Выгодные подписки в 2026 году: какие сервисы действительно помогают экономить

Подписки позволяют существенно сократить повседневные траты — будь то покупка продуктов, банковские услуги или развлечения. Подписки бывают универсальными — те, которые предоставляют доступ к широкому кругу сервисов (например, СберПрайм), и специализированные, предоставляющие выгоду на конкретной платформе, например такой, как Литрес. Рассмотрим подробно, какие преимущества предлагают подписки, что в них входит и сколько они стоят.

СберПрайм

Подписка идеально подойдёт тем, кто любит кино, музыку и регулярно пользуется сервисами Сбера. Она позволяет получать повышенный кешбэк за покупки, открывать более выгодные вклады, экономить на комиссиях и пользоваться многочисленными привилегиями у партнёров банка. Владелец может бесплатно подключить к ней до трёх дополнительных пользователей. Скидки в сервисах подписки могут суммироваться с другими акциями и промокодами у партнёров.

Стоимость: 30 дней за 1 рубль, далее 399 рублей в месяц. При оплате годовой подписки — 2990 рублей ежегодно.

Что входит:

Бесплатные уведомления об операциях по картам и счетам в Сбере.

Ежемесячные бесплатные переводы до 500 тысяч рублей клиентам Сбера.

Привилегии при открытии накопительных счетов и вкладов в Сбере.

Повышенный кешбэк бонусами СберСпасибо в 5 категориях.

Кешбэк 8% бонусами за поездки в каршеринге Ситидрайв.

Фильмы в онлайн-кинотеатре Okko.

Музыка и подкасты в стриминговом сервисе Звук.

Скидка 200 рублей, 50 Гб трафика, безлимитные звонки и соцсети в СберМобайл.

Бонусы за заказы в «Самокате» и «Купере».

Кешбэк бонусами до 17% на Отелло.

Скидки в СберЗдоровье и СберСтраховании.

Кешбэк до 20% бонусами в Мегамаркете.

30 Гб на облаке и скидка 20% на расширение.

Кешбэк 15% бонусами за билеты в Афише.

Кроме базовой версии доступна расширенная подписка СберПрайм+. Она стоит 599 рублей в месяц или 5990 рублей в год. Помимо перечисленных выше преимуществ, подписка предусматривает повышенные лимиты на бесплатные переводы и получение денег в банкоматах.

Яндекс Плюс

Мультиподписка объединяет доступ к главным продуктам Яндекса: Музыке, Кинопоиску и Книгам. Владелец может поделиться ею с тремя близкими людьми. Всего можно подключить до 10 устройств. Подписка предоставляет специальные условия и привилегии в других продуктах экосистемы Яндекса.

Стоимость: первый месяц бесплатно, затем — месяц за 399 рублей, далее — 499 рублей ежемесячно. При оплате за год — месяц бесплатно, затем — 3490 рублей ежегодно.

Что входит:

Музыка, аудиокниги, подкасты в сервисе Яндекс Музыка.

Кино, сериалы, спорт на Кинопоиске.

Книги, аудиокниги и комиксы в Яндекс Книгах.

Детский контент на Кинопоиске и в Яндекс Музыке.

Повышенный кешбэк баллами в 5 категориях.

Возможность тратить баллы в сервисах Яндекса.

Улучшенные условия оплаты частями в сервисе Сплит.

Кешбэк пользователи получают за заказы на площадках Яндекса. Им можно возместить до 99% своих затрат на покупку. Дополнительные бонусы приносит участие в игре «Плюс Дейли».

VK Музыка

С подпиской вы получаете доступ к библиотеке аудио, которую можно слушать как онлайн, так и в офлайн-режиме. При прослушивании музыки на нескольких устройствах плейлисты синхронизируются. Существуют варианты подписок для одного и четырёх пользователей, а также льготная версия для молодёжи.

Стоимость: первые 30 дней бесплатно, потом — 199 рублей в месяц; при покупке годовой подписки — 1599 рублей в год.

Что входит:

Прослушивание контента без рекламы.

Доступ к аудиокнигам.

Воспроизведение с выключенным экраном.

Сохранение и офлайн-воспроизведение треков.

Полный доступ к детскому разделу.

При желании пользователи могут приобрести расширенную подписку — с кинотеатром Wink или облачным хранилищем.

Литрес

Подписка открывает доступ к обширному каталогу книг и аудиоконтента, позволяя переключаться между чтением и прослушиванием в онлайн- и офлайн-режиме. Она даёт скидки на цифровые и бумажные издания из каталога сервиса.

Стоимость: первые 30 дней бесплатно, затем — 199 рублей в месяц или 1990 рублей в год (базовая версия).

