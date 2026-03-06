Россиянам раскрыли, как получать больше выгоды от доставки продуктов

Премиальные клиенты Сбера смогут возвращать до четырёх тысяч рублей бонусами Спасибо в месяц за заказы в сервисе доставки продуктов и готового питания Самокат. Новые условия заработали с 6 марта, сообщается в пресс-релизе на сайте банка.

© Сгенерировано при помощи ИИ

Обладатели премиального статуса теперь могут компенсировать бонусами Спасибо до двух чеков на заказы в Самокате в месяц. За каждый чек возместят от 500 рублей до 2 тысяч рублей бонусами. Сумма возврата зависит от уровня премиального обслуживания клиента.

Для начисления бонусов за доставку продуктов среди привилегий на текущий месяц выберите эксклюзивную опцию Самокат в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Оплатите заказ в сервисе картой Сбера, затем вернитесь в приложение банка: «Профиль» → «Самокат» → выберите покупку, которую хотите возместить.

Все шесть уровней премиума Сбера доступны бесплатно при выполнении условий по сумме накоплений или ежемесячному обороту по картам банка. Привилегии также можно купить, стоимость начинается от 1990 рублей в месяц.

