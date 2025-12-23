Бонусы Спасибо можно переводить родным без комиссии

Сбер разрешил владельцам совместных счетов переводить бонусы Спасибо членам своей семьи без комиссии, сообщила пресс-служба банка. Новый сервис доступен в мобильном приложении и интернет-банке.

Для переводов друг другу взрослым клиентам необходимо иметь открытый совместный счёт. Родители могут переводить бонусы детям, оформив для них детскую карту. В приложении появится соответствующий профиль ребенка, на который можно зачислить бонусы.

Интерфейс операции аналогичен стандартным переводам: требуется указать имя получателя, номер счёта и сумму в бонусах. В целях безопасности обратный перевод со счёта ребёнка невозможен. Ежемесячный лимит на получение бонусов составляет 20 тысяч.

Функция работает в актуальных версиях приложения: 16.15 и новее для Android и 17-й версии и выше для iOS.