Что входит:

Доступ к классике и книгам современных авторов.

Скидка до 30% на весь каталог сервиса.

Кешбэк 20% на книги в «Читай-городе».

Возможность скачивать книги.

Онлайн-кинотеатр Wink.

Помимо базовой, есть два варианта расширенной подписки. Первый позволяет читать и прослушивать все книги из каталога Литрес (более 800 тысяч), второй — раз в месяц бесплатно скачивать одну платную книгу (до 700 рублей).

«Пакет» от X5

«Пакет» позволяет повысить кешбэк за покупку продуктов, готовой еды и их доставку, а также оплачивать их баллами. Владелец может выбирать приоритетные категории расходов для получения максимальной выгоды от повседневных трат. Возможности для экономии расширяют дополнительные бонусы и предложения от партнёров.

Стоимость: 199 рублей в месяц, 890 рублей за полгода или 1599 рублей за год.

Что входит:

Кешбэк 5% и по 3 бесплатных доставки покупок из «Пятёрочки» и «Перекрёстка».

Оплата до 100% стоимости покупок кешбэком.

10 любимых категорий с возвратом до 20%.

Кешбэк 20–50% за отдельные товары.

5% кешбэка за покупки на Vprok.ru.

Акции и скидки от партнёров («Подружка», INVITRO, OneTwoTrip, Kari, Литрес и другие).

Ozon Premium

Подписка предлагает более выгодные условия на маркетплейсе и подарки от партнёров. В неё входят бесплатная доставка курьером, упрощённый возврат товаров и приоритетная поддержка. Можно получать кешбэк по карте Ozon-банка и другие бонусы.

Стоимость: первый месяц — 1 рубль, потом — 199 рублей в месяц или 1790 рублей за год.

Что входит:

Бесплатная доставка товаров от 499 рублей.

5% кешбэка на рестораны и фастфуд по карте Ozon Банка.

Приоритетная поддержка.

3 бесплатные книги и скидка 25% от Литрес.

Онлайн-кинотеатр Kion.

Подписку можно частично или целиком оплатить с помощью накопленных бонусных баллов.

Газпром Бонус

Подписка объединяет специальные предложения и бонусы для покупок, путешествий и сферы здоровья, а также позволяет подключать дополнительные опции от компаний-партнёров. Баллы начисляются за повседневные расходы и позволяют частично или полностью оплачивать товары и услуги партнёров.

Стоимость: первый месяц бесплатно, затем — 399 рублей в месяц.

Что входит:

Кинотеатры Premier и Wink.

Сервисы «Пакет» от Х5 и Ozon Premium.

Больше выгоды на заправках «Газпромнефть».

Скидки до 25% у партнёров.

Для клиентов Газпромбанка — возврат до 10 тысяч рублей за покупки на Ozon.

Владелец может бесплатно добавить в свою подписку до трёх человек.

Т2 Mixx

Подписку может подключить абонент любого сотового оператора — цена одинакова для всех. При покупке можно выбрать готовый пакет и настроить его состав под свои нужды или собрать полностью индивидуальный набор привилегий.

Стоимость: первый месяц бесплатно, далее 399 рублей в месяц. Также доступны варианты подписки на 3, 6 и 12 месяцев.

Что входит:

Доступ к онлайн-кинотеатру Wink и Premier.

Подписка Яндекс Плюс.

Сервисы «Пакет» от Х5 и Ozon Premium.

Скидка 15% в Lamoda.

Антивирус Kaspersky Standard на 3 устройства.

Для абонентов — дополнительные 100 Гб интернет-трафика с возможностью раздачи.

Что нужно знать о выгоде подписок

Разнообразие подписок позволяет разным группам пользователей сделать выбор под свои нужды. Их оформление выгодно:

Тем, кто активно потребляет мультимедийный контент (фильмы, музыку, литературу).

Клиентам банков — для оптимизации расходов на обслуживание счёта, переводы и платежи.

Клиентам продуктовых магазинов, заинтересованным в удобстве и экономичности доставки.

СберПрайм подойдёт для всех перечисленных категорий. Это универсальная подписка для клиентов Сбера, которые хотят получать максимум выгоды при использовании услуг банка, а также слушать музыку и смотреть кино на партнёрских платформах — Okko и Звук, выгоду в виде кешбэка в Самокате, Купере и Мегамаркете.

Смотреть кино можно и с Яндекс Плюс — подписка предоставляет доступ к Кинопоиску. А на Озон Premium есть доступ к Kion. Широкий выбор аудиокниг можно получить с подписками Литрес и VK Музыка.

