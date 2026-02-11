Назван секрет безопасного хранения ценных вещей

Для хранения ценных вещей многие предпочитают домашние сейфы. Но они подходят не всем: одни часто уезжают и не хотят оставлять ценности без присмотра, другим неудобно держать важные предметы дома. Альтернативой может стать банковская ячейка, обеспечивающая надёжную защиту и юридические гарантии. Арендовать ячейку в Сбере можно онлайн — без визита в офис на этапе заявки. А с 5 февраля по 5 марта клиенты банка могут сделать это со скидкой. Рассказываем, как её получить.

Чем банковская ячейка лучше сейфа дома

Ячейка — это индивидуальный сейф в специально оборудованном хранилище банка. Доступ к нему возможен только по договору и с использованием двух ключей: один выдаётся клиенту, второй остаётся у банка. Без применения обоих ключей открыть ячейку невозможно.

В отличие от домашнего сейфа, ячейка:

находится под круглосуточной охраной;

размещена в помещении с ограниченным доступом;

защищена регламентами банка и договором аренды;

не зависит от бытовых рисков.

Для получения доступа к ячейке посетитель обязан предъявить удостоверение личности. Банк фиксирует каждое открытие и закрытие сейфа в регистрационном журнале. Благодаря всем этим мерам надёжность банковского хранилища объективно превосходит возможности большинства бытовых сейфов.

Что обычно хранят в банковских ячейках

Клиентам Сбербанка доступны индивидуальные сейфы различных размеров — от компактных до весьма вместительных. Это позволяет надёжно хранить как документы, деньги или ювелирные изделия, так и крупногабаритные ценности, например дорогую шубу.

Информация о том, что именно будет храниться в сейфе, конфиденциальна. Это известно исключительно арендатору — банк не запрашивает и не контролирует перечень размещаемых в ячейке предметов. Единственное требование: отсутствие среди хранимого имущества вещей, которые нарушают закон и правила предоставления услуги.

Чаще всего ячейки используют для хранения:

документов (договоров, завещаний, архивов);

наличных денег;

ценных бумаг;

украшений;

носителей информации;

произведений искусства, коллекций, редкостей.

Также банковские ячейки часто используют при крупных сделках, например с недвижимостью, когда важно обеспечить безопасность расчётов и документов.

Как оформить аренду ячейки онлайн

Сбер первым в России предоставил своим клиентам возможность арендовать банковскую ячейку, не выходя из дома. Всё можно оформить в несколько кликов в мобильном приложении СберБанк Онлайн без очередей и лишних визитов в банк. Это экономит время и заметно упрощает процесс.

Арендовать ячейку в Сбере до 5 марта можно на выгодных условиях. Сделав это в мобильном приложении, вы получите скидку 5%. Она действует, только если вы оформляете новый договор аренды ячейки. На продление действующей аренды она не распространяется.

Что сделать в приложении:

Выбираете удобное отделение с доступными ячейками. Определяете нужный размер ячейки. Указываете срок аренды — от одного дня до нескольких лет. Оплачиваете услугу онлайн со скидкой.

Затем вам нужно прийти в выбранное отделение с паспортом для получения своего ключа и подписания документов.

Для клиентов с пакетами «СберПремьер», «СберПервый» и Sber Private Banking выгода ещё больше — скидка на аренду по пакету услуг суммируется со скидкой по акции.

Когда пригодится банковская ячейка

Аренда ячейки может быть полезна, если вы:

уезжаете надолго и не хотите оставлять ценности дома;

не знаете, где хранить важные документы или наличные;

участвуете в крупной сделке;

не готовы покупать собственный сейф.

А возможность оформить услугу онлайн со скидкой — без лишних затрат и сложностей — делает это решение ещё более практичным.

