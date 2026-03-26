Москвичка решила пожить на прожиточный минимум — и вот что вышло

Я решила проверить на практике, возможно ли жить на прожиточный минимум, и на целую неделю — с 16 по 22 марта — ограничила свой бюджет суммой, равной четверти этой величины. В этом материале я честно расскажу о трудностях, с которыми столкнулась, и поделюсь главными выводами эксперимента.

Подготовительный этап: считаю, сколько можно потратить

Прожиточный минимум для работающего человека в Москве в 2026 году составляет 28 940 рублей в месяц. Принимая среднюю продолжительность месяца за 30 дней, я определила свой бюджет на семь дней — 6753 рубля (28 940 / 30).

Из этой суммы необходимо вычесть обязательные платежи на коммунальные услуги. Мои расходы в этой категории насчитывают в среднем около 7,3 тысячи рублей в месяц, что в пересчёте на неделю — 1703 рубля. Таким образом, на все остальные нужды у меня осталось всего 5050 рублей.

Как я распределила деньги

Транспорт

Гибридный график работы позволил сократить эту статью расходов. На неделе с 16 по 22 марта у меня было запланировано всего три выезда из дома. Я живу не рядом с метро, поэтому пользуюсь сразу несколькими видами общественного транспорта: автобусом, метро и трамваем. Для оплаты проезда я заранее пополнила карту «Тройка» на 900 рублей — по моим подсчётам, этой суммы должно было хватить.

Еда

Бюджет на питание составил 4150 рублей. Я не стала кардинально менять рацион, а просто искала более доступные аналоги привычных продуктов.

Чтобы не выйти за рамки бюджета, я решила собрать онлайн-корзины заранее. Вечером в воскресенье я оформила два заказа. Первый, на 1763 рубля, был сделан в Ozon Fresh.

Второй заказ я сделала в «Магните», где докупила крупы, овощи, яйца, чай и другие продукты. Эта корзина обошлась мне в 994 рубля.

В итоге на основные покупки ушло 2757 рублей. По моим подсчётам, этого запаса должно было хватить до конца эксперимента. На внеплановые перекусы и пополнение продуктов у меня осталось 1393 рубля — сумма на неделю весьма скромная. Она могла быть ещё меньше, если бы мне пришлось покупать кофе, но он у меня уже был.

С какими финансовыми и психологическими трудностями я столкнулась

Отказ от совместных обедов с коллегами в пользу домашних контейнеров помог бы мне сэкономить, но я оказалась не готова отказаться от этого социального ритуала. Мы обычно ходим в недорогие места, поэтому я была уверена, что денег хватит.

На неделе с 16 по 20 марта я работала из офиса два дня. В понедельник на обед потратила 559 рублей, в среду — 414 рублей. Завтракала и ужинала дома.

Самым сложным испытанием для меня стали импульсивные покупки ради поднятия настроения. С ними я не справилась. В среду я купила в кофейне капучино за 290 рублей, а позднее — шоколадку в «Пятёрочке» за 115 рублей.

Каждая покупка по отдельности была незначительной, однако вместе они сложились в сумму — 1378 рублей. Из-за этого к вечеру среды у меня на руках осталось всего 15 рублей из выделенного на неделю лимита.

Завершение эксперимента

В четверг, пятницу и воскресенье я планировала быть дома, а в субботу был день рождения сестры — так что тратить деньги на еду не планировалось.

К четвергу дома оставались целые упаковки гречки с макаронами, сыр, десяток яиц, грибы, две упаковки замороженных овощей, а также чай и кофе. Теоретически этого хватило бы на три дня.

Но у меня закончились молоко и мясо — базовые продукты, без которых мне крайне сложно обходиться. Утром в пятницу я приняла решение досрочно завершить эксперимент и купить молочные продукты, свежие овощи и курицу.

Что нужно было сделать иначе: анализ

Моя главная ошибка — неправильное планирование закупки продуктов. Следовало заранее проанализировать свой рацион и составить список, сделав упор на молоко и мясо, а не на сыр и замороженные овощи.

Но я не считаю просчётом траты на два обеда с коллегами в офисные дни и покупку капучино навынос. Эти расходы — около 1,4 тысячи рублей — помогли избежать социальной изоляции и психологического давления после резкой смены привычек в ходе эксперимента.

Выводы по итогам эксперимента

Жизнь на прожиточный минимум требует детального финансового планирования и строгого контроля за личным бюджетом. Чтобы не выйти за рамки лимита, нужно предусмотреть не только закрытие базовых потребностей, но и резерв на непредвиденные ситуации.

Самая большая статья расходов — продукты. Можно выделить четыре основных способа оптимизации трат на еду:

составлять списки продуктов с учётом индивидуальных пищевых привычек;

сравнивать цены в магазинах и отслеживать акции и специальные предложения;

активно использовать программы лояльности и скидочные карты;

ежемесячно отслеживать повышенный кешбэк в категориях «Все покупки», «Супермаркеты», «Продукты».

Тем, кто часто пользуется общественным транспортом, может быть выгодно купить тариф «Тройки» без лимита поездок сразу на месяц. В марте 2026 года стоимость такого проездного для зоны «Центральная» (метро, МЦД, автобусы и трамваи) составляет 3160 рублей на 30 дней.

