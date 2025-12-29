Насколько подорожало оливье для россиян в 2025 году

Каждый Новый год россияне готовят оливье, который год от года дорожает. Из-за простого рецепта и понятной стоимости он превратился в удобный финансовый индикатор. Его подорожание можно оценить по чеку в магазине. Сколько стоит оливье в 2025 году, почему жителям разных регионов оно обходится дороже, а также советы, как сэкономить.

Что такое индекс оливье и зачем его считать

Индекс оливье — это неофициальный способ измерить инфляцию на понятном каждому примере: сколько стоит приготовить всеми любимый новогодний салат.

Для расчёта индекса используется стандартный набор продуктов — картофель, морковь, яйца, вареная колбаса, зелёный горошек, майонез, солёные огурцы. Оценивается, насколько изменилось суммарное значение затрат на эти продукты в этом году по сравнению с прошлым.

Как рассчитать стоимость оливье-2025

По состоянию на 22 декабря Росстат опубликовал средние цены по России на самые востребованные продукты. В этом списке есть картофель, морковь, яйца и варёная колбаса. Но майонез, консервированный зелёный горошек и солёные огурцы мы взяли из таблицы средних розничных цен на конец ноября.

Стоимость ингредиентов для салата оливье в 2025 году

Таким образом, салат оливье подорожал на 7,33 рубля, или на 1,28% за год, если не учитывать отсутствие точных данных по зелёному горошку.

Для маринованных огурцов нет официальных единых цен Росстата. Обычно приводится общая категория «овощи натуральные, консервированные, маринованные».

Для того чтобы рассчитать, как изменилась стоимость салата в 2025 году по сравнению с 2024 годом, мы сравнили:

Как менялись цены на ингредиенты оливье

© Рамблер

Динамика цен на ингредиенты оказалась неоднородной. Снизились цены на базовые сельскохозяйственные продукты (овощи, яйца), в то время как стоимость более переработанных продуктов (колбаса, майонез, солёные огурцы) выросла. Больше всего подорожали солёные огурцы.

В разных источниках можно встретить и другие расчёты. Так, Центр стратегических разработок оценил стоимость классического оливье объёмом 800 граммов на 4 человек в 230,25 рубля. Прирост цен за год составил 2,03%.

Сервис «Чек Индекс» рассчитал цену классического оливье на 4 человек и получил 573 рубля. Рост по сравнению с прошлым годом составил 4,8%. В рецепте используются и другие составляющие — укроп или петрушка.

«Контур.Маркет» назвал стоимость оливье с курицей: 1059 рублей. Это на 3,1% больше, чем годом ранее. Расчёт производился по набору ингредиентов при покупке в магазине, а не граммам на определённое число человек.

Разница между регионами

Цены на продукты могут различаться в зависимости от региона, поэтому «средняя по стране» стоимость оливье — это ориентир, а не универсальная истина.

Москва : стоимость одной порции оливье может составлять около 0,3% от средней зарплаты (165 712,6 рубля, по данным на сентябрь 2025 года).

: стоимость одной порции оливье может составлять около 0,3% от средней зарплаты (165 712,6 рубля, по данным на сентябрь 2025 года). Санкт-Петербург : 0,5% от средней зарплаты в 115 411,6 рубля.

: 0,5% от средней зарплаты в 115 411,6 рубля. Республика Дагестан : 1,19% от среднемесячного дохода в 48 406,6 рубля.

: 1,19% от среднемесячного дохода в 48 406,6 рубля. Ингушетия: 1,4% от средней зарплаты в 41 364 рубля.

Как сэкономить на оливье: советы по экономии

Большую часть суммы формируют всего два продукта — варёная колбаса и майонез. Замена колбасы на куриное филе или отварное мясо птицы, которое в среднем стоит заметно дешевле за килограмм, может сократить итоговый чек на 80–120 рублей без уменьшения объёма блюда.

© «Перекрёсток»

Можно легко сэкономить ещё 20–30 рублей, выбирая аналогичную продукцию менее раскрученных брендов с таким же составом и качеством. Это касается, майонеза, солёных огурцов и горошка.

© «Перекрёсток»

Чем полезен индекс оливье

Индекс оливье показывает инфляцию не в процентах, а реальную стоимость покупок. С учётом средних цен по России стоимость «тазика» оливье по классическому рецепту составляет в 2025 году 577,8 рубля. Любимый салат подорожал на 7,33 рубля, или 1,28% за год.

Различия в доходах, географии проживания и месте приобретения продуктов приводят к тому, что одинаковая порция салата для кого-то остаётся несущественным расходом, тогда как для других — ощутимой тратой.

Как сэкономить:

заменить варёную колбасу на курицу или индейку;

выбрать майонез среднего ценового сегмента без «премиальной» наценки;

не гнаться за брендами там, где состав одинаковый (горошек, огурцы).

