Молодёжи рассказали, как получить бесплатный бургер

Если оплатить заказ в Бургер Кинге молодёжной СберКартой можно получить максимальный кешбэк, то есть бургер, по сути, будет бесплатным. Об этом рассказали в пресс-службе Сбера.

Такая возможность есть у старшеклассников и студентов в возрасте от 14 до 24 лет. У них также появится шанс выиграть 1 миллион бонусов Спасибо, если у них будет подписка СберПрайм. Общий призовой резерв — 5 миллионов бонусов.

Все это доступно в рамках партнёрства банка и крупной сети ресторанов с 6 апреля по 31 мая.

Кроме акции молодёжная карта даёт ежемесячную выгоду, если подключить до пяти категорий с повышенным кешбэком. Как её оформить, рассказали в материале.

