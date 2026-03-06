В Москве открылось бесплатное бьюти-пространство к 8 Марта

В московском торговом центре «Авиапарк» сегодня заработала бесплатная зона красоты в честь приближающегося Международного женского дня — 8 Марта.

До 20 марта включительно в центральном атриуме торгового комплекса возле аквариума профессиональные визажисты будут делать девушкам бесплатный макияж и предложат тестирование косметических средств для ухода за кожей лица и губ. Также в этот период посетители бьюти-зоны в возрасте от 14 до 24 лет получат возможность выпустить специальную молодёжную банковскую карту.

Всё это организовано в рамках акции Сбера и бренда декоративной косметики Arive Makeup.

