Как выгодно продать вещи на доске объявлений в 2026 году

Продать ненужные вещи быстро и по хорошей цене — реальная задача, если знать правильный подход к размещению объявлений. Успех продажи зависит от многих факторов: внешний вид объявления, выбор площадки, подключение платного продвижения. Протестировали возможности площадок и выяснили, как проще и выгоднее дать новую жизнь старым вещам.

Где продавать ненужные вещи

Существует много эффективных площадок по продаже ненужных вещей. Выбор платформы зависит от типа товара, его состояния, желаемой скорости продажи и вашей готовности к взаимодействию с покупателями.

Онлайн-доски объявлений

Первую позицию в России в категории «классифайды» (что означает «доски объявлений») занимает «Авито». По данным на сентябрь 2025 года, ежедневная аудитория платформы составляет 26 миллионов пользователей.

«Юла» интегрирована с «ВКонтакте» и его площадками. Раздел «Объявления» уже настроили 4 000 сообществ с суммарной аудиторией 26 миллионов пользователей. На платформе есть поиск объявлений рядом с человеком.

Менее известные площадки — EDC SCALE, «КупиПродай», Leboard, Gde.ru. Здесь меньше просмотров объявлений, чем у лидеров рынка, поэтому продажа вещей менее эффективна.

Социальные сети

В социальных сетях — «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram — есть тематические группы и чаты, предназначенные для продажи и обмена вещами. Наиболее популярны местные «барахолки» (например, по городу или району проживания) и группы по интересам (детские товары, книги, винтажная одежда).

Соцсети дают возможность найти более узкую целевую аудиторию. По этой причине они больше подходят для локальных продаж и нишевых товаров. Тем не менее здесь риски выше: нет защиты сделок и безопасной доставки, а успех сделки зависит от добросовестности обеих сторон.

Ресейл-площадки

В июне 2025 года на маркетплейсе Wildberries появилась функция ресейла. Можно продать вещи, которые не подходят или вышли из пользования. Но выставить можно только те позиции, которые пользователь приобрёл на площадке. Выбор доступен из собственного списка покупок. Кроме того, пользователь должен иметь улучшенный WB-кошелёк, который привязан к Госуслугам.

Раздел ресейла есть и на маркетплейсе Lamoda. На нём представлены люксовые товары известных брендов, бывшие в употреблении, — по сниженной цене. Подлинность проверяет партнёр площадки Second Friend Store. Продажей брендовых товаров занимается платформа Oskelly. На сумках и аксессуарах специализируется The Cultt. Из-за необходимости проверок площадки, работающие с люксом, берут комиссии с продаж.

Сравнительная таблица разных типов классифайдов

Как не продешевить, выставляя цену

Одна из самых частых ошибок продавцов — установка цены «на глаз». В результате товар либо долго не продаётся, либо уходит слишком дёшево. Эксперты советуют начинать с анализа рынка.

Перед публикацией стоит найти 5 –10 объявлений с аналогичными товарами и сравнить цены. Важно учитывать не только стоимость, но и состояние вещи, комплектацию и регион.

На цену сильно влияют сезонность и уровень конкуренции в категории, отмечает руководитель проекта «Юла» Фёдор Шанцер.

Летом выше спрос на товары для дома и дачи, зимой — на технику и одежду. Чем больше предложений в категории, тем жёстче ценовая конкуренция и тем аккуратнее нужно подходить к стоимости, — рассказывает эксперт.

На «Авито» дополнительный ориентир — рекомендованная цена, рассчитанная автоматически на основе похожих объявлений. Она защищает от ошибок, как неоправданного завышения, так и необоснованного демпинга, — это особенно полезно для продавцов без опыта, отмечает руководитель направления продаж новым клиентам «Авито» Тамара Квиркелия.

Как правильно заполнить карточку товара

Успех объявления зависит от того, как выглядит карточка товара. Внимание покупателей привлекают короткие, ёмкие заголовки размером в 35 символов.

В названии объявления укажите бренд, модель и ключевые характеристики, советует Квиркелия. Цену, регион и размеры товара лучше указать в отдельных полях, уточняет эксперт.

Мы изучили объявления на досках объявлений и выявили удачные и неудачные заголовки:

Объект продажи: детская коляска Tutis Viva Life 2 в 1, цвет голубой

Неудачный заголовок: Продам детскую коляску Tutis Viva Life, 2 в 1, очень лёгкая

Удачный заголовок: Коляска Tutis Viva Life 2 в 1, голубая

Объект продажи: Кроссовки Nike Air Force 1

Неудачный заголовок: Кроссовки Nike

Удачный заголовок: Кроссовки Nike Air Force 1, 38-й размер

Объект продажи: iPhone 13 Pro Max 128GB, White

Неудачный заголовок: PHONE 13 PROMAX 128 GB, БЕЛЫЙ

Удачный заголовок: iPhone 13 Pro Max 128 GB, белый

Объект продажи: Угловой диван-кровать Монстад IKEA

Неудачный заголовок: Диван угловой за 15 000 в Химках, размер 200 х 150

Удачный заголовок: Диван угловой ИКЕА Монстад, велюр

Эксперт рекомендует обращать внимание на другие детали объявления:

Обязательно проверьте, что категория выбрана верно, а параметры — цвет, материал, размер, состояние — заполнены максимально подробно. Описание, разбитое на короткие абзацы и дополненное ответами на типовые вопросы, избавляет покупателей от лишних сомнений. Тамара Квиркелия Руководитель направления продаж новым клиентам «Авито»

Фотографии — одна из важных частей объявления. Эксперт советует делать четыре снимка с разных ракурсов и при хорошем освещении, а также добавить демонстрационное видео, чтобы показать товар в действии.

