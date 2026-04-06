Россиянам рассказали, какая привычка сохранит от 30 000 рублей в год

Забежали в супермаркет за хлебом и молоком, а вышли с полными пакетами, потратив в пять раз больше запланированного — ситуация, знакомая многим. Импульсивные покупки — главный враг семейного бюджета. Но есть простой и рабочий способ защитить свои деньги — список покупок. Разбираемся, как работает этот инструмент и сколько на нём можно сэкономить.

Почему мы покупаем лишнее

Магазины устроены так, чтобы заставить нас потратить деньги. Маркетологи и мерчендайзеры годами оттачивают стратегии: товары первой необходимости часто ставят вглубь зала, чтобы вы прошли мимо стеллажей с яркими, но не всегда нужными вещами. Сладости и мелочи выкладывают у кассы. Проводят акции «1+1», вывешивают жёлтые ценники — и мозг отключает рациональное мышление.

По данным опроса, проведённого медиахолдингом Rambler&Co совместно с онлайн-магазином «Самокат» в 2025 году, 42% россиян признаются, что периодически совершают спонтанные покупки. А согласно исследованию PFM (Personal Finance Management) Сбера по данным на сентябрь 2025 года россияне тратили на импульсивные покупки около 2,5 тысячи рублей в месяц. В масштабах года набегает более 30 тысяч рублей — сумма, сопоставимая с ценой отпуска выходного дня или годового абонемента в фитнес-клуб.

Главное решение — список

Список покупок работает как предохранитель от спонтанных трат. Когда вы идёте в магазин с чётким планом, вы превращаетесь из объекта маркетингового воздействия в человека с задачей. Ваша цель — найти в корзине только то, что написано на листке или в приложении, и выйти.

Как составить идеальный список: 5 простых правил

Чтобы список работал, а не просто лежал в кармане, следуйте этим рекомендациям:

Проверяйте запасы дома. Перед походом в магазин загляните в холодильник и кухонные шкафы. Не покупайте то, что у вас уже есть в избытке. Кажется очевидным, но многие покупают третью пачку гречки, просто потому что «она стояла на полке». Планируйте меню на неделю. Особенно это актуально для семей с детьми. Зная, что вы готовите борщ во вторник и пасту в среду, вы купите ровно столько продуктов, сколько нужно, и они не испортятся. Не ходите в магазин голодными. Это классическое правило работает безотказно. Голодный человек покупает на 20-30% больше запланированного. Перед выходом перекусите — сэкономьте бюджет. Используйте цифровые инструменты. Не обязательно носить с собой мятые бумажки. Удобные приложения для списков: Google Keep, AnyList, «Список покупок» от Едадила. Они позволяют вести общий список с домочадцами и не забыть ничего важного. Фиксируйте бюджет. Напротив некоторых позиций можно ставить примерную цену или лимит на поход. Например: «мясо — до 1000 рублей». Это помогает держать себя в рамках.

Список работает везде

Этот метод применим не только к продуктам. Список помогает при походах в строительные магазины (чтобы не купить лишних инструментов), в магазины одежды (например, «нужны только джинсы и белая рубашка»), при заказе товаров на маркетплейсах. Когда вы видите витрину с тысячами товаров, список — ваш якорь, который удерживает от незапланированных покупок.

Что нужно помнить

Составление списка покупок — это не скупая экономия и не ограничение себя во всём. Это инструмент, который возвращает вам контроль над деньгами.

Вы перестаёте платить магазинам за их маркетинговые уловки и начинаете тратить на то, что действительно важно для вас и вашей семьи. Попробуйте прожить один месяц со списком — и вы удивитесь, сколько денег останется в кошельке.

Совет дня: Начните с малого — составьте список перед ближайшим походом в магазин и строго следуйте ему. А вечером подсчитайте, сколько удалось сэкономить. Результат вас вдохновит.

