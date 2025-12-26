Новогодний бонус: куда вложить премию, чтобы она работала весь год

Декабрь — месяц, когда многие работодатели выплачивают сотрудникам премии по итогам года. В 2025 году их планируют выдать 53% компаний, ещё 12% намерены платить их выборочно, выяснили специалисты сервиса «Моё дело». Узнали у экспертов, куда вложить новогодний бонус, чтобы он принёс максимум выгоды.

Закрыть кредиты

Прежде чем приступать к формированию сбережений или инвестированию, важно разобраться с существующей долговой нагрузкой. В зависимости от размера долга годовая премия позволит:

полностью освободиться от долгов — и после этого направить освободившиеся средства на накопления;

— и после этого направить освободившиеся средства на накопления; заметно уменьшить сумму задолженности — что приведёт к сокращению ежемесячных платежей и облегчит финансовое планирование семейного бюджета.

Однако не стоит автоматически использовать премию на досрочное погашение долга. Иногда более выгодным может быть не ускоренное закрытие кредита, а выплаты по графику с одновременным размещением денег в доходные инструменты.

Если у вас кредит, например под 6–10%, логичнее разместить деньги на вкладе под 16–18%. А затем, когда доходность по депозитам снизится и вы получите запланированную прибыль, направить накопления на погашение кредита. Мария Иваткина Эксперт дирекции финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России

При выборе того или иного варианта стоит учитывать и срок, оставшийся до погашения долга, советует директор по работе с инвесторами ГК «Интерлизинг» Николай Алексеев. Он отмечает, что даже при льготной кредитной ставке по ипотеке, но длительном сроке погашения досрочная выплата позволит существенно сократить переплату. Все потому, что основную сумму процентов заёмщик выплачивает в первую половину периода действия кредитного договора. Когда ипотека уже почти погашена, экономический смысл закрывать её быстрее теряется.

Открыть депозит

Банковский депозит позволяет защитить средства от инфляции и служит источником пассивного дохода. В условиях высокой ключевой ставки вы можете извлечь хорошую выгоду.

Посчитать, какую сумму вы заработаете, можно с помощью калькулятора вкладов. Для этого укажите сумму, размещаемую на депозит, процентную ставку, периодичность выплаты процентов и срок. Система покажет ваш доход.

Как выгодно вложить премию:

Сегодня самые высокие ставки у краткосрочных депозитов (3–6 месяцев). Такие банковские вклады стоит выбирать, если накопления могут понадобиться вам в ближайшее время.

(3–6 месяцев). Такие банковские вклады стоит выбирать, если накопления могут понадобиться вам в ближайшее время. Не стоит игнорировать долгосрочные вклады . Благодаря им вы можете зафиксировать привлекательную процентную ставку на продолжительный срок. Это особенно важно в условиях снижения ключевой ставки. По прогнозу регулятора, в 2026 году она снизится до 13–15%. А значит, упадут и проценты по вкладам.

. Благодаря им вы можете зафиксировать привлекательную процентную ставку на продолжительный срок. Это особенно важно в условиях снижения ключевой ставки. По прогнозу регулятора, в 2026 году она снизится до 13–15%. А значит, упадут и проценты по вкладам. Компромиссный вариант — распределение средств между несколькими депозитами с разными сроками погашения. Например, часть суммы разместить на 3 месяца, вторую — на 6 месяцев, а остаток — на год. Такой подход обеспечивает частичную доступность средств и снижает риски, связанные с изменением ставок.

Инвестировать

Инвестирование подходит для достижения серьёзных финансовых целей: формирования источника пассивного дохода и долгосрочного повышения качества жизни. Однако важно помнить, что инвестиционная деятельность связана с рисками. Она может быть как прибыльной, так и убыточной.

Поэтому, прежде чем направлять премию в инвестиционные инструменты, стоит убедиться, что вы создали прочную финансовую основу. Для этого закройте сначала неотложные финансовые задачи, сформируйте резервный фонд, чтобы его хватило на 3–6 месяцев расходов, советует начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев.

В противном случае риски могут превысить потенциальную выгоду. А непредвиденные обстоятельства способны поставить под угрозу как инвестиционный капитал, так и общее финансовое благополучие.

Во что можно инвестировать новичку

Рассмотрим, в какие инструменты эксперты рекомендуют инвестировать новогоднюю премию.

Облигации

Рассмотреть для вложений облигации федерального займа (ОФЗ), выпускаемые Минфином России, предлагают несколько экспертов, опрошенных «Рамблером». Доходность этих ценных бумаг может быть ниже, чем по вкладам, отмечает Иваткина. Однако вы можете разместить деньги на более длительный срок, например под 14% на 7 лет.

Преимущество ОФЗ — минимальный риск. Поэтому такие бумаги подходят консервативным инвесторам, цель которых — сохранить и приумножить накопления, без погони за сверхприбылью. Олег Абелев Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст»

Абелев также советует обратить внимание на облигации надёжных российских компаний, особенно тех, где значительная доля принадлежит государству. С ним соглашается и Алексеев. Он отмечает, что, несмотря на начало цикла снижения ключевой ставки, предложения по корпоративным облигациям остаются очень привлекательными.