Как использовать платное продвижение

Доски объявлений часто включают функции, увеличивающие количество просмотров и повышающие заметность объявлений в поиске. Эти услуги обычно предоставляются за отдельную плату.

После публикации объявление получает максимум просмотров в первые сутки. Чтобы удерживать интерес, при продаже товара с высокой ценой среди схожих вариантов либо при продаже товара, у которого на платформе есть множество аналогов, я рекомендую подключать продвижение. Тамара Квиркелия Руководитель направления продаж новым клиентам «Авито»

Дешёвые единичные товары, как правило, не окупают платы за продвижение. Следует оценить, как работает органическая выдача, и только потом принимать решение о платном продвижении.

«Авито» предоставляет пять видов инструментов для продвижения:

турбо-промо — автоматически выводит ваше предложение на передовые позиции;

цветовая маркировка обеспечивает визуальное выделение;

фиксация в верхней части выдачи («топ») гарантирует вашему объявлению приоритетное положение в течение выбранного периода;

премиальные размещения в эксклюзивных блоках;

сервис автоподнятия регулярно обновляет позицию вашего объявления.

На «Юле» действуют четыре тарифа. Первый поднимает объявление только внутри своей категории, три других обеспечивают многократное увеличение охватов — от 15 до 40 раз.

Для сравнения возможностей этих площадок мы опубликовали одинаковые объявления на обоих ресурсах с аккаунта нового пользователя. В качестве объекта для продажи выбрали новое платье с биркой, выставленное по цене 990 рублей.

Сравнение возможностей для пользователя «Авито» и «Юлы» (с учётом акций на продвижение)

© Рамблер

По результатам проведённого нами мини-исследования более удобной для продвижения площадкой стала «Юла». Мы воспользовались акционным предложением — 1 рубль в день на неделю для новых пользователей. После этого стоимость услуг возрастает до 19–99 рублей за 7 дней. Но это дешевле, чем на «Авито».

Мы рассматривали продвижение и на других площадках. На наш взгляд, «Авито» подойдёт для продажи дорогих или антикварных вещей, так как у него есть преимущество в виде широкого охвата. В этом случае платное продвижение может окупиться.

Платное продвижение в социальных сетях менее эффективно, поскольку пользователи листают ленту чаще ради развлечения, а за покупкой вещей идут на тематические площадки. Траты на размещение объявления часто уменьшают выгоду от продажи личных вещей.

Например, минимальный бюджет на продвижение в «Одноклассниках» — 250 рублей в день, во «ВКонтакте» в 2026 году — 500 рублей + 100 рублей в счёт НДС. Такие расценки становятся совсем невыгодными, если продавать одежду или предметы быта.

Telegram Ads не рассчитан на размещение подобного рода объявлений: минимальный бюджет здесь исчисляется сотнями или даже тысячами евро, что экономически неоправданно.

В социальных сетях более оптимально размещать объявления в тематических сообществах, а не продвигать пост на широкую аудиторию.

Какую роль играет доставка

Многие крупные доски объявлений предлагают покупателям удобные решения по доставке товаров. Вот основные игроки российского рынка:

Авито: услуга доставки есть в интерфейс сайта. Можно отправить товар почтой или курьером, выбрав удобную форму оплаты. Деньги не переводятся продавцу до получения и выкупа товара покупателем.

Юла: есть возможность отправки посылок через «Почту России» и курьерские службы. Выбор за продавцом. Но деньги хранятся у «Юлы» до получения.

YouDo: сервис объединяет исполнителей услуг и заказчиков, включая доставку товаров. Подходит скорее для единичных заказов, но удобен для небольших городов. Сделки проводятся в безопасном режиме.

Объявления с предложением доставки привлекают больше внимания и способствуют заключению большего числа сделок, отмечает руководитель направления продаж новым клиентам в «Авито» Тамара Квиркелия.

С этой функцией товар видят не только в вашем регионе, но и в других городах: по статистике, это помогает привлекать до 40% больше внимания к объявлению и увеличивает количество обращений примерно на 15%. Потенциальная аудитория становится шире, а шансы на продажу растут. Тамара Квиркелия Руководитель направления продаж новым клиентам «Авито»

Стоит ли обращаться к специалистам

На многих досках объявлений работают специалисты по продвижению товаров и услуг. Их основная цель — увеличить продажи и прибыль своих клиентов за счёт эффективного использования всех возможностей этих платформ.

Услуги такого специалиста в среднем обходятся от 10 тысяч до 50 тысяч рублей в зависимости от объёма работы и задач. Стоимость его работы превышает цену многих товаров.

Для обычного пользователя обращение к специалистам — это избыточные расходы, говорят представители «Авито» и «Юлы». Они сходятся во мнении, что привлечение специалиста оправданно, если продажа — это бизнес, а не разовая сделка.

Если вы периодически продаёте товары после личного использования и вашей целью не является максимизация объёма продаж, то профессиональное продвижение вам не потребуется. При этом мы рекомендуем в любом случае максимально заполнить профиль, корректно создавать объявление и вести коммуникацию с покупателями, — советует Фёдор Шанцер.

Как выгодно и быстро продавать вещи: главное

Выбирайте подходящую площадку для размещения в зависимости от вида товара и целевой аудитории. Изучайте предложения конкурентов и сезонность, а затем устанавливайте оптимальную цену. Подберите хорошие фотографии, составьте ёмкое и содержательное описание товара. Используйте платное продвижение, если нужно выделить предложение среди конкурентных. Обращайтесь к специалистам-маркетологам только в случае необходимости массовых продаж. Для разовой сделки — это избыточные траты.

