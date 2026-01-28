Новый год ударил по кошелькам: траты россиян выросли до 75%

Новый год — один из самых затратных праздников. В период с 20 декабря 2025 по 10 января 2026 года расходы россиян по отдельным категориям товаров и услуг выросли на 35–75%. Об этом говорится в исследовании аналитиков Personal Finance Management (PFM) Сбера. «Рамблер» изучил, куда ушёл праздничный бюджет и как встретить любой праздник без финансового стресса.

© Rawpixel/iStock.com

Что ударило по кошелькам сильнее всего

Аналитики изучили финансовое поведение 1 миллиона клиентов в новогодние праздники.

1-е место. Категория «Продукты и супермаркеты» заняла самую большую долю в общих расходах — 58%. Расходы россиян в этой категории выросли на 16,9%.

Большинство денег в новогодние праздники уходит на продукты. Икра, красная рыба, фрукты — всё это стоит дороже обычной еды. К тому же все идут в гости, поэтому люди готовят больше, чем обычно, — аналитики PFM.

2-е место. Электроника и бытовая техника заняли второе место в расходах россиян — 13%. При этом расходы россиян в этой категории выросли на 55,4%. Средний чек увеличился с 6594 до 8294 рублей (+25,8%). В праздники люди покупают более дорогие модели техники, пояснили эксперты PFM.

Абсолютным лидером по росту трат в предпраздничные дни стала категория «Ювелирные изделия» — на 74% по сравнению с базовым уровнем. Значительно выросли траты и в категориях: алкоголь (+36,9%), «Развлечения и досуг» (+36,3%), «Игрушки и детские товары» (+33,5%), а также «Косметика и парфюмерия» (+26,7%).

© Рамблер

На чём россияне экономили в Новый год

Траты на цветы в период с 20 декабря по 10 января снизились на 24,8%. Эксперты объясняют это тем, что цветы не считаются традиционным новогодним подарком у россиян. Обычно в России их дарят на 8 Марта и дни рождения.

Расходы на путешествия и отели упали на 19,3% к базовому уровню расходов в категории. Большинство россиян встречают Новый год дома с семьёй, а кто хотел куда-то поехать, забронировали туры заранее, пояснили в PFM. Снижение трат на товары для дома составило 13,9%.

Как встретить праздник без стресса для личных финансов

Планируйте бюджет заранее. Создайте новую цель «Новый год» или «День рождения» и начните откладывать деньги туда за несколько месяцев до события. Услуга доступна в мобильном приложении Сбера даже несовершеннолетним. Проценты по подключённому накопительному счёту станут приятным бонусом. Покупайте подарки заранее и в сезоны распродаж. Подготовьтесь к Новому году в ноябре — распродажи в «чёрную пятницу» и «киберпонедельник» позволят значительно сэкономить на подарках. Отслеживайте сезонные скидки в течение года. Оптимизируйте траты. Анализируйте свои финансовые привычки в реальном времени при помощи помощника по расходам в мобильном приложении Сбера. Вы увидите дайджест с самыми важными выводами о вашем финансовом поведении. Он поможет провести детальный разбор ваших трат и поделится рекомендациями по оптимизации бюджета.

Эксперты объяснили рекордный рост расходов россиян

Реклама.

Рекламодатель: ПАО Сбербанк. ОГРН: 1027700132195. Адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19. www.sberbank.ru.

Сбербанк Онлайн 6+.

Erid: F7NfYUJCUneTUTr3Bo2w