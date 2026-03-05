Эксперты оценили, как изменились цены за последнюю неделю

После бурного роста цен в начале года, вызванного повышением налога на добавленную стоимость (НДС), динамика роста потребительских цен снижается. Подешевели даже огурцы, цена которых росла несколько недель подряд. Однако делать окончательные выводы пока рано, считают опрошенные «Рамблером» эксперты.

На неделе с 25 февраля до 2 марта динамика роста потребительских цен в России заметно снизилась: инфляция замедлилась до 0,08% против 0,19% неделей ранее, сообщает Росстат. С начала года накопленная инфляция составила 2,22%, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года (2,71%).

Сильнее всего подорожали:

куриные яйца — на 3,3%;

помидоры — на 3,8%;

морковь — на 2,5%.

Незначительный рост также отмечен на капусту (+1,4%), картофель (+1,1%), лук (+1%) и бананы (+0,6%). Кроме того, на 0,4% подорожали сахарный песок, пшеничная мука.

Из услуг заметнее всего выросли тарифы на проезд в троллейбусе (+1,4%), в трамвае (+0,7%) и городском автобусе (+0,4%).

Среди ключевых ценовых изменений за период с 25 февраля по 2 марта 2026 года особенно выделяется резкое падение цен на огурцы — сразу на 7,1%, в связи с чем общая стоимость плодоовощной продукции снизилась на 0,5%. Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов объяснил падение стоимости огурцов сезонным расширением предложения тепличной продукции.

По его мнению, последние данные Росстата говорят о стабилизации цен после январского ускорения. Речь пока не идёт о полноценном развороте инфляции, только лишь о формировании более спокойного ценового фона и дезинфляционного тренда, подчёркивает эксперт.

Главный фактор снижения темпов инфляции — ослабление давления со стороны продовольственного сегмента. Цены на продукты в целом росли очень умеренно, а по отдельным позициям даже снизились. Дополнительную роль сыграли и непродовольственные товары, где динамика цен остаётся сдержанной на фоне крепкого рубля и умеренного потребительского спроса. Владимир Чернов Аналитик Freedom Finance Global

Возвращению инфляции к более умеренным значениям способствуют замедление роста зарплат и потребительских расходов, жёсткие денежно-кредитные условия, крепкий рубль, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

По итогам марта мы ожидаем месячную инфляцию в районе 0,5–0,6%, примерно 5,6–5,7% в годовом выражении. В этом случае инфляция на конец марта может оказаться заметно ниже февральской оценки Банка России на конец марта (6,3% год к году). Ольга Беленькая руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»

По оценкам Сбербанка (пресс-релиз есть в распоряжении «Рамблера»), рост НДС оказал умеренный эффект на цены: с начала года товары с основной ставкой подорожали на 2,32%, с льготной — на 1,53%.

Отдельные категории показали более высокую динамику из‑за сезонных факторов: плодоовощная продукция и туристические услуги с начала года выросли в цене на 21%. С учётом доли этих товаров в недельной корзине и их чувствительности к сезону влияние повышения НДС в общем росте цен оценивается Сбербанком в диапазоне 0,6–0,8%.

С 1 января 2026 года основная ставка НДС повысилась с 20 до 22%. Изменение затронуло почти все отрасли, что привело к росту цен для конечных покупателей, так как бизнес включил новую ставку в стоимость товаров и услуг. При этом сохранилась пониженная ставка 10% для социально значимых товаров.

Эффект от НДС: эксперты оценили изменения цен с начала года