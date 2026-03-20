Где выгоднее покупать куриные яйца: в «Магните», «Пятёрочке» или «Дикси»

Куриные яйца входят в стратегическую корзину социально значимых товаров. Государство внимательно отслеживает их стоимость, чтобы предотвратить резкие рыночные скачки и защитить кошельки потребителей. Редакция «Рамблера» провела собственный мониторинг, чтобы определить, в какой из популярных торговых сетей выгоднее всего покупать яйца — «Магните», «Пятёрочке» или «Дикси».

Мы изучили ассортимент по онлайн-каталогам для московского региона и сравнили цены на товары известных брендов, а также собственных торговых марок. В этой статье делимся результатами и выводами.

Где выгоднее цены на куриные яйца известных брендов

Сопоставили стоимость куриных яиц торговых марок «Село зелёное», «Ешь хорошее», «Окское» и «Лето». Для сравнения отбирали одинаковые позиции, представленные минимум в двух анализируемых сетевых магазинах. Все данные актуальны на 17 марта 2026 года без учёта скидок.

Сравнивали цены на куриные яйца:

«Лето» С0.

«Окское» С0.

«Окское» С1.

«Окское» С2.

«Ешь хорошее» С0.

«Село зелёное» С0.

«Село зелёное» С1.

Цены на продукцию одних и тех же брендов во всех трёх анализируемых сетях находятся примерно на одном уровне. Меньше всего выбор в «Магните». Максимальная разница в стоимости сопоставимых позиций не превысила 10 рублей: яйца «Лето» в «Пятёрочке» продаются по 129,99 рубля против 139,99 рубля в «Магните».

Средние цены на десяток яиц известных брендов по категориям:

С0 (отборное яйцо) — 137,52 рубля.

С1 (первая категория) — 123,95 рубля.

С2 (вторая категория) — 89,99 рубля.

Чем обусловлена такая разница в ценах? Многие покупатели ошибочно полагают, что категория яиц (С0, С1 или С2) — это сорт, определяющий качество, свежесть или вкус. На самом деле категория — это исключительно показатель веса одного яйца. Чем больше цифра, тем меньше размер яйца. Вес указан для одной штуки. Поэтому упаковка 10 яиц категории С2 стоит дешевле, чем С0.

Как купить яйца ещё дешевле

Помимо продукции популярных брендов, сети «Пятёрочка», «Магнит» и «Дикси» активно предлагают собственные торговые марки яиц и товары под маркировкой «в ассортименте». Именно в этих категориях чаще всего встречаются наиболее бюджетные предложения.

Что означает яйца «в ассортименте»? Под одним и тем же ценником и штрихкодом продаются яйца от разных производителей. Сеть заключает договоры сразу с несколькими птицефабриками: сегодня на полку привезли яйца с одного завода, завтра — с другого. Чтобы не печатать каждый раз новый ценник и не заводить в базе новый товар, их объединяют в одну общую позицию.

Отслеживать цены удобно в онлайн-каталогах. Увидев скидку, можно заказать доставку продуктов на дом.

Что предлагает «Пятёрочка»

В онлайн-каталоге сети мы нашли две позиции СТМ «Пятёрочки» — «Красная цена». Яйца продаются в стандартной упаковке по 10 штук. Это:

Яйцо куриное «Красная цена» С0 — 94,99 рубля.

Яйцо куриное «Красная цена» С1 — 79,99 рубля.

Редактор «Рамблера» нашла обе позиции в торговой точке рядом с домом. Сверить стоимость не удалось из-за отсутствия ценников. В наличии много упаковок. Но цены на куриные яйца брендов «Окское» и «Ешь хорошее» в магазине совпали с данными онлайн-каталога.

Что предлагает «Магнит»

В каталоге «Магнита» не было продукции от собственных торговых марок, однако сеть предлагает к покупке яйца всех трёх категорий «в ассортименте». Стоимость за 10 штук:

Яйцо куриное С0 — 106,49 рубля.

Яйцо куриное С1 — 101,49 рубля.

Яйцо куриное С2 — 86,99 рубля.

При посещении магазина сети рядом с домом редактор «Рамблера» не обнаружила этих позиций. При этом на полке были куриные яйца собственной торговой марки ретейлера «Моя цена» всех трёх категорий (С0, С1 и С2).

Сопоставить ценники затруднительно, поскольку на всех были указаны куриные яйца категории С0. Но, зная, что цена уменьшается по мере роста категории, можно предположить, что:

Яйцо куриное С0 «Моя цена» — 139,99 рубля.

Яйцо куриное С1 «Моя цена» — 101,99 рубля.

Яйцо куриное С2 «Моя цена» — 99,99 рубля.

Что предлагает «Дикси»

Яйца «в ассортименте» также продаются в сети магазинов «Дикси». В онлайн-каталоге мы нашли две позиции:

Яйцо куриное С0 — 99,99 рубля.

Яйцо куриное С1 — 79,99 рубля.

Редактор «Рамблера» также проверила ассортимент куриных яиц в ближайшем магазине «Дикси». Яиц «в ассортименте» на прилавках не оказалось. Стоимость товаров брендов «Окское», «Село зелёное», «Ешь хорошее» совпали с ценами из онлайн-каталога ретейлера.

Как выгоднее покупать куриные яйца: выводы

Средний чек за десяток яиц от известных федеральных производителей («Окское», «Село зелёное», «Лето», «Ешь хорошее») составил 130,31 рубля. Упаковка яиц под собственными торговыми марками сетей (СТМ) или позиции «в ассортименте» обойдутся в среднем в 99,19 рубля.

По данным Росстата, к 10 марта 2026 года средняя стоимость десятка яиц в России составила 108,72 рубля. Куриные яйца известных брендов продаются в среднем на 19,9% дороже среднерыночного уровня. Продукты собственных марок и товары в ассортименте, наоборот, стоят дешевле среднерыночных на 8,8%.

Как экономить на кофе от 30 тысяч рублей в год