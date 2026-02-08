Где выгоднее покупать сливочное масло: в «Пятёрочке», «Магните» или «Дикси»

Масленица в 2026 году пройдёт с 16 по 22 февраля. Сливочное масло — один из ключевых ингредиентов в приготовлении блинов, и его цена прямо влияет на семейный бюджет в праздничной неделе. «Рамблер» выяснил, в каком крупном сетевом магазине Москвы выгодно покупать этот продукт: в «Пятёрочке», «Магните» или «Дикси».

Мы проанализировали онлайн-каталоги этих магазинов и сопоставили цены одинаковых позиций известных брендов. Также мы сравнили стоимость сливочного масла под собственными торговыми марками ретейлеров. Делимся выводами в статье.

Где выгоднее цены на сливочное масло известных брендов

Мы сравнили цены на сливочное масло брендов «Вкуснотеево», «Экомилк», «Брест-Литовск» и President. Критерием отбора стало наличие одинаковых товаров в онлайн-каталогах минимум двух из анализируемых сетевых магазинов. Цены взяты на 5 февраля 2026 года без учёта скидок.

Какие товары участвовали в сравнении:

«Вкуснотеево», традиционное 82,5% (180 г).

«Вкуснотеево», традиционное 82,5% (340 г).

«Экомилк», крестьянское 72,5% (160 г).

«Экомилк», сливочное 82,5% (100 г).

«Экомилк», сливочное 82,5% (330 г).

«Брест-Литовск», сливочное 82,5% (180 г).

«Брест-Литовск», сливочное 72,5% (180 г).

President несолёное (180 г).

Лучшие цены на сливочное масло в «Магните». Магазин предлагает более выгодные условия по пяти из восьми товаров в подборке (все позиции брендов «Вкуснотеево» и «Экомилк»). В среднем по сопоставимым позициям «Магнит» выгоднее «Пятёрочки» примерно на 6–7%, а «Дикси» — на 21%.

Разница по отдельным позициям превышает 100 рублей. Например, сливочное масло «Вкуснотеево» (340 граммов) в «Магните» можно купить на 140 рублей дешевле (35%), чем в «Пятёрочке» и на 160 рублей дешевле, чем в «Дикси» (40%).

Самые высокие цены, но более ограниченный ассортимент в «Дикси».

Будет ли дешевле купить сливочное масло торговых марок магазинов

Собственная торговая марка (СТМ) — продукция, реализуемая сетевыми магазинами под собственным или специально разработанным брендом. Эти товары отличаются доступной ценой при схожем уровне качества с брендированными аналогами.

Мы проверили стоимость сливочного масла собственных торговых марок «Пятёрочки», «Магнита» и «Дикси» по онлайн-каталогам на 5 февраля 2026 года. Цены приведены без учёта скидок.

Бренды «Пятёрочки»

Доля СТМ в розничном товарообороте сети в 2025 году составила 25,5%. Самые популярные марки — «Красная цена» и Global Village. «Пятёрочка» расширила ассортимент товаров под брендом «Вкус & Польза».

Несколько позиций сливочного масла из онлайн-каталога магазина:

«Красная цена», сливочное 72,5% (180 г) — 119,99 рубля.

«Станция Молочная», традиционное 82,5% (175 г) — 189,99 рубля.

«Вкус & Польза» безлактозное 72,5% (200 г) — 264,99 рубля.

Корреспондент «Рамблера» нашла только один из вышеперечисленных товаров в торговой точке «Пятёрочки» рядом с домом — сливочное масло бренда «Красная цена». Цена соответствует указанной в онлайн-каталоге.

Бренды «Дикси»

В магазинах сети «Дикси» представлено сливочное масло под собственными торговыми марками:

«Первым делом», сливочное 72,5% (200 г) — 146,9 рубля.

«Хуторок», крестьянское 72,5% (180 г) — 138,9 рубля.

Бренды «Магнита»

«Магнит» в 2026 году сократил число собственных торговых марок до 26 брендов. Самые узнаваемых из них — «Моя цена» и «Магнит». В онлайн-каталоге мы нашли два сливочных масла собственной марки магазина:

«Магнит», традиционное 82,5% (180 г) — 147,29 рубля .

. «Магнит», сливочное 72,5% (180 г) — 127,99 рубля.

Корреспондент «Рамблера» также проверила цены в ближайшем магазине сети «Магнит». Фактическая стоимость масла «Магнит» жирностью 72,5% в торговой точке оказалась на 4,2 рубля ниже цены в онлайн-каталоге.

В каждой торговой сети можно найти сливочное масло собственных торговых марок дешевле 150 рублей. Выгоднее всего обойдётся покупка масла бренда «Красная цена» в «Пятёрочке» — 119,99 рубля за 180 граммов.

Самое дешёвое сливочное масло собственных брендов магазинов (продукты из обзора):

Как выгоднее покупать сливочное масло: выводы

Самые выгодные цены на сливочное масло известных брендов предлагает «Магнит»: в среднем на 6–7% дешевле «Пятёрочки» и примерно на 21% дешевле «Магнита».

Если вы всегда покупаете сливочное масло определённого бренда, проверяйте цены на него в 2–3 магазинах. Как показало исследование, разница стоимости одной и той же позиции может достигать 160 рублей.

Сопоставлять цены удобно по онлайн-каталогам. Сразу укажите на сайте или в приложении ближайший магазин или адрес доставки, чтобы видеть точные цены, наличие товаров и акции.

Используйте карты лояльности и банковские кешбэк‑программы для дополнительной выгоды. Активируйте повышенные категории кешбэка в начале месяца — даже 1% на большой чек даёт заметную экономию.

