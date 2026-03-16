Эксперт предсказал рост цен на овощи из-за ситуации на Ближнем Востоке

Росстат фиксирует умеренные темпы инфляции, а покупатели отмечают резкий рост цен на базовые продукты. Спросили у экспертов, как они оценивают динамику цен и чего ожидать дальше.

По данным Росстата, в период с 3 по 10 марта 2026 года темпы инфляции ускорились: показатель составил 0,11% против 0,08% неделей ранее. С начала месяца инфляция достигла 0,14%, с начала года — 2,5%.

Цены на продовольствие за восьмидневный период выросли на 0,13%. При этом овощи стали дешевле на 0,15%, в том числе огурцы — на 8,03%.

Лидеры подорожания с 3 по 10 марта 2026 года:

куриные яйца — +2,6%;

помидоры — +5,6%;

морковь — +3,6%;

картофель — +2,1%;

капуста белокочанная — +1,7%;

лук репчатый и бананы — +1,1%;

говядина — +0,7%.

В категориях непродовольственных товаров и услуг рост цен остался сдержанным: темпы практически не изменились по сравнению с прошлой неделей и составили +0,1%.

По данным Минэкономразвития, в годовом выражении показатель инфляции вырос до 5,84% — неделей ранее он фиксировался на уровне 5,72%. Но граждане оценивают ситуацию иначе. Согласно отчёту ООО «инФОМ», по итогам февраля годовая наблюдаемая инфляция, которую фиксируют сами россияне, достигла 14,5% — это более чем в два раза выше официального показателя.

Эксперты, опрошенные «Рамблером», оценивают динамику инфляции как умеренную:

Сдерживают рост инфляции очень небольшие темпы роста цен на непродовольственные товары и услуги, а также резкое снижение влияния волатильных компонентов инфляции, говорит ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Например, цен на плодоовощную продукцию. Однако замедлению инфляции помешали рост цен на куриные яйца на 2,6% за неделю и на бензин на 0,11%.

Из-за конфликта снизились в цене турпоездки на Ближний Восток. Это совпало с подорожанием углеводородов, и в итоге мы увидели примерно одинаковое изменение по корзине, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» к. э. н. Олег Абелев.

Мы ожидаем, что на следующей неделе замедление инфляции продолжится на фоне постепенного снижения цен на некоторые виды плодоовощной продукции. Однако в промежутке 1–1,5 месяца станет ощутим фактор роста цен на некоторые виды овощей, фруктов и орехов из-за иранской ситуации. Наталья Мильчакова Ведущий аналитик Freedom Finance Global

В марте Олег Абелев ожидает недельный рост цен в среднем на 0,1%, по итогам месяца — в районе 0,5%.

Эксперты Сбербанка прогнозируют стабилизацию недельных темпов инфляции в ближайшее время на уровне около 0,15% в неделю. Согласно пресс‑релизу банка (есть в распоряжении «Рамблера»), месячная инфляция по итогам марта составит 0,4–0,7%, годовая инфляция с учётом сезонной корректировки будет на уровне 5,7–6%.

