Аренда однокомнатных квартир подешевела в городах-миллионниках России

Стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир снизилась за год в 14 из 16 российских городов-миллионников. Рост ставок отмечен только в Уфе и Перми, сообщают аналитики агентства недвижимости «Этажи» (данные есть в распоряжении «Рамблера»).

Самое значительное снижение цен зафиксировано в Омске, где ставки упали на 8,4%, до 23 130 рублей в месяц. На 8,2% подешевело жильё в Челябинске (25 610 рублей), на 7,4% — в Воронеже (21 200 рублей), на 7,1% — в Ростове-на-Дону (28 420 рублей).

В Нижнем Новгороде аренда стала дешевле на 5,9% (32 000 рублей). В семи городах, включая Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Красноярск и Санкт-Петербург, снижение составило от 1 до 5%. В Москве ставки сократились незначительно — на 0,7%, до 68 000 рублей в месяц, в Самаре — на 0,9% (28 320 рублей).

Единственными городами, где аренда подорожала, стали Уфа (рост на 1,7%, до 25 500 рублей) и Пермь (рост на 0,5%, до 28 100 рублей).

Снижение цен в большинстве миллионников обусловлено ростом предложения на местном рынке аренды при более умеренном спросе, считает директор департамента аренды федеральной компании «Этажи» Ольга Павлинова. Такая ситуация наблюдается на протяжении последних 12 месяцев. Дело не только в реальном снижении стоимости части лотов, но и в увеличении доли бюджетных вариантов в общей структуре предложения, что также снижает средние ставки, отметила эксперт.

Напомним, ранее «Рамблер» собрал прогнозы о состоянии рынка аренды Москвы в 2026 году. Опрошенные редакцией эксперты предсказали спокойную динамику со стабильным спросом, но весьма ограниченным ростом цен. В том числе из-за наполнения рынка новыми квартирами. Подробнее о том, сколько будет стоить съёмное жильё и что будет на это влиять, читайте в нашей статье.

