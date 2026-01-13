Выгодные подписки в 2026 году: какие сервисы действительно помогают экономить
Подписки позволяют существенно сократить повседневные траты — будь то покупка продуктов, банковские услуги или развлечения. Подписки бывают универсальными — те, которые предоставляют доступ к широкому кругу сервисов (например, СберПрайм), и специализированные, предоставляющие выгоду на конкретной платформе, например такой, как Литрес. Рассмотрим подробно, какие преимущества предлагают подписки, что в них входит и сколько они стоят.
СберПрайм
Подписка идеально подойдёт тем, кто любит кино, музыку и регулярно пользуется сервисами Сбера. Она позволяет получать повышенный кешбэк за покупки, открывать более выгодные вклады, экономить на комиссиях и пользоваться многочисленными привилегиями у партнёров банка. Владелец может бесплатно подключить к ней до трёх дополнительных пользователей. Скидки в сервисах подписки могут суммироваться с другими акциями и промокодами у партнёров.
Стоимость: 30 дней за 1 рубль, далее 399 рублей в месяц. При оплате годовой подписки — 2990 рублей ежегодно.
Что входит:
- Бесплатные уведомления об операциях по картам и счетам в Сбере.
- Ежемесячные бесплатные переводы до 500 тысяч рублей клиентам Сбера.
- Привилегии при открытии накопительных счетов и вкладов в Сбере.
- Повышенный кешбэк бонусами СберСпасибо в 5 категориях.
- Кешбэк 8% бонусами за поездки в каршеринге Ситидрайв.
- Фильмы в онлайн-кинотеатре Okko.
- Музыка и подкасты в стриминговом сервисе Звук.
- Скидка 200 рублей, 50 Гб трафика, безлимитные звонки и соцсети в СберМобайл.
- Бонусы за заказы в «Самокате» и «Купере».
- Кешбэк бонусами до 17% на Отелло.
- Скидки в СберЗдоровье и СберСтраховании.
- Кешбэк до 20% бонусами в Мегамаркете.
- 30 Гб на облаке и скидка 20% на расширение.
- Кешбэк 15% бонусами за билеты в Афише.
Кроме базовой версии доступна расширенная подписка СберПрайм+. Она стоит 599 рублей в месяц или 5990 рублей в год. Помимо перечисленных выше преимуществ, подписка предусматривает повышенные лимиты на бесплатные переводы и получение денег в банкоматах.
Яндекс Плюс
Мультиподписка объединяет доступ к главным продуктам Яндекса: Музыке, Кинопоиску и Книгам. Владелец может поделиться ею с тремя близкими людьми. Всего можно подключить до 10 устройств. Подписка предоставляет специальные условия и привилегии в других продуктах экосистемы Яндекса.
Стоимость: первый месяц бесплатно, затем — месяц за 399 рублей, далее — 499 рублей ежемесячно. При оплате за год — месяц бесплатно, затем — 3490 рублей ежегодно.
Что входит:
- Музыка, аудиокниги, подкасты в сервисе Яндекс Музыка.
- Кино, сериалы, спорт на Кинопоиске.
- Книги, аудиокниги и комиксы в Яндекс Книгах.
- Детский контент на Кинопоиске и в Яндекс Музыке.
- Повышенный кешбэк баллами в 5 категориях.
- Возможность тратить баллы в сервисах Яндекса.
- Улучшенные условия оплаты частями в сервисе Сплит.
Кешбэк пользователи получают за заказы на площадках Яндекса. Им можно возместить до 99% своих затрат на покупку. Дополнительные бонусы приносит участие в игре «Плюс Дейли».
VK Музыка
С подпиской вы получаете доступ к библиотеке аудио, которую можно слушать как онлайн, так и в офлайн-режиме. При прослушивании музыки на нескольких устройствах плейлисты синхронизируются. Существуют варианты подписок для одного и четырёх пользователей, а также льготная версия для молодёжи.
Стоимость: первые 30 дней бесплатно, потом — 199 рублей в месяц; при покупке годовой подписки — 1599 рублей в год.
Что входит:
- Прослушивание контента без рекламы.
- Доступ к аудиокнигам.
- Воспроизведение с выключенным экраном.
- Сохранение и офлайн-воспроизведение треков.
- Полный доступ к детскому разделу.
При желании пользователи могут приобрести расширенную подписку — с кинотеатром Wink или облачным хранилищем.
Литрес
Подписка открывает доступ к обширному каталогу книг и аудиоконтента, позволяя переключаться между чтением и прослушиванием в онлайн- и офлайн-режиме. Она даёт скидки на цифровые и бумажные издания из каталога сервиса.
Стоимость: первые 30 дней бесплатно, затем — 199 рублей в месяц или 1990 рублей в год (базовая версия).