При формировании консервативного долгосрочного инвестиционного портфеля эксперт рекомендует открыть индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) и приобрести портфель корпоративных облигаций.

Таким образом можно не только зафиксировать высокую текущую доходность, но и получить существенные налоговые преимущества по возмещению подоходного налога (НДФЛ) от суммы пополнения ИИС и купонным выплатам в будущем. Николай Алексеев директор по работе с инвесторами ГК «Интерлизинг»

Акции

Если у вас умеренный подход и вы предпочитаете более высокое соотношение риска и доходности, для вложения новогоднего бонуса можно рассмотреть биржевые инвестиционные фонды, например на индекс Мосбиржи, говорит Абелев. Или подумать о покупке акций надёжных компаний с дивидендами. Так зарабатывать можно не только на росте цены бумаг, но и на ежегодных выплатах.

Если вы готовы к высокому риску, тогда можно рассмотреть акции роста — бумаги ИТ-сектора, фармацевтических компаний, добавляет эксперт.

Прежде чем открыть брокерский счёт или ИИС, нужно сформировать инвестиционную цель, определить горизонты инвестирования и свой риск-профиль, предупреждает Иваткина.

В зависимости от этих характеристик вы сможете сформировать сбалансированный инвестиционный портфель. В нём должны быть как защитные (облигации), так и рисковые (акции) активы. В портфеле агрессивного инвестора может быть больше акций, а в портфеле консервативного инвестора — больше облигаций. Мария Иваткина Эксперт дирекции финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России

Драгоценные металлы

Эффективным способом вложения новогодней премии будет покупка драгоценных металлов, считает директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин. Он советует покупать как физические металлы в виде монет и слитков, так и открывать обезличенные металлические счета (ОМС).

Доходность драгметаллов в рублях с начала 2025 года, согласно статистике учётных цен ЦБ, составляет 19,4% по золоту, 35,5% по серебру, 28,3% по платине и 17,5% по палладию. На 2026 год прогноз благоприятный, драгметаллы обладают значительным потенциалом к росту, прежде всего золото и серебро, выступая флагманскими консервативными активами. Василий Кутьин директор по аналитике Инго Банка

Валюта

Покупать валюту стоит в первую очередь для снижения рисков в случае ослабления рубля, считает Абелев. По его мнению, валюта может занимать в портфеле от 10 до 30%. Иваткина советует держать в валюте около 5% портфеля.

В качестве инструмента она предлагает рассмотреть депозиты в юанях. Алексеев — облигации, номинированные в рублях, но привязанные к иностранной валюте.

На рынке представлены облигации с привязкой к доллару США или китайскому юаню от крупнейших российских экспортёров. В начале декабря Минфин провёл размещение двух выпусков ОФЗ, номинированных в китайских юанях. По итогам сбора заявок почти 16% спроса на юаневые ОФЗ обеспечили частные инвесторы. Николай Алексеев директор по работе с инвесторами ГК «Интерлизинг»

Использование корпоративных и государственных облигаций, привязанных к зарубежной валюте, позволит получить защиту капитала в случае ослабления курса рубля, добавляет эксперт. Также это избавит от рисков постепенной потери покупательной способности валюты, как в случае с наличными долларами.

Вложиться в собственное образование

Инвестиции в образование — ещё один способ, как выгодно вложить премию. Они способны стать источником дохода. Чем выше уровень получаемых компетенций, тем реальнее перспективы увеличения заработной платы и карьерного роста.

Такой ресурс остаётся с вами на протяжении всей жизни.

Важно применять на практике приобретённые навыки. Так, специалисту по кадрам пригодится освоить функции HR‑менеджера, работнику склада — научиться работать с программой 1С, а водителю — получить дополнительную категорию водительских прав.

Учитывайте, что без регулярной практики многие навыки утрачиваются и теряют актуальность из‑за развития технологий и изменения рыночных требований.

Куда вложить новогодний бонус: главное

Прежде чем вкладывать новогоднюю премию, оцените текущую долговую нагрузку. В ряде случаев выгоднее досрочно погасить кредиты — это снизит ежемесячные платежи и облегчит финансовое планирование.

Банковский депозит — простой способ защитить деньги от инфляции и получить пассивный доход. В условиях высокой ключевой ставки актуальны как краткосрочные вклады, так и долгосрочные, позволяющие зафиксировать выгодную ставку.

Альтернатива — облигации (ОФЗ или корпоративные): они дают стабильный доход при минимальном риске. При покупке их на ИИС вы сможете получить ещё и налоговые льготы.

Инвестиции в акции, драгоценные металлы или валюту требуют чёткого понимания целей и уровня риска.

Отдельно стоит рассмотреть инвестиции в собственное образование: они повышают карьерные перспективы, но только при условии практического применения новых навыков.

