 тысяч рублей.

За высокие ели от 2 метров придётся отдать от 15 тысяч рублей.

Цена зависит не только от высоты, но и от материала и качества изделия. Самый распространённый вариант эконом- и среднего ценового сегментов — ёлки с хвоей из ПВХ. Выглядят они ненатурально: плоские иголки из тонко нарезанной плёнки на проволочном основании. Дорогие, но самые реалистичные — литые искусственные ели. Их иголки объёмные и выполнены из плотной резины. Также встречаются смешанные типы искусственных ёлок: сверху они литые, а ближе к стволу для объёма добавляется ПВХ.

Где дешевле купить новогоднюю ёлку

Живые ели

Самые низкие цены на живые новогодние ёлки в сетевых магазинах, супермаркетах и отделах «Сад» строительных гипермаркетов, считают Благая и Борисов. Магазины используют ели для привлечения потенциальных покупателей остальных товаров и часто не закладывают в цены маржу, но такие деревья часто низкого качества.

Как правило, выкладку ёлок в магазинах делают раз в сутки, ночью. Из-за активного кондиционирования и обогрева помещений днём они становятся изрядно подсохшими. Владимир Борисов Cоучредитель компании «Ёлки.Биз»

Хорошилов считает, что самые выгодные цены благодаря прямым поставкам из питомников предлагают ярмарки и базары. По его оценке, это в среднем 1,5–2,5 тысячи рублей за ёлки высотой 1,5–2 метра.

По мнению Борисова, цены на живые деревья на ёлочных базарах и в интернете примерно одинаковые. Ключевая разница в том, что базары, как правило, не предлагают доставку, что влечёт за собой неудобства при транспортировке.

Не стоит бояться заказывать ёлку онлайн, считает Борисов. Чтобы снизить риски, он рекомендует внимательно изучить фото перед покупкой и выбрать оплату после доставки. Если дерево не понравится, можно будет от него отказаться.

Признаки свежей живой ели:

Хвоя однородного цвета, без жёлтых кончиков.

Насыщенный хвойный аромат.

Свежий срез без тёмной каймы.

Ветки эластичные и легко гнутся.

Хвоя не остаётся на ладони, если протянуть ветку через легко сжатый кулак. Если приподнять ёлку за ствол и слегка стукнуть о землю, может упасть несколько иголок, но не более.

Дерево достаточно тяжёлое. Свежая отечественная ёлка высотой 2 метра будет весить около 2–3 килограммов, пихта Нордмана — около 15 килограммов. Это говорит об обилии внутренней влаги.

Искусственные ели

Более выгодные предложения следует искать на онлайн-площадках: они предоставляют широкий выбор и скидки, отметил Хорошилов. Однако всегда есть риск столкнуться с браком или задержками — они уже есть из-за растущего спроса на товар по мере приближения новогодних праздников, предупредил эксперт.​

Магазины и супермаркеты тоже торгуют искусственными ёлками. Более того, у них есть гарантия качества, отметил Хорошилов. При этом ёлки там стоят дороже — в среднем от 4 тысяч рублей.

Признаки качественной искусственной ели:

Густая крона и равномерное распределение веток.

Ровная коническая форма.

Отсутствие химического запаха.

Надёжность и устойчивость конструкции.

Какая ёлка выгоднее финансово

Живое дерево в моменте обычно обходится дешевле хорошей искусственной ели, если не брать в расчёт элитные пихты. Оптимальное время для покупки натуральной ёлки — двадцатые числа декабря. Дороже всего она обойдётся за 2–3 дня до Нового года: цены в этот период взлетают в 1,5–2 раза, предупредила Благая.

В долгосрочной перспективе качественная искусственная ёлка будет финансово выгоднее, подчеркнул Хорошилов. Такое дерево прослужит более 10 лет, а окупится примерно за 3–5 сезонов.

