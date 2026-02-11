Назван секрет безопасного хранения ценных вещей

Как арендовать банковскую ячейку со скидкой
Для хранения ценных вещей многие предпочитают домашние сейфы. Но они подходят не всем: одни часто уезжают и не хотят оставлять ценности без присмотра, другим неудобно держать важные предметы дома. Альтернативой может стать банковская ячейка, обеспечивающая надёжную защиту и юридические гарантии. Арендовать ячейку в Сбере можно онлайн — без визита в офис на этапе заявки. А с 5 февраля по 5 марта клиенты банка могут сделать это со скидкой. Рассказываем, как её получить.
Чем банковская ячейка лучше сейфа дома
Ячейка — это индивидуальный сейф в специально оборудованном хранилище банка. Доступ к нему возможен только по договору и с использованием двух ключей: один выдаётся клиенту, второй остаётся у банка. Без применения обоих ключей открыть ячейку невозможно.
В отличие от домашнего сейфа, ячейка:
- находится под круглосуточной охраной;
- размещена в помещении с ограниченным доступом;
- защищена регламентами банка и договором аренды;
- не зависит от бытовых рисков.
Для получения доступа к ячейке посетитель обязан предъявить удостоверение личности. Банк фиксирует каждое открытие и закрытие сейфа в регистрационном журнале. Благодаря всем этим мерам надёжность банковского хранилища объективно превосходит возможности большинства бытовых сейфов.
Что обычно хранят в банковских ячейках
Клиентам Сбербанка доступны индивидуальные сейфы различных размеров — от компактных до весьма вместительных. Это позволяет надёжно хранить как документы, деньги или ювелирные изделия, так и крупногабаритные ценности, например дорогую шубу.
Информация о том, что именно будет храниться в сейфе, конфиденциальна. Это известно исключительно арендатору — банк не запрашивает и не контролирует перечень размещаемых в ячейке предметов. Единственное требование: отсутствие среди хранимого имущества вещей, которые нарушают закон и правила предоставления услуги.
Чаще всего ячейки используют для хранения:
- документов (договоров, завещаний, архивов);
- наличных денег;
- ценных бумаг;
- украшений;
- носителей информации;
- произведений искусства, коллекций, редкостей.
Также банковские ячейки часто используют при крупных сделках, например с недвижимостью, когда важно обеспечить безопасность расчётов и документов.
Как оформить аренду ячейки онлайн
Сбер первым в России предоставил своим клиентам возможность арендовать банковскую ячейку, не выходя из дома. Всё можно оформить в несколько кликов в мобильном приложении СберБанк Онлайн без очередей и лишних визитов в банк. Это экономит время и заметно упрощает процесс.
Арендовать ячейку в Сбере до 5 марта можно на выгодных условиях. Сделав это в мобильном приложении, вы получите скидку 5%. Она действует, только если вы оформляете новый договор аренды ячейки. На продление действующей аренды она не распространяется.
Что сделать в приложении:
- Выбираете удобное отделение с доступными ячейками.
- Определяете нужный размер ячейки.
- Указываете срок аренды — от одного дня до нескольких лет.
- Оплачиваете услугу онлайн со скидкой.
Затем вам нужно прийти в выбранное отделение с паспортом для получения своего ключа и подписания документов.
Для клиентов с пакетами «СберПремьер», «СберПервый» и Sber Private Banking выгода ещё больше — скидка на аренду по пакету услуг суммируется со скидкой по акции.
Когда пригодится банковская ячейка
Аренда ячейки может быть полезна, если вы:
- уезжаете надолго и не хотите оставлять ценности дома;
- не знаете, где хранить важные документы или наличные;
- участвуете в крупной сделке;
- не готовы покупать собственный сейф.
А возможность оформить услугу онлайн со скидкой — без лишних затрат и сложностей — делает это решение ещё более практичным.
