Житель Крыма стал 100-миллионным участником СберСпасибо

Юбилейный участник программы лояльности «СберСпасибо» получил сертификат на отдых с семьёй на премиальном курорте «Мрия» неподалёку от Ялты, сообщила пресс-служба банка.

© Petrov Sergey/globallookpress.com

Отметка в 100 миллионов участников стала новым этапом и показателем доверия со стороны пользователей, отметил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка Сергей Исаев. Сбер продолжит расширять возможности для использования бонусов Спасибо за счёт персонализации сервиса и сотрудничества с новыми партнёрами, добавил он.

Отдельно Сбер наградил 14 активных участников программы, подключившихся к ней на старте, более 14 лет назад. Подарки получили жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Краснодара, Самары, Уфы, Владивостока и Астрахани. Им вручили интеллектуальные колонки Sber и сертификаты на покупку билетов через билетный маркетплейс «Афиша».