Что входит:
- Доступ к классике и книгам современных авторов.
- Скидка до 30% на весь каталог сервиса.
- Кешбэк 20% на книги в «Читай-городе».
- Возможность скачивать книги.
- Онлайн-кинотеатр Wink.
Помимо базовой, есть два варианта расширенной подписки. Первый позволяет читать и прослушивать все книги из каталога Литрес (более 800 тысяч), второй — раз в месяц бесплатно скачивать одну платную книгу (до 700 рублей).
«Пакет» от X5
«Пакет» позволяет повысить кешбэк за покупку продуктов, готовой еды и их доставку, а также оплачивать их баллами. Владелец может выбирать приоритетные категории расходов для получения максимальной выгоды от повседневных трат. Возможности для экономии расширяют дополнительные бонусы и предложения от партнёров.
Стоимость: 199 рублей в месяц, 890 рублей за полгода или 1599 рублей за год.
Что входит:
- Кешбэк 5% и по 3 бесплатных доставки покупок из «Пятёрочки» и «Перекрёстка».
- Оплата до 100% стоимости покупок кешбэком.
- 10 любимых категорий с возвратом до 20%.
- Кешбэк 20–50% за отдельные товары.
- 5% кешбэка за покупки на Vprok.ru.
- Акции и скидки от партнёров («Подружка», INVITRO, OneTwoTrip, Kari, Литрес и другие).
Ozon Premium
Подписка предлагает более выгодные условия на маркетплейсе и подарки от партнёров. В неё входят бесплатная доставка курьером, упрощённый возврат товаров и приоритетная поддержка. Можно получать кешбэк по карте Ozon-банка и другие бонусы.
Стоимость: первый месяц — 1 рубль, потом — 199 рублей в месяц или 1790 рублей за год.
Что входит:
- Бесплатная доставка товаров от 499 рублей.
- 5% кешбэка на рестораны и фастфуд по карте Ozon Банка.
- Приоритетная поддержка.
- 3 бесплатные книги и скидка 25% от Литрес.
- Онлайн-кинотеатр Kion.
Подписку можно частично или целиком оплатить с помощью накопленных бонусных баллов.
Газпром Бонус
Подписка объединяет специальные предложения и бонусы для покупок, путешествий и сферы здоровья, а также позволяет подключать дополнительные опции от компаний-партнёров. Баллы начисляются за повседневные расходы и позволяют частично или полностью оплачивать товары и услуги партнёров.
Стоимость: первый месяц бесплатно, затем — 399 рублей в месяц.
Что входит:
- Кинотеатры Premier и Wink.
- Сервисы «Пакет» от Х5 и Ozon Premium.
- Больше выгоды на заправках «Газпромнефть».
- Скидки до 25% у партнёров.
- Для клиентов Газпромбанка — возврат до 10 тысяч рублей за покупки на Ozon.
Владелец может бесплатно добавить в свою подписку до трёх человек.
Т2 Mixx
Подписку может подключить абонент любого сотового оператора — цена одинакова для всех. При покупке можно выбрать готовый пакет и настроить его состав под свои нужды или собрать полностью индивидуальный набор привилегий.
Стоимость: первый месяц бесплатно, далее 399 рублей в месяц. Также доступны варианты подписки на 3, 6 и 12 месяцев.
Что входит:
- Доступ к онлайн-кинотеатру Wink и Premier.
- Подписка Яндекс Плюс.
- Сервисы «Пакет» от Х5 и Ozon Premium.
- Скидка 15% в Lamoda.
- Антивирус Kaspersky Standard на 3 устройства.
- Для абонентов — дополнительные 100 Гб интернет-трафика с возможностью раздачи.
Что нужно знать о выгоде подписок
Разнообразие подписок позволяет разным группам пользователей сделать выбор под свои нужды. Их оформление выгодно:
- Тем, кто активно потребляет мультимедийный контент (фильмы, музыку, литературу).
- Клиентам банков — для оптимизации расходов на обслуживание счёта, переводы и платежи.
- Клиентам продуктовых магазинов, заинтересованным в удобстве и экономичности доставки.
СберПрайм подойдёт для всех перечисленных категорий. Это универсальная подписка для клиентов Сбера, которые хотят получать максимум выгоды при использовании услуг банка, а также слушать музыку и смотреть кино на партнёрских платформах — Okko и Звук, выгоду в виде кешбэка в Самокате, Купере и Мегамаркете.
Смотреть кино можно и с Яндекс Плюс — подписка предоставляет доступ к Кинопоиску. А на Озон Premium есть доступ к Kion. Широкий выбор аудиокниг можно получить с подписками Литрес и VK Музыка.
